Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
31 августа 2016, Среда, 17:53
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Китай получил в собственность от Украины гигантский самолет-транспортер Ан-225
Отдельные территории Сахалина и Курил освободят от режима пограничной зоны
Поссорились! Мужчина заварил дверь в квартиру, где находились его жена и дети
Пригласил незнакомца в гости и остался без мобильника
Пострадавшего при пожаре ямальца успешно прооперировали в Тюмени
Имена Алексей и Екатерина притягивают больше денег?
Очередь медленно двигалась. Мужчина жестоко избил врача в больнице, пострадавший в реанимации
Накопительная часть пенсий в следующем году вновь будет заморожена
Москва поддерживает договоренность Киева и Донбасса о прекращении огня
Какой должна быть школа в будущем: мнения тюменцев
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
31 августа 2016, 16:17

В Приморском крае прошел Экспертный совет по радиационной безопасности

Радиационная обстановка в 2016 году на территории Приморского края стабильна, обнаруженные концентрации техногенных радионуклидов значительно меньше допустимой объемной среднегодовой активности для населения и угрозы для здоровья населения не представляют. К таким выводам пришли участники научно-практического семинара Экспертного совета Законодательного Собрания Приморского края на тему «Радиационная безопасность Приморского края». Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

«Отмеченное Президентом РФ Владимиром Путиным в качестве основных задач расширение экономической свободы и предоставление для отечественных инвесторов лучших условий для ведения бизнеса возможно только в условиях обеспечения экологической и радиационной безопасности территории Приморского края, - уверен председатель Заксобрания Виктор Горчаков. - Наш регион является форпостом Российской Федерации в Азиатско-тихоокеанском регионе в части обеспечения безопасности государства». О том, что в Приморье нет радиационной угрозы, говорят все исследования ведущих ученых, надзорных органов, и международных наблюдателей.

Сегодня на всех территориях края и опасных предприятиях созданы радиационно-гигиенические паспорта. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края ведет мониторинг радиоэкологической ситуации, открытый в Интернете.

Одним из участников семинара был директор ДВЦ «ДальРАО» (филиал РосРАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Константин Сиденко. Он подчеркнул, что переработка, хранение радиоактивных отходов и утилизация атомных кораблей ТОФ в заливах Фокино ведется уже продолжительное время, у местного населения нет опасений за своё здоровье и безопасность.

Участники мероприятия смогли лично увидеть работу предприятия, оценить состояние материальной базы Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами в ходе экскурсии в пролив Стрелок бухты Разбойник.

«В 2019 году мы должны ввести в строй Центр по кондиционированию твердых радиоактивных отходов, - сообщил Константин Сиденко, - это даст новый уровень экологии и безопасности. Сегодня разделанные корабли – это разная степень зараженности и большой размер деталей, в итоге мы получим чистый металл меньшей фракции - такие кубики и шарики, которые легче контейнировать и хранить. Предприятие строится, расширяется и совершенствуется. Вот что самое важное и еще готовность работать с большей интенсивностью».

О роли и предложениях академической науки в повышении радиационной безопасности рассказал председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко.

«Сегодня на площадке в бухты Сысоева спроектирована установка по нашей технологии. Нам заказали работу и мы ведем работу по модернизации, с тем чтобы увеличить производительность раза в 2 – 3. Мы научились управлять размером мезапор сорбентов, вводить специальные добавки, которые улучшают характеристики сорбента, вытягивающих радиацию. Меняем физико-химические свойства сорбента, они становятся более прочными, устойчивыми в потоках. Сегодня можем фильтровать с высокой скоростью, раньше это был 1 сантиметр в минуту, теперь созданы сорбенты, которые позволяют работать на высоких скоростях. Теперь мы разрабатываем новую технологию, которую мы проверили на воронежской АЭС, на курской станции, работаем с французами, немцами, пытаемся выйти на внешний рынок. Готовы предложить технологии и через Росатом выйти на оказание таких услуг», - рассказал он.

«В ходе экскурсии все убедились в квалификации персонала. Видно, что предприятие развивается. Если раньше часть объектов стояла неприкрытыми, сейчас они дезактивированы и помещены в специальные помещения. Дальний Восток полвека накапливал радиоактивные отходы в виде отработанного топлива, выведенного из эксплуатации атомного флота, и теперь их очищают и кондиционируют. Могу также сказать, что нигде в мире больше нет таких сорбентов, разработанных ДВО РАН для радиационной очистки как у нас. Это новое, что привнесли в тему дальневосточники. Предприятие работает нормальными темпами и один из показателей - внимательное наблюдение за работой со стороны иностранных контрагентов, представителей иностранных фирм . Звучат такие речи - "вот вы нас зовете инвестиции вкладывать, а как там у вас с радиоактивностью?" С радиоактивностью – нормально. Жизнь развивается должным образом. Не нужно никуда бежать, надо думать, как устроиться и жить здесь на месте. Вопросы такого рода доносить до людей открыто, ничего не скрывая, широко освещать, опираясь на экспертов, а не на дилетантов», - заключил Виктор Горчаков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Штаб-квартира МОК
МОК отстранил трех российских призеров Олимпиады-2008 за допинг
Президент Узбекистана Ислам Каримов
Врачи НИИ Бурденко будут лечить президента Узбекистана Каримова
Последний саммит G8
Кремль заявил о преимуществе G20 для России перед G8
Летчики ВКС РФ перед заданием
ВКС РФ уничтожили в Сирии второго по значимости лидера ИГ
Степан Кубив
Украина продлила антироссийские санкции
17:42 Экс-генподрядчик «Зенит Арены» подал иски к петербургским властям
17:32 В РФ разработано приложение для жертв домашнего насилия
17:24 Мамиашвили публично извинился перед избитой им борцом Тражуковой
17:23 Суд Швейцарии отклонил жалобу паралимпийцев РФ на отстранение от Игр
17:00 Кремль заявил о поддержке договоренности Киева и Донбасса о прекращении огня

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Радищев
Неизвестный художник. Портрет А.Н. Радищева (фрагмент). Вторая половина XVIII в.
31 августа 1749 года родился писатель и философ Александр Радищев
16:59 МОК отстранил трех российских призеров Олимпиады-2008 за допинг
16:50 Читатели «Полит.ру» заявили о скором переходе власти в Узбекистане
16:45 СМИ узнали о планах напавших на пост в Балашихе
16:37 Пушкинский музей ограничит время просмотра выставки Рафаэля
16:36 Синдром хронической усталости напоминает спячку животных
16:36 Врачи НИИ Бурденко будут лечить президента Узбекистана Каримова
16:31 Экспертиза «Полит.ру»: Новое налогообложение может стимулировать продажи неиспользуемой недвижимости
15:58 Антимонопольщики выступили против налога на газировку
15:43 Эксперт Никита Белоголовцев: Глобальный спорт борьбу с допингом уже проиграл
15:39 Песков переадресовал вопрос о заморозке накопительной части пенсии кабмину
15:33 Для спасения от болезни тасманийские дьяволы усиленно эволюционируют
15:21 ВКС РФ уничтожили в Сирии второго по значимости лидера ИГ
15:04 Украина продлила антироссийские санкции
14:54 Песков отказался гадать на кофейной гуще об отставке петербургского губернатора
14:42 Кремль заявил о преимуществе G20 для России перед G8
14:38 В бельгийскую базу данных террористов внесены 29 россиян
14:35 Эксперт Никита Белоголовцев: Березуцкий – идеальный капитан для сборной РФ по футболу
14:17 Польша отказала чеченским «беженцам» в разрешении на въезд
14:09 Россиянам предложили расплачиваться в Турции рублями
14:08 Селена Гомес объявила о перерыве в карьере из-за болезни
13:50 Хлопонин назвал стоимость 200-летия Грозного для бюджета
13:45 Учительнице из Татарстана предъявлено обвинение в интимной связи с ученицей
13:27 В США певца Криса Брауна задержали после жалобы на нападение
13:14 Новый министр образования решила избавиться от заместителей
12:55 «Брошенный друзьями» турист заявил об одиночном походе
12:52 Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне прервалась из-за угрозы теракта
12:52 Объявлены темы итоговых сочинений 2017 года
12:32 Кабмин снова заморозил накопительную часть пенсии
12:29 Генетики продолжают изучать Юстинианову чуму
12:22 SWIFT призналась в новых удачных кибератаках на систему
12:08 ЦИК передумал обнародовать сведения о банковских счетах кандидатов
11:55 Сооснователь «Диссернета» поблагодарил Васильеву за увольнения в Минобрнауки
11:50 СК начал проверку по факту гибели горняка при обрушении шахты в Якутии
11:49 Читатели «Полит.ру» предположили переход власти в Узбекистане
11:28 Ученые собирают подписи под петицией за сохранение Центра русского фольклора
11:26 Обама согласился стать редактором ноябрьского выпуска IT-журнала Wired
11:14 Россияне резко сократили расходы на сборы детей в школу
11:01 Смольный отказался комментировать слухи о возможной отставке Полтавченко
10:49 Странный космический сигнал признали земным
10:34 СМИ узнали о возможном преемнике Каримова
10:27 Задержанный по запросу США россиянин вылетел из Еревана в Москву
10:14 Леонида Волкова приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей за микрофон
09:58 Путин одобрил предложение по введению приоритета зарплат перед другими выплатами
09:44 Борцы с допингом из 17 стран призвали «перезагрузить» WADA
09:42 Счетная палата заявила о выводе из России 1,2 трлн рублей за три года

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.