Англоязычная пресса энергично обсуждает решение Еврокомиссии по налоговым отношениям между Ирландией и корпорацией Apple. Еврокомиссия во вторник признала имевшуюся схему нелегальной и потребовала от Apple выплаты недовыплаченных налогов в размере 13 млрд. евро. Это решение вызвало протест и у Apple, и у ирландского руководства.

Bloomberg в связи с решением Еврокомиссии по поводу Apple объясняет ситуацию. Еврокомиссия, пишет автор, постановила, что предоставление Ирландией налоговых послаблений для Apple было нелегальным, потому что нарушало правила ЕС о государственной помощи. Это привело к назначению выплаты – самой крупной за последние три года, в течение которых государства ЕС в основном соглашались на выгодные сделки с международными корпорациями. Такая дружелюбная политика привела к тому, что корпорации стали регистрироваться в тех странах, где был наиболее удобный для них налоговый режим.

Претензия Еврокомиссии состоит в том, что Ирландия на протяжении нескольких лет предоставляла Apple более выгодные налоговые условия, чем другим бизнесам. В связи с этим от Apple требуется заплатить недоплаченное за период с 2013 по 2014 гг. В ответ на это решение и Apple, и Ирландия начали протестовать. В Apple заявили, что Еврокомиссия таким образом игнорирует ирландское налоговое законодательство и заставляет Apple платить налоги, которых Ирландия не требовала. Ирландское руководство, в свою очередь, заявило, что применяет свои законы равным образом ко всем без исключений. Рынок на эту перепалку вообще почти не отреагировал.

Магазин Apple в США

В другом материале Bloomberg рассуждает о том, почему Ирландия не хочет, чтобы Apple выплачивала ей сумму, предписанную Еврокомиссией, притом что эти деньги бюджету бы не помешали. Такая сумма могла бы покрыть годовой бюджет Ирландии в части здравоохранения; на эти средства можно было бы построить порядка 100 000 домов для бедных; или их можно было бы пустить на выплату части внешнего долга. Тем не менее, Ирландия возражает против решения Еврокомиссии.

У Ирландии на это есть серьезные причины. Для нее система взимания корпоративных налогов представляет собой краеугольный камень экономики. Благодаря этой политике в Дублин были привлечены такие корпорации, как Google и Facebook. Этой системой и ее действенностью правительство дорожит до такой степени, что, когда шесть лет назад ей потребовалась международная финансовая помощь, она яростно (и успешно) сопротивлялась давлению внешних сил, требовавших от нее изменить систему налогообложения.

В этом смысле «не дать Apple в обиду» - первостепенная задача для Ирландии, несмотря на то, что выплата требуемой суммы не нанесла бы корпорации большого ущерба. Также решение Еврокомиссии воспринимается Ирландией как очередное покушение на ее налоговую систему.

Тим Кук, исполнительный директор Apple

Wall Street Journal пишет о том, что решение Еврокомиссии вызвало тревогу среди американских корпораций: они опасаются потерять часть доходов. Требование доплатить недостающую налоговую сумму также выглядит как стратегический разрыв с американским казначейством и усложняет попытки по достижению двусторонней договоренности с США о налоговой политике.

Для казначейства и конгресса США действия европейских контрольных служб представляют собой угрозу, отчасти потому что если американские корпорации будут больше платить за рубежом, им придется давать налоговые скидки на родине, то есть взимать с них меньше налогов.