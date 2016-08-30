Англоязычная пресса обсуждает здоровье президента Узбекистана Ислама Каримова, который, согласно сообщениям, перенес срочную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Сейчас авторов больше всего интересует вероятность перехода власти в напряженный для Узбекистана момент.

При Каримове, пишет Wall Street Journal, Узбекистан все прочнее вставал на путь авторитаризма. Эта страна получила независимость от СССР в 1991 г., и с тех пор Каримов, который прежде был первым секретарем компартии республики, начал подавлять любой политический протест и душить свободные СМИ. Теперь, когда его здоровье стало ухудшаться, неизбежно начнется конкуренция за наследование власти. В связи с этим различные группы в Ташкенте и в других частях Узбекистана будут пытаться продвинуть своего лидера, который бы отстаивал их интересы.

Скорее всего, преемник, в конечном счете, будет определен неформальным столичным сообществом, близким к власти, в которое входят крупнейшие чиновники. Также на определение следующего лидера страны будут стараться повлиять внешние региональные державы, в том числе Россия и Китай. Они, конечно, заинтересованы в том, чтобы переход власти был гладким. Для Пекина Средняя Азия – это пространство экономической конкуренции и путь к новым рынкам. Москва воспринимает этот регион как свою давнюю сферу влияния.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзипинь во время визита в Узбекистан. 23-24 июня 2016. Фото: kremlin.ru

Другие бывшие советские республики в Средней Азии, напоминает автор, уже переживали и кризисы перехода власти, и авторитаризм. В Кыргызстане два правительства были изгнаны, несмотря на то, что они были относительно демократическими. В Туркменистане имел место переход власти после смерти авторитарного президента, который пытался внедрить культ личности. Таджикистан недавно внес поправки в конституцию, согласно которым президент теперь может оставаться у власти до конца жизни.

Поводом для беспокойства в сложившейся ситуации автор считает растущее оживление исламистских ополченцев в регионе. Узбекистан входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая занимается борьбой с терроризмом и сепаратизмом в Центральной Азии. У Узбекистана сильные спецслужбы, которые, скорее всего, будут так или иначе влиять на любого преемника Каримова.

Financial Times пишет, что за здоровьем Каримова с интересом наблюдают как внутри Узбекистана, так и за его пределами. Каримов к настоящему моменту, подчеркивает автор, продержался у власти дольше всех постсовестких лидеров, так как он возглавил страну сразу после обретения независимости. Ему и прежде случалось пропадать из поля зрения наблюдателей, после чего он, впрочем, снова появлялся. Это первый случай, когда о его проблемах со здоровьем заговорили публично и официально.

Наблюдатели сделали из этого вывод, что, возможно, со здоровьем у Каримова стало совсем скверно. Из этого следует, что можно начинать рассуждать о перспективах перехода власти. Этот переход может состояться в довольно непростое время для Узбекистана, пятого по величине в мире экспортера хлопка, а также крупного производителя золота и урана.

Сейчас, по итогам падения цен на нефть и экономического кризиса в России, который сказался и на среднеазиатских странах, Международный валютный фонд предсказывает Узбекистану ослабление экономики до 13-летнего минимума. Параллельно с этим в стране нарастает угроза исламистского экстремизма: по оценкам несколько сотен граждан Узбекистана отправились в качестве боевиков в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в РФ).