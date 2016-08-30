В столичной полиции проходят большие перестановки. Хотя официально во внешний мир проникает мало информации, понятно, что реформа затрагивает очень многих.

Вечером в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что почти все сотрудники Московского уголовного розыска, кроме «убойного отдела», выведены за штат. Ранее такая же информация пришла о сотрудниках Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Одновременно появились сообщения о том, что начальник Московского уголовного розыска Игорь Зиновьев покидает свой пост. Генерал-майор полиции в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу. Если это правда, то для Зиновьева такое развитие будет понижением. Ранее он уже возглавлял окружное управления, правда, Северного округа. МУР Зиновьев возглавляет с 2014 года.

Фото пресс-службы ГУ МВД по г. Москве

В настоящее время реформирование происходит в 4-й ОРЧ (оперативно-розыскной части), которая ранее отвечала за борьбу с наркотиками. Теперь, насколько известно, это подразделение будет отвечать за борьбу с «мошенничеством общеуголовной направленности». Также изменения происходят в 6-й ОРЧ, она отвечает за борьбу с организованной преступностью, уточнил источник. По данным собеседника агентства, реформа связана с тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров». По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой — для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. Вместе с тем источник сообщил, что «выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они все будут уволены».

Действительно, в последние годы столичная полиция неоднократно критиковалась за вялую борьбу с мошенниками: с различными его проявлениями сталкивался, наверное, почти каждый житель города — речь идет от продавцов «чудо-фильтров» до фишинговых sms.

Задержание подозреваемого в сбыте фальшивых купюр. Фото пресс-службы ГУ МВД по г. Москве

Постоянные утечки в СМИ хоть и не является столь серьезной проблемой, но тоже можно назвать характерной особенностью современной полиции — тем более, что «желтые» издания, как правило, платят своим информаторам, а значит это можно рассматривать как разновидность коррупции.

О выведении за штат в рамках реорганизации сотрудников трех отделов Главного следственного управления московской полиции стало известно еще 23 августа. Тогда, впрочем, утверждалось, что руководству пришлось прибегнуть к такой мере из-за реорганизации подразделения, а точнее переименования трех отделов.

«В целях оптимизации организационно-штатного построения, повышения эффективности работы по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами, руководством ГУ МВД России по Москве 12 августа этого года принято решение о внесении изменений в структуру Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве», — заявили тогда в пресс-службе столичного ГУ МВД.