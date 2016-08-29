Комментаторы в американских СМИ анализируют складывающуюся ситуацию противостояния между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон (от демократов) и Дональдом Трампом (от республиканцев).

Washington Post пишет, что Клинтон может рассчитывать на поддержку со стороны республиканского электората. Специфика нынешней предвыборной кампании, объясняет автор, в том, что республиканский кандидат Трамп вызывает отвращение у значительной части традиционно прореспубликанских избирателей. Вопрос в том, следует ли расценивать это как реакцию на конкретного кандидата или как симптом более масштабной и основательной смены политических симпатий.

Вполне возможно, что это сугубо ситуационное явление, которое довольно закономерно в условиях сильной политической поляризации и имеет прецеденты в американской политике. Так, в 1964 г. многие республиканцы в порядке исключения проголосовали за Линдона Джонсона, а в 1980 г. было много прорейгановских демократов. В тех случаях это были разовые решения: избиратели, проголосовав необычным для себя образом, в целом сохранили лояльность предпочитаемым партиям.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон / en.wikipedia.org

Но нынешняя группа республиканцев, настроенных резко против Трампа (некоторые из них даже открыто выступали в поддержку Клинтон), представляет собой более сложную комбинацию. Многие из них выступают за Клинтон не потому, что она лучше, чем ее оппонент, отвечает их чаяниям, а просто потому, что Трамп для них категорически неприемлем в силу его расистских высказываний, несерьезности и жестокости.

Туда же входят республиканцы, которым не нравится внешнеполитическая позиция Трампа с ее недостатком интернационализма и дружелюбием к российскому президенту Владимиру Путину. В этом смысле между республиканскими ястребами и Клинтон есть нечто общее. Здесь на руку Клинтон играет ее послужной список в качестве госсекретаря США, где она систематически проявляла себя как более жесткого политика, чем президент Обама.

Для Клинтон формирование симпатизирующего лагеря в рядах республиканцев было бы, пожалуй, выгодно не только на этапе выборов, но и в дальнейшем, если она победит и станет президентом. Наличие сторонников в оппозиционной партии, вероятно, позволит ей наладить отношения с республиканцами в конгрессе и благодаря этому успешно проводить через конгресс свои инициативы. Правда, здесь возможен и обратный сценарий. Эпизод с Трампом, если Трамп проиграет, может быть расценен республиканской элитой как повод к тому, чтобы попытаться восстановить влияние «настоящей» республиканской партии в противовес засилью демократов и «неправильному» республиканцу. Для этого они могут, наоборот, начать резко сопротивляться любым инициативам Клинтон и настаивать на своем альтернативном подходе.

Сторонники Д.Трампа / wikipedia.org

NY Times пишет, что в последних опросах общественного мнения Трамп предстает преимущественно в образе мракобеса. По одному из опросов, такого мнения о нем придерживаются 59% респондентов (при этом 29% составляют те, кто обычно голосует за республиканцев). В числе этих 59% представлены люди самых разных политических взглядов, возрастов и рас. Но главная угроза авторитету Трампа, подчеркивает автор, исходит от белых избирателем с высшим образованием.

В ответ на это кампания Трампа пытается механически перевесить ярлык ханжи и мракобеса на Клинтон. Отчасти это работает – пусть даже не путем прямого очернения Клинтон, но, по крайней мере, как фактор, отвлекающий аудиторию от того, что автору представляется ключевым недостатком Трампа – расового изоляционизма, который лежит в основе его кампании.