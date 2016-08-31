7 сентября 2016 г. (среда) состоится очередная встреча-диалог в рамках совместного цикла Университета КГИ и «Полит.ру» – «КГИ: идеи и лица». Это будет беседа с Даниилом Дондуреем, культурологом, социологом СМИ, главным редактором журнала «Искусство кино», членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России.

Тема встречи:

«Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию»

Даниил Дондурей: «Нынешние консерваторы поняли, что переход к рынку, частная собственность, свободное передвижение людей и отсутствие цензуры — нисколько не мешает воспроизводству протофеодальных отношений и практически советского типа сознания» (из интервью «Новой газете» 26.08.2016).

Даниил Борисович Дондурей родился в 1948 г. в Ульяновске. В 1971 году окончил факультет теории и истории искусства Академии художеств в Ленинграде, впоследствии — аспирантуру Института социологии АН СССР (1975), кандидат философских наук.

В 1975—1981 годах работал в Институте истории искусств, в 1981—1986 годах — в НИИ культуры РСФСР, в 1986—1993 годах — в Институте киноискусства.

С 1993 года — главный редактор журнала «Искусство кино».

Печатается с 1972 года в журналах «Декоративное искусство», «Смена», «Огонёк», «Литературное обозрение», «Искусство кино», «Эксперт», «Вопросы философии», «Знамя», «Отечественные записки». Составитель научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино.

Участвовал в проекте "Публичные лекции "Полит.ру".

В 2016 году стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему вручена почётная награда «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».

Место и время проведения:

Беседа состоится 7 сентября 2016 года (среда) в 19.30 в Импакт хабе (Хохловский переулок, 7-9, стр. 3, м. "Китай-город").

Вход бесплатный, чтобы стать участником мероприятия, требуется пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://polit-ru.timepad.ru/event/369301/

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Для тех, кто не сможет приехать на встречу, будет вестись интернет-трансляция. Ссылка появится в день проведения мероприятия.