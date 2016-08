Видео дня. Арест Зорро в аэропорту Лос-Анджелеса

В международном аэропорту Лос-Анджелеса новая неделя началась весело - неизвестный человек в костюме Зорро был задержан в здании аэропорта после сообщений о стрельбе. Инцидент спровоцировал эвакуацию пассажиров и частичное закрытие аэропорта.

Individual in Zorro costume has been detained by @LAAirportPD

Однако позднее полиция аэропорта сообщила, что никакой стрельба зафиксировано не было, а тревожные сообщения поступали в связи с громкими звуками.

Кадры задержания человека-Зорро оказались в интернете. Как утверждают очевидцы, он был вооружен...пластиковым мечом!

Before things got really crazy - a man in a Zorro costume with a plastic sword was arrested. pic.twitter.com/COdNEIb1pL