«Коммерсантъ» в статье «Большая рунетская энциклопедия» пишет о том, что Дмитрий Медведев создал рабочую группу для подготовки национального научного портала.

«Чем крепок рубль»: от ненужных колебаний его защищают мировые проблемы и акционеры нефтяных компаний.

О том, почему расходы российских рекламодателей на трансляции Олимпиады резко выросли, написано в статье «Игры с пивом».

«Ведомости» пишут: «Минэкономразвития предлагает заложить в бюджет 2017–2019 гг. нефть по $50–55 за баррель». Иначе, считают чиновники, бюджет не сходится.

«ЛДПР пока обгоняет "Единую Россию" по предвыборным затратам»: Центризбирком подсчитал текущие расходы партий на выборы в Госдуму.

«Ведомости» выяснили: «Геннадий Онищенко забыл задекларировать землю и дом в Подмосковье». Но на шансах экс-главы Роспотребнадзора как кандидата в Госдуму это не скажется, считают эксперты.

РБК в статье «"Сладкая жизнь" для "Седьмого континента"» объясняет, зачем реформируют сеть супермаркетов.

Кто может стать преемником Ислама Каримова, можно узнать в статье «Президентский инсульт».

Куда «молчуны» все еще могут перевести пенсионные сбережения, можно узнать из статьи «Спасти накопленное».

«Известия» пишут: «В Донецке готовятся к эвакуации мирного населения».

«Массовых чартерных перевозок в Турцию в этом году не будет»: туроператоры не успевают восстановить прежние объемы перелетов в Анталью до конца сезона.

«Доля Сбербанка на рынке ипотеки снизилась до 50%»: господдержка кредитования на покупку жилья увеличила долю других госбанков на рынке.

Источники «Газеты.Ru» сообщили о смерти Ислама Каримова, подробнее почитать об этом можно в статье «Узбекистан после Каримова».

Как изменится экономика Евросоюза после съезда в Джексон-Хоуле, можно узнать из статьи «О чем молчит Драги».

«Зловред напал на Facebook»: в Facebook активизировался рассылающий видео вирус.

«The Economist объясняет: выброшенная еда» (The Economist explains: Wasted food). За год в мире выбрасывается около трети пищи (порядка 1,3 млрд тонн). Это не только дурной тон, но и фактор экологической нестабильности.

«Переделывая небо: внезапный свет» (Remaking the sky: A sudden light). Новые технически возможности в сочетании с новыми предпринимательскими тенденциями возрождают интерес к космосу.

Bloomberg: «Компании Apple грозит счет на миллиарды евро из-за ирландского налогового дела» (Apple Faces Bill for Billions of Euros in Irish Tax Case). ЕС намерен обнародовать результаты расследования по сделке между Apple и правительством Ирландии не позднее вторника.

«Жесткая позиция Саркози по поводу буркини свидетельствует о том, что он делает ставку на французских правых» (Sarkozy’s Hard Line on Burkini Shows Him Betting on French Right). Главные претенденты на номинацию от республиканцев во французской президентской предвыборной кампании используют в целях привлечения избирателей полемику об исламской одежде для купания.

The Wall Street Journal: «Налоговый сговор между Apple и Ирландией будет признан в Евросоюзе нелегальным» (Apple’s Tax Set-Up With Ireland to Be Ruled Illegal by EU). ЕС собирается объявить во вторник, что налоговые договоренности между Apple и Ирландией нарушают правила блока о государственной помощи.

«Ошибались ли эксперты, рассуждая о Brexit'е?» (Were the Experts Wrong on Brexit?). Пока еще рано делать категоричные утверждения, но к настоящему моменту данные показывают, что решение Британии выйти из ЕС не приводит к тем ужасным последствиям, которые пророчили эксперты.