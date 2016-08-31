Закон и этика

В Санкт-Петербурге уволена директора престижной гимназии № 415 Галина Никитина. Решение об увольнении было принято администрация Петродворцового района города и городским комитетом по образованию по итогам проверки 29 августа.

Двумя днями ранее Никитина уволила преподавателя информатики, победителя конкурса «Учитель года – 2007» Дмитрия Гущина, рассказавшего в социальных сетях о массовой подделке оценок в школьных журналах. Как объяснил он на своей странице в соцсети «Вконтакте», увольняя его, Никитина ссылалась на нарушение корпоративной этики.

Дмитрий Гущин / Фото с личной страницы ВКонтакте

Происшедшее вызвало скандал. В гимназию пришла проверка, и выяснилось, что об оценках Гущин сообщал только факты. Никитина была уволена по статье 278 пункт 2 Трудового кодекса.

Эксперты сервиса Правовед.ru дали юридическую оценку ситуации.

По мнению Ольги Шаруда, юриста Правовед.ru, здесь можно говорить как о нарушении закона (подделке официального документа об успеваемости учащихся, равно как и злоупотребление служебным положением со стороны директора школы), так и о нарушении корпоративной этики.

«Исправление оценок само по себе нарушением законом не является. Это способ подделки классного журнала, т.е. способ совершения преступления. Мне кажется, что здесь идёт речь об исправлении не столько самих оценок, сколько о подделке классного журнала, который является официальным документом и хранится в архиве 75 лет. Фактически получается, что учитель сообщил о преступлении с помощью СМИ с одной стороны, а с другой стороны – было нарушение корпоративной этики.

Злоупотребление служебным положением со стороны директора тоже является нарушением не только закона, но и корпоративной этики. Также нарушением корпоративной этики является неуважительное отношение к коллективу, когда учителей заставляют исправлять оценки в журнале под страхом увольнения», – объяснила Ольга Шаруда, юрист Правовед.ru.

Как отметил Александр Самарин, юрист Правовед.ru, само по себе нарушение корпоративной этики учителем, в чем того упрекали, не может служить основанием для увольнения.

«В данном случае не понятна формулировка увольнения. Статья 81 Трудового Кодекса РФ не предусматривает такого основания, как увольнение за нарушение корпоративной этики. Да и само это понятие законодательно не закреплено. Тут каждый понимает его по-своему и руководствуется локальными актами организации. Но то, что это не повод для законного увольнения за разглашение факта подделки оценок, абсолютно точно.

Петергофская гимназии им. императора Александра II

В теории можно подвести увольнение под пп. В п. 6. Ст. 81 ТК РФ

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

Но никакой тайны, судя по описанию ситуации в СМИ, не было. Было обсуждение факта нарушений со стороны директора. Это не повод для увольнения и, думаю, через суд данный учитель, Дмитрий Гущин, восстановится легко. Во всяком случае, было бы у него такое желание.

То, что вместо обращения в вышестоящие или правоохранительные органы Дмитрий предал просто огласке эти факты, тоже не играет особой роли с точки зрения закона и не могло повлиять на увольнение.

Безусловно, информации мало, нужно знать как было оформлено увольнение и по какому пункту ТК РФ, но даже исходя из доступной информации учитель нарушил максимум какую-то моральную сторону дела, да и то не бесспорно. Как человек и должностное лицо он имел полное право пытаться предотвратить подделку оценок, что он и сделал, только, возможно, не совсем верно по действиям. Никаких нарушений с его стороны я не вижу», – заключил Александр Самарин.

Последовавшее за проверкой роно увольнение директора гимназии прокомментировал Владимир Крайников, юрист Правовед.ru.

«Хочу обратить внимание на основание увольнения директора – это пункт 2 статьи 278 ТК РФ в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Это основание не предусматривает увольнение работника (в данном случае руководителя школы) за совершение виновных действий (бездействий), а основанием является принятие решение об увольнении уполномоченным органом, в данном случае администрация (роно) может не указывать мотивы для данного увольнения, увольнение возможно в связи с изменением стратегии обучения или другие мотивы и не обязательно, что директор должен совершить какие то виновные действия, при виновных действиях руководителя предусмотрены другие основания увольнения.

При этом конституционность данного положения закона проверялась КС РФ и несоответствия конституции не выявлено. Поэтому увольнение по данному основанию не может считаться неправомерным. Но если виновные действия руководителя школы не зафиксированы в приказе об увольнении, то на основании статьи 279 ТК РФ, директор имеет право на компенсацию при увольнении. В случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом», – объяснил Владимир Крайников.