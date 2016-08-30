Топ новостей 30 августа
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно, что российские атлеты могут пропустить Паралимпиаду-2018, ситуация с госпитализацией президента Узбекистана Ислама Каримова продолжает обрастать слухами, а Япония может помочь России, несмотря на разногласия по Курильским островам.
Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее
Решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России и, соответственно, недопуске российских атлетов к Паралимпийским играм распространяется не только на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, но и на Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).
СМИ назвали возможных преемников главы Узбекистана
После появившихся в интернете сообщений о проблемах со здоровьем действующего президента Узбекистана Ислама Каримова эксперты — а вслед за ними и СМИ — начали рассуждать о кандидатуре возможного преемника главы республики. Наиболее вероятными претендентами на пост президента Узбекистана называют премьер-министра Шавката Мирзияева и вице-премьера Рустама Азимова.
Члены правительства готовятся единогласно поддержать и встретить бурными аплодисментами нового президента! https://t.co/taNH4cnZdZ— Ехидные новости (@_A_N_T_S_) 29 августа 2016 г.
В Кремле прокомментировали ситуацию с болезнью президента Узбекистана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о болезни президента Узбекистана Ислама Каримова, но какими-то деталями он не располагает. Он также заявил, что в связи с болезнью узбекского президента контакты с руководством страны не прервались.
Сидят как-то Каддафи, Хусейн и Чавес в карты играют. Входит Каримов. Немая сцена. Занавес.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 30 августа 2016 г.
Узбекское телевидение передало, что состояние Каримова стабильно, и он в ближайшее время проведёт встречи с Чингисханом и Тамерланом.— Ехидные новости (@_A_N_T_S_) 29 августа 2016 г.
СМИ сообщили о готовности Японии помочь России вопреки спору о Курилах
Правительство Японии считает приоритетной задачей оказание России экономической помощи даже при отсутствии прогресса в территориальном споре по Курильским островам.
Российских хакеров обвинили в атаке на исследовательские центры США
Группа российских хакеров Cozy Bear атаковала вашингтонские исследовательские центры. Глава работающей в области информационных технологий американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович заявил, что они же виновны в кибератаке на Национального комитета Демократической партии (НКДП).
Хакер узнал телефон Медведева из-за нового дизайна «ВКонтакте»
После перехода социальной сети «ВКонтакте» на новый дизайн в ее системе безопасности обнаружилась существенная уязвимость. Благодаря ей хакер, называющий себя Алекс Ребл, сумел заполучить привязанные к аккаунтам адреса электронной почты и телефонные номера известных людей. В частности, речь идет об основателе «ВКонтакте» Павле Дурове и главе российского правительства Дмитрии Медведев.
Хакер узнал телефоны #Дуров_а и #Медведев_а через уязвимость в редизайне «#ВКонтакте»https://t.co/edEUzWjiat pic.twitter.com/g5VvkeKIAr— Lili Den (@PantheRRaBlak) 30 августа 2016 г.
Экс-глава НХЛ рассказал о приеме хоккеистами мельдония
Экс-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Медведев заявил, что хоккеистам разрешено принимать мельдоний, включенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных препаратов.
Apple разослала приглашения на презентацию iPhone 7
Слухи о том, что американская корпорация Apple представит новую модель своего смартфона iPhone в начале сентября подтвердились – представители компании разослали приглашения на презентацию с указанием даты 7 сентября.
Москвича оштрафовали за блик от фар
Жалобу оштрафованного за блик фар на мокрой трассе москвича обещали рассмотреть в столичном управлении ГИБДД. Водитель Дмитрий Ворона рассказал, что в июле ему пришел штраф за выезд на обочину. Но на снимке камеры было видно, что по обочине скользнул только блик фар его машины. Мужчина направил жалобу в ГИБДД, но ему пока не ответили. Водитель отметил, что обязательный для ответа по закону срок еще не истек.
Дорожные камеры бросили тень на справедливость наказаний https://t.co/5EgDQ10H1k #штраф #гибдд #авто #пдд с помощью @onlinekpru— АвтоТвиттер (@dorogi_kozerogi) 30 августа 2016 г.
Читатели «Полит.ру» решили пойти на выборы 18 сентября
Менее чем через три недели, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу VII созыва. Помимо выборов с Госдуму в тот же день состоятся выборы руководителей ряда субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти 38 регионов.
В традиционном опросе «Полит.ру» спрашивал читателей, собираются ли они прийти на избирательные участки 18 сентября. Большинство респондентов не только намерены проголосовать, но и уже определились с выбором.