Паралимпийская сборная России не будет допущена и на Зимние Паралимпийские игры 2018 года. Об этом говорится в письме Паралимпийского комитета России (ПКР) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

В письме поясняется, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) от 7 августа о недопуске россиян на Паралимпийские игры – 2016 распространяется и на Паралимпиаду-2018. Это решение было продублировано Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

Напомним, Международный паралимпийский комитет решил отстранить Паралимпийский комитет России от международных соревнований на основании доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Российский иск в CAS, поданный 15 августа, был отклонен.

23 августа министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Россия может провести собственные международные паралимпийские соревнования, по масштабам сопоставимые с Играми в Бразилии.

25 августа на встрече с членами олимпийской сборной в Кремле президент России Владимир Путин сказал, что Россия организует специальные соревнования для паралимпийцев. Глава ПКР Владимир Лукин утверждал при этом, что такие игры могут пройти уже в сентябре.

Паралимпийцы несут флаг.

В то же время 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что место проведения альтернативной Паралимпиады еще не определено. «Проведение таких соревнований, безусловно, требует подготовки, и, конечно, в одночасье прийти к какому-то однозначному решению в плане места проведения невозможно. Специалисты занимаются проработкой, как только она будет завершена, тогда уже можно будет назвать это место, но пока, насколько мне известно, это сделать еще невозможно», — привела газета «Известия» слова представителя главы государства.

Для России сейчас важнее организации альтернативной Паралимпиады вести активную работу в связи с допинговым скандалом, поскольку в некотором отношении он еще только разгорается и грозит российским спортсменам значительными неприятностями. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» спортивный журналист Никита Белоголовцев.

«Помимо всего того, что мы уже говорили, – что паралимпийцев очень жалко и что для многих из них это действительно единственная путевка в жизнь, – надо сказать, что допинг, если он был, в паралимпийских видах спорта, это, конечно, гораздо более циничная и безнравственная история, чем допинг в обычном олимпийском спорте. Все-таки в олимпийском спорте соревнуются «сверхлюди», которые расширяют грани возможного для человека, а паралимпийский спорт должен быть чистой, светлой, а в идеале, может быть, даже абсолютно некоммерческой историей.

Но тут важно другое.

Важно, что во время и после Олимпиады очень многие выдохнули с облегчением, радостно подсчитали медали, увидели сборную России на четвертом месте в общем неформальном зачете и сказали: «Да вы представьте себе, как бы мы выступили, если бы не…» И далее шел длинный список. Но, на самом деле, с вероятностью, близкой к 100%, мы бы выступили точно так же – даже с легкоатлетами и тяжелоатлетами. Потому что отрыв от первой тройки был гигантский, мы бы его не преодолели, а ниже своего четвертого места с легкоатлетами мы бы тоже, понятно, не упали. И все эти победные заявления, что мы всем «показали, несмотря ни на что», всех «размазали», всем «отомстили» и так далее – это, конечно, прекрасно, но имеет очень малое отношение к реальности.

История с допингом отнюдь не закончилась. Она в каких-то своих ипостасях, наоборот, развивается. [Ричард] Макларен продолжает работать над докладом по Сочи. Продолжается более детальное расследование всего, что сочинскую Олимпиаду предваряло. Российская легкая атлетика до сих пор забанена и нет ни одного намека на то, что будет в ближайшем будущем разбанена, и зимние турниры в России вовсю отменяются. Ну, то есть отменяются этапы международных турниров, которые должны были бы пройти в России.

Соревнования по легкой атлетике / rusathletics.com

Еще раз скажу: не готов говорить, почему паралимпийцев дисквалифицировали всех скопом – там нужно смотреть формулировки, мотивировки, причины и все остальное. Но если какая-то работа в этой области не будет начата – или продолжена, вернее – прямо сейчас, то, в общем, есть большой риск, что в корейском Пхёнчхане, или как он там называется, мы какой-то части спортсменов недосчитаемся. Или будем до последнего с дрожащими руками ждать новостей об отстранении и недопуске всей команды», – убежден Никита Белоголовцев.

Комментируя идею проведения в России игр, альтернативных Паралимпийским, он отметил, что сама идея альтернативных всемирным спортивных состязаний не нова, в том числе и для нашей страны.

«Если говорить об этом с глобальных позиций, то надо вспомнить, что было много попыток так называемых альтернативных Олимпиад. Были Игры доброй воли – очень непонятно мероприятие. Совсем недавно в Баку, в общем-то, на последние нефтяные деньги, проводили так называемые Европейские игры. Которые, надо сказать, прошли более чем странно. То есть Баку получил свой большой турнир, но, в общем, не очень понятно, кому, кроме самого Азербайджана, он был нужен. Кому, кроме толпы натурализованных азербайджанских спортсменов.

Это если говорить об историческом опыте.

То есть Олимпиада, Паралимпиада – она же на то и Олимпиада и Паралимпиада, чтобы быть единственной и проходить раз в четыре года. Все попытки создать какую-то альтернативу смешны и, с моей точки зрения, обречены на провал.

Понимаете, в чем дело… Если провести какое-нибудь бюджетненькое соревнование для паралимпийцев – российских или СНГшных, для паралимпийцев стран-участников ШОС или стран-участников ОДКБ – наверное, в этом ничего плохого нет. Ну, пусть паралимпийцы посоревнуются. Другое дело, что любые попытки заваливать костер деньгами – это глупость, мы все это понимаем. Что, нужно провести альтернативные Паралимпийские игры и подарить их призерам по BMW? Ну, мне кажется, проще так, без игр подарить всем паралимпийцам по BMW. Показать всем, что мы можем организовать масштабный турнир? Ну, в общем, уже показывали много раз. И покажем в 2018 году, если у нас чемпионат мира по футболу не отберут.

Я, честно говоря, думаю, что вся эта затея с альтернативой Паралимпиадой ничем не закончится. Просто потому, что с деньгами не очень, к 2018 году надо готовиться, да и прочие дела делать. Так что, думаю, это было некоторое дежурное заявление типа «Вы нас не пускаете – мы тогда свое устроим». Но, как я уже миллион раз говорил, если действительно соберутся что-то большое устраивать, с моей точки зрения, это будет очень циничная, неправильная, не имеющая права на жизнь трата денег. И вообще, и в особенности в современной России – в тех условиях, в которых Россия живет в 2016 году», – сказал Никита Белоголовцев.