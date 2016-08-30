В Москве прошел двухдневный форум «В единстве с Россией», организованный по инициативе фонда «Русский мир». В нем приняли участие руководители федеральных законодательных и исполнительных органов власти, представители общественных организаций со всего мира, а также более 350 россиян, проживающих в 96 странах мира.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступивший на пленарном заседании во второй день форума, назвал важнейшей государственной задачей защиту прав и интересов граждан России за рубежом. «Мы будем отстаивать ваши права и интересы в любой точке мира, защищать от дискриминации, от притеснений со стороны местных властей или организаций, если это будет необходимо, содействовать в решении социальных вопросов, включая пенсионные вопросы, вопросы медицинского страхования, помогать другими возможными способами», — заявил глава правительства.

Дмитрий Медеведев выступает на форуме «В единстве с Россией». Фото пресс-службы правительства РФ

Согласно тексту итоговой резолюции, принятой участниками съезда, решено поддерживать государственную политику по защите прав и свобод своих граждан по всему миру и стратегический курс на соблюдение норм международного права, а также призвать граждан России, проживающих за рубежом принять активное участие в голосовании на выборах в Государственную Думу VII созыва.

Дискуссии форума были посвящены внешней политике России в отношении российских граждан за рубежом, в частности, обсуждалась реализация и соблюдение прав и свобод соотечественников по всему миру. По официальным данным, сегодня на консульском учете за пределами России стоят около двух миллионов человек, из них 1,6 миллиона человек являются постоянно проживающими, и реализация избирательного права каждого из них — одна из важных задач внешней политики России. На момент грядущих выборов численность россиян, находящихся за рубежом, включая туристов, молодежь, тех, кто работает за границей и так далее, вероятно, будет больше.

Форум «В единстве с Россией». Фото Марии Блохиной / Полит.ру

Как рассказал член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев, выступая в рамках дискуссии на тему «Соотечественники за рубежом: реализация прав и свобод и гуманитарное сотрудничество с Россией», ЦИК сделал уже довольно много для совершенствования избирательного процесса за рубежом. Первым делом Лихачев обратил внимание на то, что к грядущим сентябрьским выборам в Госдуму международное сообщество проявляет серьезный и глубокий интерес. В частности, об этом свидетельствует и то, что недавно в России начала работать группа долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, а также делегация, представляющая страны СНГ.

«В преддверии этого действия европейцы внимательно изучили обстановку, которая складывается в нашей стране накануне выборов, и сделали вывод, что ей присущи многие позитивные черты, которые говорят о том, что Российская Федерация как правовое государство принимает на себя и активно осуществляет, реализует тренды современной демократии. Это очень важно. Главное, чтобы вслед за этой декларацией они правильно и объективно посмотрели на то, что происходит и будет происходить 18 числа и после этой даты при подведении итогов», — сказал член ЦИК.

Василий Лихачев. Фото Марии Блохиной / Полит.ру

В целом, несмотря на вялотекущий предвыборный процесс, складывается впечатление, что у ЦИК большие надежды на 18 сентября. Так, Лихачев заявил, что эта кампания должна показать миру, что Россия реализует свои правовые обязательства, отраженные во Всемирной декларации прав человека ООН и других важнейших документах. Он выразил уверенность, что за оставшиеся недели власть должна сформировать такую эффективную практику, которая могла бы не только войти в региональные мировые тренды работы в рамках избирательных систем, но и могла бы предложить некую альтернативу для изменения правовой основы в сторону совершенствования и ликвидации существующих в нормативном международном пространстве пробелов и неясностей.

«Эти выборы должны показать, что Россия накапливает авторитет, мы преодолеваем санкционные лихорадки, мы преодолеваем русофобские взгляды и подходы к Российской Федерации как современному и демократическому государству», — не сомневается член Центризбиркома.

Говоря о ходе и подготовке избирательной кампании за пределами страны, Лихачев рассказал, что проводиться она будет на базе российских заграничных учреждений на территории 147 зарубежных стран, в которых находятся 235 российских загранучреждений (посольств и консульств). «По новой системе и новой методологии, которую мы впервые поднимаем после выборов 2003 года, эти структуры закреплены за 34 субъектами Российской Федерации. В 2003 году было всего три субъекта: Москва, Ленинградская и Калужская области. А сегодня 34 субъекта. Например, в моем родном Татарстане округ, сформированный в Казани, будет работать с гражданами Российской Федерации, которые будут голосовать на территории Австрии, Финляндии и Испании», — объяснил изменения Лихачев. Подготовка к думским выборам за границей идет полным ходом: уже закончено формирование ТИКов и УИКов, подготовлены открепительные талоны, марки, напечатаны бюллетени, которые как раз сейчас рассылаются по всем российским загранучреждениям.

В то же время работы еще много. Так, к этим выборам было решено создать специальную межведомственную комиссию, объединившую представителей МИД, ФСБ, пограничной службы, а руководит ей Василий Лихачев. Он рассказал, что рабочая группа рассматривает все самые сложные вопросы: «Есть нестыковки, к большому сожалению, есть коллизия, и это не позволяет нам сегодня говорить о полноценном системном характере российского законодательства», — посетовал представитель ЦИК, добавив, что соотечественники из многих странах выступают с разнообразными инициативам и предложениями о совершенствовании российского избирательного законодательства. Особенно активны в этом россияне в Германии, Израиле и США, а по завершении этой избирательной кампании, планируется представить часть идей на обсуждение главе ЦИК Элле Памфиловой.

В этом году включение в избирательные списки граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, имеет свои особенности. Так, федеральный закон «О выборах депутатов» различает основания для включения с список избирателей граждан РФ. Первая категория — это проживающие за пределами своей страны, или находящиеся в длительной заграничной командировке. Вторая категория включает тех россиян, которые находятся в других государствах по частным приглашениям в служебных, деловых или туристических поездках. В случае с первой категорией основанием для включения в список избирателей является письменное заявление избирателя, поданное в УИК не позднее, чем в день, предшествующий дню выборов, либо устное обращение уже в день голосования. Такие избиратели имеют право получить оба избирательных бюллетеня: для голосования по федеральному списку и по списку одномандатного избирательного округа. Вторая категория граждан включается в список избирателей при явке в УИК на основании паспорта и открепительного удостоверения, и тогда тоже выдаются два бюллетеня, но если такого удостоверения по какой-то причине нет, то избиратель включается в списки на основании устного обращения, но получает только один бюллетень и может проголосовать только по федеральному списку.

Были и другие решения, например, по словам Лихачева, на прошлой неделе ЦИК РФ принял постановление, по которому 16 и 17 сентября этого года досрочное голосование всех избирателей будет организовано на 8 избирательных участках, относящихся к 6 странам. Прежде всего, речь о странах арабского мира, где воскресенье не является выходным днем. Кроме того, 18 и 19 сентября, на сайте ЦИК России можно будет наблюдать за работой информационного центра ЦИК.

В заключение своей речи Василий Лихачев сообщил, что планируется и дальше обсуждать возможности совершенствования практики организации выборов за рубежом, в частности, будут подниматься вопросы перспективности электронного голосования и по почте, как это принято в некоторых странах. Также, по его словам, будет обсуждаться возможность представительства российских соотечественников в Государственной Думе, Совете Федерации, региональных законодательных и исполнительных органах власти. Пока что у нового состава ЦИК просто не хватает времени довести до конца этот «мозговой штурм», однако в дальнейшем российское законодательство вполне может быть усовершенствовано в этом направлении.

Мнение тех, кого все эти изменения коснутся непосредственно, во время дискуссии выразил представитель соотечественников, проживающих в Германии, главный редактор портала «Русское поле» Юрий Еременко. В первую очередь он привел цифры, согласно которым, в Германии более полумиллиона русскоязычных граждан, имеющих право голоса. Однако ожидать активного голосования не приходится, явка там традиционно невысока, например, на прошлых думских выборах проголосовали всего 8 тысяч человек, а на президентских лишь втрое больше.

Юрий Еременко. Фото Марии Блохиной / Полит.ру

Еременко упомянул объективные причины (это, например, удаленность от избирательного участка), на которые повлиять трудно, и подробно остановился на информированности и активности населения, воздействовать на которые возможно. При этом Юрий Еременко подчеркнул, что интерес к выборам, а значит и потенциал, в Германии есть. Для его развития предлагаются различные решения, например, трансфер избирателей до участков, хотя очевидно, что радикально это ситуацию не изменит.

Среди прочих предложений Еременко перечислил возможность возвращения к системе с меньшим количеством избирательных округов, чтобы участки были приближены географически, и избираемые кандидаты могли общаться с соотечественниками. Также он выразил надежду на создание возможности для соотечественников выдвигать своих представителей в экспертные советы при комитетах Госдумы.

Последняя идея вошла в список предложений участников форума, включенных в итоговую резолюцию. Помимо этого, предлагается, например, вынести на широкое обсуждение идею создания Единого избирательного округа за рубежом для выбора депутатов в законодательные органы РФ и подумать над механизмом спецпредставительства соотечественников в Госдуме и Совфеде.

Для справки:

Фонд «Русский мир» создан во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина от 21 июня 2007 года. Президент фонда — председатель комитета Госдумы по образованию, декан факультета госуправления МГУ, Вячеслав Никонов, а председатель попечительского совета — президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.

Цели Фонда — популяризация русского языка и поддержка программ изучения русского языка в России и за ее пределами.