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30 августа 2016, 20:25
выборы США Хиллари Клинтон
Анна Сакоян

Только с Клинтонами

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Билл Клинтон
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон фигурирует в СМИ как часть предвыборной кампании Хиллари Клинтон, кандидата в президенты США от демократов. Его присутствие в кампании, с точки зрения комментаторов, имеет двоякое значение. С одной стороны, он выступает в ее поддержку и, будучи сам популярен, помогает ей привлекать симпатии избирателей. С другой стороны, он своим присутствием неизменно напоминает о том, что Клинтоны начали образовывать династию и что масштабы их власти могут идти вразрез с демократическими принципами.

В июле на CNN писали, что Билл Клинтон благополучно вжился в роль второстепенного политика при потенциальном президенте, хотя прежде опыта позиционирования себя в этой роли не имел. Это выразилось в том, что он выступил с речью в поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон на пост президента и рассказал, что она могла бы внести в жизнь людей настоящие изменения к лучшему. Во время кампании 2008 г., где Хиллари Клинтон поначалу тоже участвовала в качестве одного из кандидатов от демократов, Биллу Клинтону эта роль давалась хуже. В этот раз он дисциплинированно ездит по стране, поддерживает кампанию своей супруги и избегает провокаций со стороны ее республиканского оппонента Дональда Трампа.

 
Кандидат в президенты США Дональд Трамп

Его главная задача в этой кампании, отметили авторы, в том, чтобы придать имиджу Хиллари Клинтон человеческое лицо, которое бы расположило к ней нуждающихся в этом избирателей. Его потенциальная задача в случае победы Хиллари Клинтон (и, следовательно, возвращения Клинтонов в Белый дом) в том, чтобы взять под контроль управление экономикой.

Washington Post тогда же, в связи с речью Билла Клинтона в поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон, опубликовала материал, выстроенный на основе тезиса «только с Клинтонами». Только с Клинтонами происходит много вещей, далеко не только то, что муж, в прошлом президент США, теперь продвигает на пост президента США свою жену, в прошлом первую леди. Например, только Клинтоны (теперь, правда, может быть, еще и Обама) умеют вызывать у республиканцев сильнейшие приступы конспирологического теоретизирования. Только они умеют вдохновлять и разочаровывать демократов своей предсказуемостью. И только они представляют собой гибкое и устойчивое политическое партнерство, позволяющее удерживать власть.

Тема сохранения и непрерывности клинтоновской власти периодически всплывает в ходе нынешней предвыборной кампании. В связи с этим симпатизирующая демократам NY Times недавно писала о том, что Билл Клинтон заявил, что его фонд больше не будет принимать деньги от иностранных или корпоративных доноров, а он сам, если Хиллари Клинтон победит на выборах, уйдет из совета директоров. Этими иностранными донорами Трамп уже неоднократно попрекал Клинтон в ходе кампании.

 
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Еще одним сравнительно недавним направлением для нападок на Клинтон, уже независимо от ее супруга, стало обсуждение ее здоровья. Эта линия развивается подспудно и практически не попадает в мейнстримные СМИ, но живо обсуждается на уровне более маргинальных изданий и соцсетей. Так, например, большую популярность получило видео на YouTube, где в замедленном виде демонстрировались кадры из ее выступлений, и голос за кадром говорил о том, что у нее проблемы с психическим здоровьем. На прошлых выходных заметку на эту тему опубликовал один из блоггеров на ресурсе Huffington Post, после чего заметку удалили, а аккаунт самого блоггера закрыли. Это также послужило импульсом к волне пересудов, которые, впрочем, тоже разворачиваются строго вне медийного мейнстрима.

 

 

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