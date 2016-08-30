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30 августа 2016, 11:52
МВД Москва полиция
Симон Жаворонков

МУР был МУР

Расширенное заседание коллегии ГУ МВД по городу Москве. Июль 2015
Расширенное заседание коллегии ГУ МВД по городу Москве. Июль 2015
ГУ МВД Рф по г. Москве

В столичной полиции проходят большие перестановки. Хотя официально во внешний мир проникает мало информации, понятно, что реформа затрагивает очень многих.

Вечером в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что почти все сотрудники Московского уголовного розыска, кроме «убойного отдела», выведены за штат. Ранее такая же информация пришла о сотрудниках Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Одновременно появились сообщения о том, что начальник Московского уголовного розыска Игорь Зиновьев покидает свой пост. Генерал-майор полиции в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу. Если это правда, то для Зиновьева такое развитие будет понижением. Ранее он уже возглавлял окружное управления, правда, Северного округа. МУР Зиновьев возглавляет с 2014 года.

 
Фото пресс-службы ГУ МВД по г. Москве

В настоящее время реформирование происходит в 4-й ОРЧ (оперативно-розыскной части), которая ранее отвечала за борьбу с наркотиками. Теперь, насколько известно, это подразделение будет отвечать за борьбу с «мошенничеством общеуголовной направленности». Также изменения происходят в 6-й ОРЧ, она отвечает за борьбу с организованной преступностью, уточнил источник. По данным собеседника агентства, реформа связана с тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров». По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой — для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. Вместе с тем источник сообщил, что «выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они все будут уволены».

Действительно, в последние годы столичная полиция неоднократно критиковалась за вялую борьбу с мошенниками: с различными его проявлениями сталкивался, наверное, почти каждый житель города — речь идет от продавцов «чудо-фильтров» до фишинговых sms. 

 
Задержание подозреваемого в сбыте фальшивых купюр. Фото пресс-службы ГУ МВД по г. Москве

Постоянные утечки в СМИ хоть и не является столь серьезной проблемой, но тоже можно назвать характерной особенностью современной полиции — тем более, что «желтые» издания, как правило, платят своим информаторам, а значит это можно рассматривать как разновидность коррупции.

О выведении за штат в рамках реорганизации сотрудников трех отделов Главного следственного управления московской полиции стало известно еще 23 августа. Тогда, впрочем, утверждалось, что руководству пришлось прибегнуть к такой мере из-за реорганизации подразделения, а точнее переименования трех отделов.

«В целях оптимизации организационно-штатного построения, повышения эффективности работы по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами, руководством ГУ МВД России по Москве 12 августа этого года принято решение о внесении изменений в структуру Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве», — заявили тогда в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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