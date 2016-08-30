«Трактористы» и «болотники»

Аксайский районный суд Ростовской области арестовал и оштрафовал краснодарских фермеров, организовавших «тракторный пробег» до Москвы. Своей акцией они пытались привлечь внимание к проблеме захвата земель и собирались пожаловаться главе государства на рейдерство и коррупцию.

В акции участвовали 12 человек, выступавших против незаконных захватов земли. Пробег закончился уже в Ростовской области. Как сообщила «Медуза» со ссылкой на участника пробега Николая Маслова, фермеров задержали омоновцы, когда те сидели в кафе и «беседовали с представителями власти», включая заместителя полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Леонида Беляка.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Ольги Голубятниковой, организатор пробега Алексей Волченко был арестован на десять суток, еще 11 человек — на срок от пяти до десяти суток. При этом поводом для ареста Волченко стала организация митинга, который прошел 21 августа, перед началом автопробега и не был согласован с властями.

Митинг фермеров перед началом марша на Москву. 21 августа 2016. Источник: Василий Мельниченко @melnichenko_va

Происшедшее стало предметом обсуждения в СМИ, блогах и социальных сетях. Эксперты комментируют ситуацию.

Значительный общественный интерес к этой истории неслучаен, отметил на своей странице в Facebook профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. «Большинство из живущих сегодня в России имеет крестьянские корни. Поэтому нерешенный крестьянский вопрос цепляет», – объяснил он.

Источник: Василий Мельниченко @melnichenko_va Сбор перед началом марша на Москву. 21 августа 2016.

Аналитик и публицист Кирилл Рогов оценил происшедшее, увязав случившееся с протестующими фермерами с так называемым «болотным делом»:

«Ну, просто вот чистые "Приключения Чиполлино": синьор Помидор отобрал домик у кума Тыквы, а когда тот начал возмущаться, то прислал отряд "лимончиков" арестовать его. Такой полицейско-олигархический режим.

Но что хочется заметить. Трактористы, а до них дальнобойщики, помнится, начинают с того, что громко заявляют: мы не какие-нибудь "болотники" – возмутители спокойствия, бузотеры, мы к Путину едем за справедливостью, так почему же нас арестовывают по законам, которые принимались против бузутеров-"болотников" и чтоб был порядок?

На Болотную площадь надо было ходить, уважаемые товарищи сельхозпредприниматели! На Болотную площадь – против фальсификации выборов, за свободу собраний. Тогда и марш трактористов на Москву нельзя будет остановить вот так. А если его нельзя вот так остановить, то и землю нельзя будет просто взять и отобрать. А если можно выборы фальсифицировать, митинги запретить, а зачинщиков несанкционированного марша арестовать, то только дурак не будет землю у вас за ничто отбирать.»

Полиция досматривает машины участников протестного марша фермеров и дальнобойщиков. Ростовская область, 24 августа 2016. Фото: Иван Гущин

Руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia Сергей Романчук отреагировал на сообщения об аресте краснодарских фермеров сходным образом:

«Ну вот, очередных "экстремистов" повязали. Интересно, скоро до народа дойдёт, что если уж права человека в государстве отбираются, то только в пользу одного человека?

А все остальные, ВСЕ, включая охранку, прав не имеют никаких и имеют шанс попасть под раздачу на определённом этапе.

Особо стоит задуматься сталинистам, считающим, что это кого-то другого объявят врагом народа. Вас же и объявят, незадачливые любители "твёрдой руки"»

Юридическую оценку событий дали для «Полит.ру» юристы сервиса Правовед.ru.

По мнению Дмитрия Васильева, адвокат сервиса Правовед.ru, хотя с точки зрения идеологии акция фермеров не могла быть запрещена, у властей были формальные возможности отказать в ее проведении.

Митинг фермеров перед началом марша на Москву. 21 августа 2016. Источник: Василий Мельниченко @melnichenko_va

«Подобная акция фермеров подпадает под определение "демонстрации", то есть организованного публичного выражения общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации (ст. 2 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"). Таким образом, подобная акция, если она связана с выражением общественного настроения, требует подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и соблюдения порядка его проведения.

В настоящее время органы власти могут отказать в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, если уведомление о его проведении подано лицом, которое не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении о проведении публичного мероприятия в качестве места проведения указано место, в котором в соответствии с законом проведение публичного мероприятия запрещается (ч.3 ст. 12 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"). Во всех остальных случаях отказ в согласовании будет являться незаконным.

Таким образом, формально отказать в согласовании публичного мероприятия по "идеологическим" причинам нельзя, можно только предупредить о возможной ответственности в случае нарушения законодательства при проведении мероприятия. Вместе с тем, если при проведении публичного мероприятия были нарушены требования законодательства, за это предусмотрена ответственность, которая установлена ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Конкретно по данной ситуации нужно понимать все нюансы и видеть материалы дела – что именно вменяется организатору и участникам в вину, какие именно требования закона были ими нарушены, по мнению властей. Вариантов может быть множество – от нарушения участниками ПДД до проведения мероприятия за пределами установленного времени (по закону публичное мероприятие может проводиться с 7 до 22 часов по местному времени)», – так прокомментировал ситуацию Дмитрий Васильев.

Михаил Петров, юрист сервиса Правовед.ru, проанализировал представленную СМИ информацию об аресте фермеров.

«Аксайский районный суд Ростовской области принял участие в "судьбе" участников тракторного пробега из Краснодара в Москву, избрав троим из них меру наказания – административный арест, остальным – штраф.

Всем им было вменено совершение административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП РФ - участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Казалось бы, восстановлена справедливость и судья принял решение в точном соответствии с "буквой закона", только остались некоторые вопросы. Насколько легитимным было постановление суда? В действительности имел ли место несанкционированный митинг, ведь участники «тракторного пробега» говорят об обратном?

Глоссарий упомянутых в представленной статье категорий представлен Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Митинг в его нормах определен как массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера. А его проведение предполагает своевременное уведомление муниципальных властей о проведении публичного мероприятия. Уведомление подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Очевидно, что такого уведомления и не было. Но его отсутствие само по себе состава административного правонарушения, за которое участники «тракторного пробега» понесли наказание не образует. В их действиях помимо прочего должно быть присутствие участников в определенном месте с целью публичного выражения ими своего мнения относительно проблем общественной жизни.

Но, как утверждают сами участники, они лишь присутствовали на встрече с заместителем полпреда в Южном федеральном округе Леонидом Беляком и замгубернатора Краснодарского края Андреем Коробкой.

Учитывая положение указанных лиц в «чиновничьей иерархии» то, очевидно, что в народ они самопроизвольно не ходят – а встреча их носила организованно-отчетный характер, как показатель единения власти и народа. Так, что же препятствовало отдельным представителям этого самого народа присутствовать на этой встречи. Ничего. А, следовательно, в таком случае, основания для привлечения к ответственности надуманы. Решать конечно должен суд и в своем решении он должен проявить беспристрастность и независимость.

Ну и извечный русский вопрос – что делать? Обжаловать. Закон и время позволяет воспользоваться данным правом. Право на защиту – одно из незыблемых прав гражданина, принадлежащее ему от рождения и гарантированное государством.

Умолчать об этом, утереться, сглотнуть обиду, простить и забыть о произошедшем – это не выход. Власть должна осознавать, что закон направлен не на отморожение ее от народа, а служит интересам людей, проживающих в этой стране», – убежден Михаил Петров.