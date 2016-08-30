Центральный банк прогнозирует, что в ближайшее время скорость расходования Резервного фонда значительно повысится. Если в первом полугодии было потрачено 0,8 трлн рублей, то во втором полугодии, как ожидается, правительство потратит вдвое больше — 1,6 трлн.

«В базовом сценарии при дефиците федерального бюджета в размере 3,5% ВВП в течение всего 2016 г. потребуется использовать 2,4 трлн руб. из Резервного фонда, из которых 0,8 трлн руб. уже были использованы в апреле - мае 2016 г. Таким образом, приток ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу во второй половине 2016 г. может составить 1,6 трлн рублей», — говорится в «Финансовом обозрении» Банка России за второй квартал.

Влияние операций Минфина на ликвидность банковского сектора. Источник: cbr.ru

Таким образом, если все пойдет по сценарию ЦБ, к началу 2017 года в Резервном фонду останется 160 млрд рублей — учитывая масштаб российской экономики это означает, что он будет практически исчерпан.

Согласно последним опубликованным данным объем Резервного фонда 1 августа составлял 2,56 трлн рублей. С начала года он уменьшился почти на 1 трлн рублей, причем около 220 млрд было «потеряно» из-за укрепления рубля и, соответственно, переоценки запасов.

Дал Центробанк и аккуратный прогноз относительно курса рубля. В докладе обращается внимание, что во II квартале волатильность курса рубля снижалось на фоне уменьшения колебаний цен на нефть. Кроме того, на фоне приближения периода выплат дивидендов, экспортеры активизировали продажу валютной выручки, что также сказалось на стабилизации курса в периоды колебаний цен на нефть.

«В третьем квартале [волатильность] может сохраниться на сложившемся уровне», — говорится в документе.

Еще один интересный тезис в «Финансовом обозрении» — конец периода структурного дефицита ликвидности в банковском секторе. В ЦБ ожидают, что переход к структурному переходу произойдет в начале 2017 года. На ликвидность сектора будет оказывать влияние как раз суверенные фонды. А вот использование средств от размещения государственных облигаций или от приватизации государственных компаний на горизонте около года окажет нейтральное влияние на этот показатель, считают в Банке России. В принципе это не удивительно — с учетом того, что масштабных заимствований правительство пока проводить не собирается, да и приватизация как-то буксует.

Прогноз доходности облигаций федерального займа. Источник: cbr.ru

Для любителей инвестиций в государственные бумаги ЦБ сделал прогноз доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Согласно оценкам ЦБ, в третьем квартале их доходность снизится на 40–80 базисных пунктов по сравнению со вторым кварталом, причем тренд на снижение доходности ОФЗ может сохраниться и в 2017 году.