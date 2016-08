Исследователи утверждают, что травмы на скелете знаменитого австралопитека Люси соответствуют травмам людей, упавших на твердую поверхность. Согласно их реконструкции, Люси погибла, упав с дерева.

Обнаруженная в 1974 году экспедицией американского палеоантрополога Дональда Джохансона Люси стала первым известным науке представителем вида австралопитек афарский (Australopithecus afarensis). Она жила примерно 3,2 миллиона лет назад на территории нынешней Эфиопии. Ученым удалось разыскать около 40 % ее костей, что представляет собой большую удачу для палеоантропологии. Гораздо чаще исследователям приходится довольствоваться одной или несколькими костями. От Люси ученым достались фрагменты черепа, нижняя челюсть, семь грудных и два поясничных позвонка, крестец, фрагменты ребер, левая и правая лопатки, плечевая кость, нижний эпифиз плечевой кости, локтевые и лучевые кости, головчатая кость, таз, левая бедренная кость, коленный сустав, правая большая берцовая кость, фрагмент правой малой берцовой, проксимальная фаланга второго или четвертого пальца стопы.

Имя ей дали по песне группы «Битлз» Lucy in the Sky with Diamonds, которую любили слушать участники экспедиции. На момент смерти Люси было 25 – 30 лет. Ее рост составлял 107 сантиметров, а вес 28 – 30 килограммов. Объем мозга был равен 400 кв. сантиметрам. Судя по строению нижних конечностей и позвоночника, Люси передвигалась на двух ногах. Это подтверждает и исследование 2011 года, авторы которого установили, что у Люси имелся свод стопы – еще одно приспособление для прямохождения.

Ранее трещины и разломы в скелете Люси объяснялись естественными процессами, в первую очередь эрозией и фоссилизацией. Теперь антрополог Джон Каппельман (John Kappelman) из Университета штата Техас в Остине предположил, что они возникли в момент смерти Люси. Для изучения трещин и разломов скелета Люси Каппельман применил рентгеновское сканирование в высоком разрешении.

Вместе с хирургом-ортопедом Стивеном Пирсом он обнаружил трещины более десяти костей, начиная от костей черепа и позвоночника, заканчивая лодыжками, голенями, коленями и тазом. Джон Каппельман считает, что рисунок переломов на сохранившихся костях Люси хорошо соответствует тому, что он неоднократно наблюдал на костях людей, упавших с большой высоты. Ученый предполагает, что Люси упала с высокого дерева и приземлилась в вертикальном положении, получив компрессионные переломы. После приземления на ноги она упала вперед на живот. Трещина плечевой кости свидетельствует, что падая, она выставила перед собой руку. Полученные травмы были столь тяжелыми, что вскоре после падения она умерла.

Согласно подготовленной ученым модели, учитывающей вес Люси, падение произошло с высоты около 15 метров. Каппельман отмечает, что, не смотря на прямохождение, Люси, судя по длине ее передних конечностей, достаточно уверенно чувствовала себя на деревьях. Возможно, австралопитеки проводили там долгое время и ночевали наверху в специально сооруженных гнездах, как это делают нынешние шимпанзе.

Исследование Каппельмана было опубликовано в престижном научном журнале Nature. Но не все исследователи согласны с его выводами. Основным поводом для сомнений служит большой возраст останков. За 3,2 миллиона лет с костями могло произойти много. Например, они могли быть растоптаны стадом животных еще до того, как были скрыты под слоем отложений. Это мнение разделяет и открывший останки Люси Дональд Джохансон. «Существует множество объяснений переломов костей, – говорит он, – предположение, что она упала с дерева, в значительной степени голословное утверждение, которое нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть».

Тим Уайт из Калифорнийского университета в Беркли считает, что трещины в костях Люси довольно обычны для палеонтологических находок. Если бы ученые применили ту же логику к костям других млекопитающих, то получилось бы, что множество животных, от газелей до бегемотов, носорогов и слонов, погибли при падении с высоких деревьев, полагает он. Критики гипотезы отмечают также, что у исследователей нет возможности отделить посмертные повреждения костей от травм, полученных при жизни.