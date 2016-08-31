В Приморском крае прошел Экспертный совет по радиационной безопасности

Радиационная обстановка в 2016 году на территории Приморского края стабильна, обнаруженные концентрации техногенных радионуклидов значительно меньше допустимой объемной среднегодовой активности для населения и угрозы для здоровья населения не представляют. К таким выводам пришли участники научно-практического семинара Экспертного совета Законодательного Собрания Приморского края на тему «Радиационная безопасность Приморского края». Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

«Отмеченное Президентом РФ Владимиром Путиным в качестве основных задач расширение экономической свободы и предоставление для отечественных инвесторов лучших условий для ведения бизнеса возможно только в условиях обеспечения экологической и радиационной безопасности территории Приморского края, - уверен председатель Заксобрания Виктор Горчаков. - Наш регион является форпостом Российской Федерации в Азиатско-тихоокеанском регионе в части обеспечения безопасности государства». О том, что в Приморье нет радиационной угрозы, говорят все исследования ведущих ученых, надзорных органов, и международных наблюдателей.

Сегодня на всех территориях края и опасных предприятиях созданы радиационно-гигиенические паспорта. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края ведет мониторинг радиоэкологической ситуации, открытый в Интернете.

Одним из участников семинара был директор ДВЦ «ДальРАО» (филиал РосРАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Константин Сиденко. Он подчеркнул, что переработка, хранение радиоактивных отходов и утилизация атомных кораблей ТОФ в заливах Фокино ведется уже продолжительное время, у местного населения нет опасений за своё здоровье и безопасность.

Участники мероприятия смогли лично увидеть работу предприятия, оценить состояние материальной базы Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами в ходе экскурсии в пролив Стрелок бухты Разбойник.

«В 2019 году мы должны ввести в строй Центр по кондиционированию твердых радиоактивных отходов, - сообщил Константин Сиденко, - это даст новый уровень экологии и безопасности. Сегодня разделанные корабли – это разная степень зараженности и большой размер деталей, в итоге мы получим чистый металл меньшей фракции - такие кубики и шарики, которые легче контейнировать и хранить. Предприятие строится, расширяется и совершенствуется. Вот что самое важное и еще готовность работать с большей интенсивностью».

О роли и предложениях академической науки в повышении радиационной безопасности рассказал председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко.

«Сегодня на площадке в бухты Сысоева спроектирована установка по нашей технологии. Нам заказали работу и мы ведем работу по модернизации, с тем чтобы увеличить производительность раза в 2 – 3. Мы научились управлять размером мезапор сорбентов, вводить специальные добавки, которые улучшают характеристики сорбента, вытягивающих радиацию. Меняем физико-химические свойства сорбента, они становятся более прочными, устойчивыми в потоках. Сегодня можем фильтровать с высокой скоростью, раньше это был 1 сантиметр в минуту, теперь созданы сорбенты, которые позволяют работать на высоких скоростях. Теперь мы разрабатываем новую технологию, которую мы проверили на воронежской АЭС, на курской станции, работаем с французами, немцами, пытаемся выйти на внешний рынок. Готовы предложить технологии и через Росатом выйти на оказание таких услуг», - рассказал он.

«В ходе экскурсии все убедились в квалификации персонала. Видно, что предприятие развивается. Если раньше часть объектов стояла неприкрытыми, сейчас они дезактивированы и помещены в специальные помещения. Дальний Восток полвека накапливал радиоактивные отходы в виде отработанного топлива, выведенного из эксплуатации атомного флота, и теперь их очищают и кондиционируют. Могу также сказать, что нигде в мире больше нет таких сорбентов, разработанных ДВО РАН для радиационной очистки как у нас. Это новое, что привнесли в тему дальневосточники. Предприятие работает нормальными темпами и один из показателей - внимательное наблюдение за работой со стороны иностранных контрагентов, представителей иностранных фирм . Звучат такие речи - "вот вы нас зовете инвестиции вкладывать, а как там у вас с радиоактивностью?" С радиоактивностью – нормально. Жизнь развивается должным образом. Не нужно никуда бежать, надо думать, как устроиться и жить здесь на месте. Вопросы такого рода доносить до людей открыто, ничего не скрывая, широко освещать, опираясь на экспертов, а не на дилетантов», - заключил Виктор Горчаков.