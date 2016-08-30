В прошедшее воскресенье на Гавайях завершился эксперимент по моделированию полета на Марс, в ходе которого шесть исследователей прожили один год в полной изоляции. Организаторами проекта выступили НАСА и Гавайский университет.

Участники эксперимента Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS) жили под специальным куполом на склоне горы Мауна-Лоа на высоте 2500 метров над уровнем моря, а выходить наружу могли, только надев скафандры. Диаметр их жилого помещения составлял 11 метров, а высота – 6 метров. На первом этаже (полезная площадь 81,57 кв. м.) расположены кухня, столовая, ванная комната с душевой кабиной, лаборатории, комната физических упражнений и холл. На втором этаже (39 кв. м.) находятся шесть отдельных кают и ванная.

Район вулкана Мауна-Лоа был выбран для проведения этого эксперимента из-за того, что по причине вулканической активности местная почва максимально напоминает поверхность Марса, а на той высоте, где расположился купол, практически нет растений. Контакты участников с другими людьми через средства связи были специально ограничены. При выходах за пределы купола участники не могли пополнять запас продовольствия. Перед началом основного эксперимента по годовой изоляции организаторы в 2013 – 2015 годах провели три предварительных эксперимента с меньшими сроками.

Целью проекта была оценка социального и психологического состояния членов экипажа возможной пилотируемой экспедиции к Марсу, вынужденных длительное время находиться в изоляции и работать в условиях, близких к марсианским. Особое внимание организаторы уделили изучению рациона участников и влиянию его на состояние членов экипажа. При этом участникам было разрешено готовить еду по собственному выбору (в рамках имеющегося под куполом запаса продовольствия) или же воспользоваться готовыми наборами блюд, составленными организаторами. Также в рамках HI-SEAS проходило тестирование программного обеспечения, предназначенного для контроля психологического состояния участников пилотируемых космических полетов, так как ограниченный доступ их к психологической помощи организаторы считают важной проблемой. Помимо этого участники проводили испытания одежды и других материалов, которые, возможно, будут использованы в космосе.

В состав группы вошли представители США, Франции и Германии. Среди них было трое мужчин и три женщины. Кармел Джонсон (Carmel Johnston) по специальности почвовед, ранее она занималась изучением выделения газа из торфяников Аляски в результате таяния вечной мерзлоты. Немецкий физик и инженер Христиана Хайнике (Christiane Heinicke) специализировалась на исследовании полярных сияний и моделировании процессов в металлических расплавах и мантии Земли. Шейна Гиффорд (Sheyna Gifford) занималась исследованиями в области нейронауки. У нее есть степени бакалавра в области нейронауки и английского языка, доктора медицины, магистра биотехнологии и журналистики. Ранее она была одним из авторов образовательного сайта НАСА. Анжей Стюарт (Andrzej Stewart) работал в компании Lockheed Martin, в качестве инженера был участником проектов космического телескопа Spitzer, космических аппаратов Mars Odyssey, Juno, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN и программы Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Француз Сиприан Версо (Cyprien Verseux) специализируется в области астробиологии и биологических систем жизнеобеспечения. Часть его исследований посвящена использованию микроорганизмов для переработки ресурсов Марса в продукты, необходимы для жизни людей. Кристиан Бассингтуэйт (Tristan Bassingthwaighte) – архитектор, который готовит докторскую диссертацию, посвященную проектированию зданий и интерьеров для будущих человеческих поселений на Марсе.

После выхода участники рассказали о своих впечатлениях. Сиприан Версо говорит, что, по его мнению, пилотируемая экспедиция на Марс реальна, а психологические и технические трудности, которые могут возникнуть, вполне преодолимы.

Эксперименты по имитации пилотируемого полета на Марс проводились и в России. В 2007 – 2011 годах московский Институт медико-биологических проблем РАН под эгидой Роскоскома, Российской Академии наук и Европейского космического агентства провел эксперимент Марс-500. Возглавлял этот проект летчик-космонавт Борис Моруков. На двух предварительных этапах участники были изолированы на 14 и на 105 суток. Основной этап предусматривал изоляцию на 520 дней, то есть больше, чем в нынешнем проекте НАСА. В нем также участвовали шесть человек: Алексей Ситёв, Сухроб Камолов, Александр Смолеевский (Россия), Ромен Шарль (Франция), Диего Урбина (Италия) и Ван Юэ (КНР). Эксперимент успешно завершился 4 ноября 2011 года. О его итогах можно прочитать в специальном очерке.