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30 августа 2016, 18:33
Гульнара Каримова Узбекистан
Антон Быков

Операция «преемник» с пометкой «срочно»

Президент Узбекистана Ислам Каримов
Президент Узбекистана Ислам Каримов

Вчера вечером агентство «Фергана» выпустило сообщение с пометкой «срочно», в котором говорилось о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Источники агентства утверждают, что сердце Каримова остановилось еще днем 27 августа. Официальная информация о проблемах со здоровьем у 78-летнего президента Узбекистана появилась только в понедельник, но о том, что Каримов был госпитализирован с инсультом, его младшая дочь написала спустя еще сутки. Никаких точных сведений о состоянии здоровья Каримова до сих пор нет, но уже то, что о его болезни сообщили по центральному телевидению — событие беспрецедентное. За 25 лет правления Каримова, никто не знал его историю болезней. Власти Узбекистана по-прежнему опровергают информацию о смерти президента. Эксперты считают, что наверху просто еще не решили, кто займет его место.

«Утром 27 августа 2016 года Ислам Каримов перенес инсульт. Скончался 29 августа 2016 года в 15:35», — говорилось в срочном сообщении «Ферганы», опубликованном вечером в понедельник. Никаких официальных сообщений по этому поводу Ташкент не сделал до сих пор. Источник в аппарате президента Узбекистана заявил РИА Новости, что состояние Каримова стабильно. В Кремле к вечеру понедельника также не располагали сведениями о смерти президента Узбекистана. В посольстве России в Ташкенте «Интерфаксу» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Каримова.

 
Скрин с сайта агентства "Фергана"

 28 августа правительство Узбекистана сообщило, что Ислам Каримов находится на стационарном лечении. «По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени», — говорилось в пресс-релизе кабинета министров. Только  в понедельник утром младшая дочь главы государства Лола Каримова на своей странице в Facebook написала, что президент Узбекистана действительно госпитализирован после кровоизлияния в мозг и находится в реанимации, но его состояние оценивается как стабильное.

Всю серьезность ситуации подтверждает тот факт, что за 25 лет, которые Ислам Каримов находится у власти в Узбекистане, по телевидению впервые было объявлено о состоянии его здоровья. Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 78-летнего Каримова появились давно, но никогда не комментировались официально, хотя оппозиционное «Народное движение Узбекистана» сообщало и об инфаркте в 2013 году, и о непродолжительной коме президента в 2015 году.

Главный редактор агентства «Фергана» Даниил Кислов настаивает, что информация о смерти Ислама Каримова абсолютно достоверная. В разговоре с «Национальной службой новостей» и Life он заверил, что агентство работает со многими источниками, которым можно доверять, в том числе в правительстве и государственных органах Узбекистана.

«У нас много источников. Мы потратили сутки, чтобы подтвердить информацию о том, что 27-го утром Каримов перенес инсульт. И мы ее подтвердили, и, если вы помните, мы дали эту новость за один час до того, как известили об этом официально», — сказал Кислов.

Журналист уверен, что в аппарате президента тянут с официальным заявлением о смерти Каримова, поскольку наверху сейчас определяют, кто должен встать во главе государства. «Это примеры именно того, как себя ведут авторитарные изолированные государства. Объявят только после того, как волки под ковром, то есть люди из элиты и ближайшего окружения Ислама Абдуганиевича, решат и поделят между собой власть», — добавил главред «Ферганы».

 
Ташкент, столица Узбекистана / pixabay.com

Схожего мнения придерживается политолог Глеб Павловский, главный редактор интернет-журнала «Гефтер». «Каримов не сможет умереть, пока не будут устранены все его преемники — кроме единственного», — написал он на своей странице в Facebook, объяснив свою мысль ссылкой на новость об аресте вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова, который назывался в числе возможных преемников Каримова.

Аркадий Дубнов, эксперт по странам Центральной Азии, днем ранее, еще до появления сообщений о смерти Каримова, размышлявший в своем блоге, что эпоха Каримова в Узбекистане завершается, в интервью «Голосу Америки» сказал: «Мои источники говорят, что Каримов умер. В любом случае, кровоизлияние в мозг в 78 лет – это конец его как президента».

Бессменный президент Узбекистана никогда не называл своего преемника. По конституции страны в случае досрочной отставки президента власть передается председателю верхней палаты парламента (сената), после чего в течение трех месяцев должны пройти новые президентские выборы. Пост председателя узбекского сената занимает Нигаматилла Юлдашев, однако эксперты соглашаются, что это лишь техническая фигура, в качестве нового лидера Узбекистана его никто не рассматривает. 

Дубнов считает, что реальных претендентов в преемники Каримова двое. Первый — 59-летний премьер-министр Шавкат Мирзяев. Он возглавляет правительство с 2003 года и пользуется поддержкой руководителя Службы национальной безопасности Рустама Иноятова. Считается, что он, во-первых, соответствует интересам семьи Каримовых, а во-вторых, является наиболее приемлемым кандидатом для Москвы, отмечает Дубнов. 

Второй претендент — вице-премьер Рустам Азимов, курирующий финансовой-экономический блок. «Фергана» пишет, что Азимов является одним из наиболее часто упоминаемых людей в списке вероятных преемников Каримова. По словам Дубнова, вице-премьера называют прозападным политиком, хотя о действительно значимых фактах, подтверждающих такую репутацию, неизвестно.

До недавнего времени считалось, что место Ислама Каримова может занять его старшая дочь Гульнара. Какое-то время она была главной светской львицей Узбекистана и пользовалась невероятной популярностью. До того, как заняться политикой она перепробовала себя в самых разных амплуа: поп-звезда, дизайнер, предприниматель, филантроп, дипломат. Однако в 2013 году в ее бизнес-империи начался кризис, закрывались благотворительные фонды и телеканалы. Решающей для Каримовой стала ссора с отцом. В 2014 году прокуратура Узбекистана, скорее всего с разрешения Ислама Каримова, начала расследование дела о причастности Гульнары Каримовой к коррупционным схемам в Швеции. По последним данным, Каримова до сих пор находится под домашним арестом. Подробностей о ее персоне не появлялось около полугода.

Журналист Данила Гальперович предположил, что в целом ситуация в Узбекистане даже в случае официального подтверждения сообщений о смерти главы государства изменится незначительно. Он уверен, что ее будет контролировать глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов. «Ничего не будет, их главный чекист там сейчас все разрулит. Хотя будет смешно, если дочки Каримова возглавят очередную цветную революцию – они Иноятова не любят. Мы дадим ей имя "хлопковая"», — пишет Гальперович.

В то же время научный сотрудник Центра по изучению коммуникационного лидерства и политики Университета Южной Калифорнии Васили Гатов полагает, что дочерям Каримова может грозить опасность, если к власти придет Иноятов. По мнению же Гальперовича, такое развитие событий маловероятно, так как глава СНБ Узбекистана предпочитает не самому стоять у власти, а «за ниточки дергать». «Там два явных претендента – Мирзияев и Азимов, и он либо договорится с кем-то из них о союзе и поддержке, либо выдвинет кого-то своего, но дочек не тронут, я думаю», – заключил он.

Василий Кашин, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, выразил сомнения в том, что ситуация в Узбекистане такова, какой рисуют ее экстренные сообщения СМИ. «Скорость с которой начали появляться фальшивые новости про Узбекистан, конечно, внушает. И Каримов умер, и волна арестов идет, того и гляди о начале революции объявят. Видимо, кто-то хочет сделать переходный период зажигательным и интересным», – считает он.

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