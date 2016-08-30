ProScience Театр с Алексеем Бобровским. 26 сентября. Инфосправка

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Алексей Юрьевич Бобровский родился в 1974 году в городе Елец Липецкой области. Уже в начальной школе он решил, что станет ученым, и оставалось только определиться с направлением. Сначала Алексей увлекся астрономией, и хотя во что-то большее это не переросло, любовь к наблюдениям за небесными телами осталась до сих пор. В шестом классе Бобровский переключился на химию, и благодаря тому, что мама работала в лаборатории на заводе, ему удалось оборудовать собственную домашнюю лабораторию, не уступающую школьной.

Вскоре он стал побеждать на олимпиадах, а в старших классах химия как школьный предмет был ограничен для Бобровского только контрольными и экзаменами, в остальное время он изучал уже университетские учебники и самостоятельно ставил эксперименты в условиях собственной лаборатории дома.

В 1991 году Алексей поступил на химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, где столкнулся с рутинной работой, что пошатнуло его заинтересованность, но затем, на четвертом курсе, ему посчастливилось исследовать жидкокристаллические дендримеры — абсолютно новые соединения. Тогда же он написал свою первую научную статью и побывал на стажировке в лаборатории Берлинского технического университета. Вскоре после этого Алексей Бобровский поступил в аспирантуру МГУ, которую окончил в 1999 году.

В начале нулевых Бобровский в течение года работал в Германии, затем снова вернулся в Москву. В 2009 году он стал лауреатом Премии Президента РФ для молодых ученых за крупные научные достижения по созданию многофункциональных фотохромных жидкокристаллических полимеров для информационных технологий. В настоящее время он уже доктор химических наук, профессор РАН и главный научный сотрудник химического факультета МГУ.

3 факта об Алексее Бобровском:

Алексей не только выдающийся ученый, но еще и талантливый музыкант: много лет он играет на барабанах. При этом, он один из немногих барабанщиков России, кто играет на гигантской барабанной установке, и одновременно исполняет не только ритмические партии, но и мелодические.

Тому, что юный Алексей Бобровский увлекся жидкими кристаллами, поспособствовало прочтение им книги Анатолия Сонина «Кентавры природы».

Бобровский предпочитает делать науку своими руками: мерить, синтезировать и работать именно в лаборатории. По этой причине ему не нравится устройство западной науки, где ученые вынуждены работать на фирму или становиться профессорами. При этом первый вариант Бобровский не рассматривает, так как прикладная наука его не интересует, а второй подразумевает большой объем административной нагрузки, чтения лекций и постоянную гонку за грантами, что тоже не соответствует стилю и образу жизни талантливого химика.

3 факта о жидких кристаллах:

Жидкие кристаллы были открыты в 1888 году, а первый пример их практического использования запоздал на 80 лет (первые ЖК-циферблаты для часов и калькуляторов).

Несколько месяцев назад в Университете Центральной Флориды ученые создали морозостойкие жидкие кристаллы, чтобы жидкокристаллические дисплеи могли функционировать в экстремальных условиях.

Совсем недавно стало возможным применение жидких кристаллов в процедуре коррекции зрения. Это разработка одного из дочерних предприятий Google, которая позволяет заменить хрусталик в глазу человека электронным имплантом.

Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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