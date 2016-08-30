Игорь Руденя в марте стал губернатором одного из самых проблемных российских регионов — Тверской области. Много десятилетий казалось, что у нее нет вообще никаких перспектив, однако новый губернатор запустил несколько стратегических проектов, даже не дождавшись избрания.

В единый день голосования в России проходят не только выборы в Думу, но и множество региональных и муниципальных кампаний. Одна из них — выборы губернатора Тверской области.

Выборы в Твери интересны хотя бы потому, что кандидату от ЕР там приходится показывать избирателям свои сильные стороны буквально в экспресс-формате: Игорь Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора 2 марта, то есть на все про все у него было чуть больше шести месяцев — в других регионах даже врио губернаторов имеют несколько больший запас времени.

На недостаток времени накладывается особенность Тверской области: десятилетиями этот регион постепенно «вымирал» — сейчас в области живет примерно вдвое меньше людей, чем перед Великой Отечественной войной. Соответственно, и экономика постепенно отставала от более развитых регионов Центральной России, например, соседних Московской и Ярославской областей.

Не удивительно, что Игорь Руденя — уже пятый губернатор Тверской области, и почти все его предшественники покидали свой пост с не самыми лучшими отзывами местных жителей. Андрей Шевелев был отправлен в отставку в самом начале весны после того, как зимой в нескольких кварталах Твери было отключено отопление.

Так что Руденя пытается всеми силами показать не только жителям региона, но и элите, что Тверская область может получить больше, и ставит перед собой задачу вытащить регион из многолетнего кризиса, который затронул не только его экономику, но и инфраструктуру и даже систему управления. При том, что у области есть очень хороший потенциал для развития — хотя бы в силу ее местоположения, ведь благодаря современным видам транспорта расстояние перестает играть решающую роль.

Руденя уже представил президенту амбициозные и масштабные проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо», их реализация позволит полностью изменить положение области в регионе.

План благоустройства Твери, новый комплекс

Вдобавок Руденя вовсю пользуется налаженными контактами с федеральными ведомствами и госкомпаниями. Только за первые пять месяцев в Тверской области ему удалось собрать для поддержки региона серьезный пул из федеральных структур и крупнейших госкорпораций, которые успели не только подписать соглашения с правительством Тверской области, но и включили регион в свои ближайшие бизнес-планы. Визиты членов правительства обозначили поддержку проектов, реализуемых и планируемых на территории области.

Во многом благодаря личными отношениями Рудени в российском истеблишменте, за последние пять месяцев регион почувствовал, что способен сделать качественный рывок в развитии. Улучшения уже заметны и в аграрно-промышленном комплексе, поддержку получили ведущие промышленные предприятия, усилена работа по привлечению инвестиций.

Наконец, возобновлена важнейшая программа газификации региона — «Газпром» готов работать с новым правительством, став, в том числе, партнером в реализации социальных программ.

Внешняя поддержка позволяет сделать ставку на консолидацию региональных элит вокруг сильного лидера — это новый подход для депрессивного пока региона. Одним из символов этого процесса стала реформа исполнительной власти, которая призвана создать режим максимальной финансовой дисциплины. Это, в свою очередь, должно привести к формированию бюджета развития, который и позволит области занять лидирующие позиции не только в экономическом, но и в социальном аспекте.

Экономист Михаил Делягин в разговоре с «Полит.ру» объяснил: очень важно, что новый глава региона хорошо известен руководителям федеральных министерств и ведомств, с которыми он взаимодействовал, занимая ответственные должности в Минсельхозе и правительстве России. В этом есть два очевидных плюса. С одной стороны, Игорь Михайлович имеет за плечами хорошую управленческую школу, благодаря которой обладает федеральным взглядом на стратегию развития территорий. С другой стороны, репутация очень ответственного, опытного и эффективного руководителя позволяет ему продолжать сотрудничество со своими федеральными коллегами уже в интересах региона.

Новый выставочный комплекс в Твери.

«Высокое внимание к Тверской области проявили крупнейшие госкорпорации, такие, как "Роснефть", "Ростех", "Автодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Корпорация МСП, федеральные министерства и ведомства. Руководители этих структур инициировали в регионе ряд масштабных проектов, направленных на развитие аграрного, промышленного и туристического потенциала. Тверской области повезло, что в такой непростой экономический период у руля встал именно Игорь Руденя. Очевидна и личная заинтересованность президента Владимира Путина в нормализации жизни в Тверской области. За первые пять месяцев работы Игоря Рудени в должности исполняющего обязанности губернатора состоялись три встречи с главой государства, в том числе на территории Тверской области, что надо расценивать как знак особого внимания Кремля к вопросам развития самого крупного субъекта федерации в ЦФО и как сигнал, что Игорь Руденя — игрок президентской команды», — сказал Делягин.