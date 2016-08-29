В России начинается наиболее активная фаза избирательной кампании. Между тем, судя по результатам социологических опросов, многие избиратели не связывают для себя решение тех или иных своих проблем с победой той или иной партии. Эксперты описывают ситуацию как кризис публичной политики.

Явным признаком кризиса политические аналитики считают тот факт, что, хотя до выборов осталось не так уж много времени, нельзя сказать, чтобы дискуссии по наиболее острым вопросам внутренней политики привлекали заметное внимание. Они отмечают, что в предвыборных дискуссиях сейчас преобладают внешнеполитические темы.

Как заявил в беседе с «Полит.ру» аналитик Василий Измайлов, нынешняя избирательная кампания вообще отличается тем, что в ней, фактически, нет избирательной повестки.

«Скоро август на исходе, скоро выборы, и можно уже немного поговорить о том, что происходит на выборах, игнорируя ту точку зрения, что на них не происходит ничего.

У нас наблюдается очень интересная соревновательность. Я очень долго думал о том, как бы эту соревновательность между собою увязать и сказать, что вот – есть такой-то вектор, такой-то вектор, а вместе они складываются вот в это. Но ничего такого на ум не приходит, а приходит только одно. Такое обычно на старших курсах вузов говорят, и тогда оно производит большое впечатление: «Существуют две взаимоисключающие тенденции». Вот и у нас существуют две взаимоисключающие тенденции.

С одной стороны, у нас сейчас идет борьба репутаций, причем эти репутации брендовые. Что, на самом деле, в известном смысле для российского политического процесса – новость. Я очень хорошо помню выборы 2011 и 2007 годов – тогда так не было. Тогдашние выборы осуществлялись, в общем, скорее, по персоналистическому принципу и по принципу некоторых системных недоработок (ну, мы помним, про какую партию много говорил господин Навальный и его сподвижники и из кого эта партия, по их мнению, состояла). Сейчас не так.

Сейчас каждая из политических сил, которая идет на выборы, несет за собой некоторый шлейф восприятия. Это касается не только «системщиков», то есть парламентских партий, но, в известном смысле, и тех, кто претендует на прохождение в Думу. Это и «Яблоко», это и «Родина», это и Партия роста, как ни странно. И вот эти шлейфы репутаций между собой, фактически, и ведут предвыборную борьбу. Почему я так говорю? Потому что, удивительным образом, повестки на этих выборах нет.

Владимир Рыжков на предвыборной конференции /yabloko-altai.ru

По пути на работу я каждый день проезжаю мимо одного плаката, на котором написано, что одна из системообразующих партий славится тем, что последовательно реализует государственнический подход. И подписано это очень важным, даже самым важным человеком. Оставляю на совести тех людей, которые это делали, такую манеру восприятия и подачи, однако отмечу, что государственнический подход не может являться избирательной повесткой, так как мы выбираем не государство, а представительный орган государства.

Это как если бы при выборе молока в магазине мы бы начали задавать вопрос: «Скажите, а вот сыворотка у вас какая?» Какая сыворотка, спросят нас. Ну, как – какая? Мол, вы же молоко пастеризуете, это же у вас синтетический продукт, так что вот давайте мы между этими синтетическими смесями начнем выбирать. Согласитесь, это абсурд. Фактически, то, что сейчас у нас происходит в публичном пространстве, – такой же абсурд, потому что у нас существует глубокий консенсус, связанный с внешней политикой, и не существует даже подобия содержательного диалога, связанного с политикой внутренней.

В этой связи мы активно лишены повестки – что понятно с точки зрения «партии власти» и совершенно непонятно с точки зрения других партий. Поскольку ничего из того, что просачивается в публичное пространство, не свидетельствует о том, что какая-то из партий готова навязать избирателям свою повестку. И это странно, это неправильно, и это свидетельствует об очень серьезном идейном кризисе, связанным именно с политической мыслью, политической борьбой – что, по сути, нехорошо.

Потому что при той ситуации, которая складывается сейчас, радикализация и марганализация политической повестки происходит практически мгновенно. И я думаю, что в той же внутренней политики есть люди, не глупее нашего, которые прекрасно это понимают. И, тем не менее, ничего не происходит.

Тут можно много еще говорить, но мы сделаем это уже в следующий раз.

А второе, о чем я хотел бы сказать, касается вот чего. Эти выборы, с конкуренцией репутаций, могли бы – и все еще потенциально могут – стать соревнованиями «звезд». У каждой партии, у каждой политической силы в известном смысле могут появиться некоторые брендовые лица, которые именно и подменяют собой повестку. Идея понятна, да? Если у тебя нет повестки, у тебя должны быть люди. Это не касается «Единой России», но касается всех остальных политических сил. И в этой связи встает острый вопрос: кто же идет на выборы из тех людей, которые хоть минимально узнаваемы и популярны?

И тут мы констатируем очень серьезный дефицит личностей – личностей известных и личностей, известных каким-либо шлейфом дел.

Парадоксальным образом партией, которая могла бы «выстрелить» подобным образом, являлась «Гражданская платформа» Прохорова. Там было (никого не хочу обижать) «каждой твари по паре» – не в смысле, что кто-то был плох, а в смысле, что их было много, и очень разных. Но зато они могли делать настоящий карнавал. Они могли приехать в любой город, не только в Новосибирск, делать свою политическую «монстрацию» и очень сильно влиять на ту часть электората, которая колеблется – на электорат ЛДПР, на электорат «Единой России», в меньшей степени – на электорат «Справедливой России».

Михаил Прохоров выступает на 3 съезде "Гражданской платформы" /правая партия.рф

Ничего подобного мы не видим.

Таким проектом – теоретически – должна была стать Партия роста. Но то, что происходит, и то, как это происходит, то, с какими ветряными мельницами борется господин Титов, заставляет очень скептически оценивать эту партию.

Понятно, что «звезды» просят денег. Понятно, что если уже начинаешь идти по этому пути, то в какой-то момент сталкиваешься с тем, что твои расходы становятся почти неконтролируемыми. Но хочется сказать: друг мой, а ты на что рассчитывал, когда ввязывался в эту политическую борьбу? Что будут посылаться директивы, что «Единая Россия» должна получить в вашем регионе 45%, «Справедливая Россия» – 6%, а Партия роста – 5,5%? Ну, рассчитывать на это значит очень сильно не понимать и традиции нашей политической системы, и ее нынешние особенности.

Так что мы не просто в очередной раз сталкиваемся с крушением правого политического проекта (к этому мы уже привыкли), а мы сталкиваемся с тем, что в очередной раз люди, которые аккумулируют достаточно большие деньги относительно честным способом, в общественном сознании расписываются в полной своей недееспособности.

И возникает вопрос: если вы так руководите своими избирательными кампаниями, то как же вы руководите своими бизнесами? И это глобальный вопрос нашей социальной, общественной повестки.

Есть у меня любимый герой – вице-президент «Лукойла» господин Федун, который так руководит командой московского «Спартака», что я бы, на месте его прямых руководителей в компании «Лукойл», просто застрелился. Потому что там такие репутационные риски, что дух захватывает. Но, как выясняется, почти любой из наших старых или новых олигархов, поставленный в условия новых рынков, ведет себя абсолютно неадекватно.

Что печально, поскольку они бы сильно оживили политическое пространство в новой Думе. Но на сегодняшний момент, к сожалению, это – радостное или печальное – событие откладывается как минимум на пять лет.

Посмотрим, что будет тогда», – сказал Измайлов.

Напомним, выборы в Государственную Думу намечены на 18 сентября. Они пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.