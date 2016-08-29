Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 августа 2016, понедельник, 11:51
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
29 августа 2016, 09:52
внешняя политика выборы «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Партия роста» «Справедливая Россия» «Яблоко»
Василий Измайлов

Без «звезд»

Флажки с логотипами пратий
Флажки с логотипами пратий
vybor-naroda.org

В России начинается наиболее активная фаза избирательной кампании. Между тем, судя по результатам социологических опросов, многие избиратели не связывают для себя решение тех или иных своих проблем с победой той или иной партии. Эксперты описывают ситуацию как кризис публичной политики.

Явным признаком кризиса политические аналитики считают тот факт, что, хотя до выборов осталось не так уж много времени, нельзя сказать, чтобы дискуссии по наиболее острым вопросам внутренней политики привлекали заметное внимание. Они отмечают, что в предвыборных дискуссиях сейчас преобладают внешнеполитические темы.

Как заявил в беседе с «Полит.ру» аналитик Василий Измайлов, нынешняя избирательная кампания вообще отличается тем, что в ней, фактически, нет избирательной повестки.

«Скоро август на исходе, скоро выборы, и можно уже немного поговорить о том, что происходит на выборах, игнорируя ту точку зрения, что на них не происходит ничего.

У нас наблюдается очень интересная соревновательность. Я очень долго думал о том, как бы эту соревновательность между собою увязать и сказать, что вот – есть такой-то вектор, такой-то вектор, а вместе они складываются вот в это. Но ничего такого на ум не приходит, а приходит только одно. Такое обычно на старших курсах вузов говорят, и тогда оно производит большое впечатление: «Существуют две взаимоисключающие тенденции». Вот и у нас существуют две взаимоисключающие тенденции.

С одной стороны, у нас сейчас идет борьба репутаций, причем эти репутации брендовые. Что, на самом деле, в известном смысле для российского политического процесса – новость. Я очень хорошо помню выборы 2011 и 2007 годов – тогда так не было. Тогдашние выборы осуществлялись, в общем, скорее, по персоналистическому принципу и по принципу некоторых системных недоработок (ну, мы помним, про какую партию много говорил господин Навальный и его сподвижники и из кого эта партия, по их мнению, состояла). Сейчас не так.

Сейчас каждая из политических сил, которая идет на выборы, несет за собой некоторый шлейф восприятия. Это касается не только «системщиков», то есть парламентских партий, но, в известном смысле, и тех, кто претендует на прохождение в Думу. Это и «Яблоко», это и «Родина», это и Партия роста, как ни странно. И вот эти шлейфы репутаций между собой, фактически, и ведут предвыборную борьбу. Почему я так говорю? Потому что, удивительным образом, повестки на этих выборах нет.

 
Владимир Рыжков на предвыборной конференции /yabloko-altai.ru

По пути на работу я каждый день проезжаю мимо одного плаката, на котором написано, что одна из системообразующих партий славится тем, что последовательно реализует государственнический подход. И подписано это очень важным, даже самым важным человеком. Оставляю на совести тех людей, которые это делали, такую манеру восприятия и подачи, однако отмечу, что государственнический подход не может являться избирательной повесткой, так как мы выбираем не государство, а представительный орган государства.

Это как если бы при выборе молока в магазине мы бы начали задавать вопрос: «Скажите, а вот сыворотка у вас какая?» Какая сыворотка, спросят нас. Ну, как – какая? Мол, вы же молоко пастеризуете, это же у вас синтетический продукт, так что вот давайте мы между этими синтетическими смесями начнем выбирать. Согласитесь, это абсурд. Фактически, то, что сейчас у нас происходит в публичном пространстве, – такой же абсурд, потому что у нас существует глубокий консенсус, связанный с внешней политикой, и не существует даже подобия содержательного диалога, связанного с политикой внутренней.

В этой связи мы активно лишены повестки – что понятно с точки зрения «партии власти» и совершенно непонятно с точки зрения других партий. Поскольку ничего из того, что просачивается в публичное пространство, не свидетельствует о том, что какая-то из партий готова навязать избирателям свою повестку. И это странно, это неправильно, и это свидетельствует об очень серьезном идейном кризисе, связанным именно с политической мыслью, политической борьбой – что, по сути, нехорошо.

Потому что при той ситуации, которая складывается сейчас, радикализация и марганализация политической повестки происходит практически мгновенно. И я думаю, что в той же внутренней политики есть люди, не глупее нашего, которые прекрасно это понимают. И, тем не менее, ничего не происходит.

Тут можно много еще говорить, но мы сделаем это уже в следующий раз.

А второе, о чем я хотел бы сказать, касается вот чего. Эти выборы, с конкуренцией репутаций, могли бы – и все еще потенциально могут – стать соревнованиями «звезд». У каждой партии, у каждой политической силы в известном смысле могут появиться некоторые брендовые лица, которые именно и подменяют собой повестку. Идея понятна, да? Если у тебя нет повестки, у тебя должны быть люди. Это не касается «Единой России», но касается всех остальных политических сил. И в этой связи встает острый вопрос: кто же идет на выборы из тех людей, которые хоть минимально узнаваемы и популярны?

И тут мы констатируем очень серьезный дефицит личностей – личностей известных и личностей, известных каким-либо шлейфом дел.

Парадоксальным образом партией, которая могла бы «выстрелить» подобным образом, являлась «Гражданская платформа» Прохорова. Там было (никого не хочу обижать) «каждой твари по паре» – не в смысле, что кто-то был плох, а в смысле, что их было много, и очень разных. Но зато они могли делать настоящий карнавал. Они могли приехать в любой город, не только в Новосибирск, делать свою политическую «монстрацию» и очень сильно влиять на ту часть электората, которая колеблется – на электорат ЛДПР, на электорат «Единой России», в меньшей степени – на электорат «Справедливой России».

 
Михаил Прохоров выступает на 3 съезде "Гражданской платформы" /правая партия.рф

Ничего подобного мы не видим.

Таким проектом – теоретически – должна была стать Партия роста. Но то, что происходит, и то, как это происходит, то, с какими ветряными мельницами борется господин Титов, заставляет очень скептически оценивать эту партию.

Понятно, что «звезды» просят денег. Понятно, что если уже начинаешь идти по этому пути, то в какой-то момент сталкиваешься с тем, что твои расходы становятся почти неконтролируемыми. Но хочется сказать: друг мой, а ты на что рассчитывал, когда ввязывался в эту политическую борьбу? Что будут посылаться директивы, что «Единая Россия» должна получить в вашем регионе 45%, «Справедливая Россия» – 6%, а Партия роста – 5,5%? Ну, рассчитывать на это значит очень сильно не понимать и традиции нашей политической системы, и ее нынешние особенности.

Так что мы не просто в очередной раз сталкиваемся с крушением правого политического проекта (к этому мы уже привыкли), а мы сталкиваемся с тем, что в очередной раз люди, которые аккумулируют достаточно большие деньги относительно честным способом, в общественном сознании расписываются  в полной своей недееспособности.

И возникает вопрос: если вы так руководите своими избирательными кампаниями, то как же вы руководите своими бизнесами? И это глобальный вопрос нашей социальной, общественной повестки.

Есть у меня любимый герой – вице-президент «Лукойла» господин Федун, который так руководит командой московского «Спартака», что я бы, на месте его прямых руководителей в компании «Лукойл», просто застрелился. Потому что там такие репутационные риски, что дух захватывает. Но, как выясняется, почти любой из наших старых или новых олигархов, поставленный в условия новых рынков, ведет себя абсолютно неадекватно.

Что печально, поскольку они бы сильно оживили политическое пространство в новой Думе. Но на сегодняшний момент, к сожалению, это – радостное или печальное – событие откладывается как минимум на пять лет.

Посмотрим, что будет тогда», – сказал Измайлов.

Напомним, выборы в Государственную Думу намечены на 18 сентября. Они пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Центральный Банк России
ЦБ и министерства пройдут проверку военным временем
Amnesty International
Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников «секретной тюрьмы» СБУ
Пляж в Турции рядом с аэропортом
Российские туроператоры предоставили первые программы отдыха в Турции
Блокпост украинской армии
СМИ узнали о тайной подготовке к срочной мобилизации на Украине
Тень от автомобиля на МКАД
Московский водитель получил штраф за тень от машины
11:45 Рейс Air France на 48 часов задержали из-за мыши
11:29 Исинбаева провела зарядку для военнослужащих РФ на авиабазе в Сирии
11:19 Диломат из Конго ограблен в Москве
11:05 СМИ узнали о тайной подготовке к срочной мобилизации на Украине
10:57 СМИ сообщили о заключении «Газпромом» контракта на 50 млрд без конкурса

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Чехов
Михаил Чехов. 1929
29 августа 1891 года родился актер и театральный педагог Михаил Чехов
10:52 Российские туроператоры предоставили первые программы отдыха в Турции
10:32 Озеров оценил реализацию «пакета Яровой» в 3 млрд рублей
10:28 Бейонсе получила награду «Видео года» на MTV Video Music Awards 2016
09:54 Правительство поручило найти виновных в срыве программ развития госкомпаний
09:50 Источник сообщил о сокращении срока дисквалификации Шараповой на год
09:36 В США скончался последний в стране Герой Советского Союза
09:34 Московский водитель получил штраф за тень от машины
09:19 Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников «секретной тюрьмы» СБУ
09:15 В Брюсселе у здания института криминалистики взорвалась бомба
09:00 ЦБ и министерства пройдут проверку военным временем
28.08 20:55 Министр обороны Украины уволил советника за подделку снимков из зоны АТО
28.08 20:31 В Италии зафиксирован новый подземный толчок
28.08 20:18 Меркель допустила проведение переговоров о снятии санкций с России
28.08 19:46 В Германии заявили о провале переговоров о свободной торговле между ЕС и США
28.08 19:24 Цыгане пообещали покинуть село в Одесской области после погромов
28.08 18:53 Десантников и морпехов перебросили в Крым и на Кубань в рамках учений
28.08 18:22 Кубанских фермеров арестовали за несанкционированную акцию протеста
28.08 18:10 Президент ПКР назвал незаконной передачу российских лицензий США
28.08 17:58 В результате летных инцидентов в Чехии погибли пилоты
28.08 17:21 В Киргизии объявили траур по жертвам пожара на складе в Москве
28.08 16:29 Президент Узбекистана попал в больницу
28.08 15:51 Жители села в Одесской области потребовали выселить цыган из-за убийства ребенка
28.08 15:24 Лицензии отстраненных от Паралимпиады россиян отдали американцам
28.08 14:44 Россия сняла ограничения на чартеры в Турцию
28.08 14:05 Жертвами турецких обстрелов в Сирии стали 35 человек
28.08 13:05 Британский премьер поручила министрам подготовить план выхода из ЕС
28.08 12:21 Илья Глазунов попал в больницу
28.08 11:35 Полиция Киева подтвердила смерть российского журналиста Щетинина
28.08 11:14 В Чечне ветром повредило более 60 домов
28.08 10:35 ВМС США получили подлодку за 2,7 млрд долларов
28.08 10:03 СМИ сообщили об обнаружении в Киеве мертвого российского журналиста
28.08 09:33 В Москве забросали яйцами посольство Украины
28.08 09:05 Госдеп отказался комментировать задержание россиянина
28.08 08:58 СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта в Турции
27.08 21:51 В ФСК прокомментировали сообщения о задержании бывшего топ-менеджера Гончарова
27.08 19:14 Россиянин заявил о попытке его похищения в Швеции «русскоговорящими людьми»
27.08 18:51 Турецкие СМИ списали перенос операции «Щит Евфрата» на Гюлена
27.08 18:25 В Ереване по запросу США задержали гражданина России
27.08 17:36 ЦСКА обошел «Спартак» в турнирной таблице РФПЛ
27.08 16:49 СМИ сообщили о задержании топ-менеджера подрядчика строительства энергомоста в Крым
27.08 16:20 В Минтрансе опровергли возобновление чартерного авиасообщения между РФ и Турцией
27.08 15:59 Путин определился с кандидатами на должности глав КБР и Северной Осетии
27.08 15:23 СМИ сообщили об отмене ограничений на полеты российских чартеров в Турцию
27.08 14:55 Здание Россотрудничества в Киеве забросали дымовыми шашками
27.08 14:20 Американские пилоты рассказали подробности инцидента с F-22 и Су-24 в Сирии
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.