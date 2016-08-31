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31 августа 2016, среда, 09:52
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31 августа 2016, 09:26
Apple выборы Дональд Трамп Евросоюз недвижимость Узбекистан экономика
Илья Карпюк

Заголовки утра. 31 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «ЦИК добавил тайности голосованию» пишет, что данные о счетах кандидатов решено не публиковать из-за множества ошибок.

Счетная палата оценила объем незаконного и общедоступного вывоза капитала из России, почитать об этом можно в статье «Триллион рублей отдыхает за границей».

«"Траст" на "Траст" не приходится»: во второй раз банк может санировать Альфа-банк.

«Ведомости» пишут: «Минфин предложил обсудить повышение НДФЛ и других основных налогов». Пока, впрочем, его идеи отвергнуты.

«Видеонаблюдение за выборами в Госдуму оказалось под угрозой срыва»: губернаторы не верят, что расходы на его организацию будут им компенсированы.

«Как Apple экономила на налогах в Ирландии»: и компания, и ирландский минфин обещают оспорить претензии Еврокомиссии на 13 млрд евро.

Как смена власти в Узбекистане повлияет на экономические отношения с Россией пишет РБК в статье «Много мигрантов, мало инвестиций».

«"Аэрофлот" взлетел на прибыли»: Цена акций компании достигла 100 руб. впервые с мая 2008 года.

В статье «Почему не получится закрыть данные госорганов» объясняется, что доступность информации о владении имуществом, землей или предприятиями в виде открытых данных — лучшая гарантия защиты от «неслучайных» изменений в госреестрах.

«Известия» пишут: «Клан Каримовых отлучили от власти в Узбекистане». Младшую дочь президента Лолу Каримову заподозрили в дезинформации о смерти лидера страны.

«"Роскосмос" нашел применение ядерным двигателям»: атомной энергетической установкой предлагают оснастить спутники радиоэлектронной борьбы.

В статье «В Подмосковье ожидается распродажа загородных домов» утверждается, что из-за резкого увеличения налога собственники затратной недвижимости готовы от нее отказаться.

«Газета.ru» утверждает: «США разонравился турецкий "Щит"». Турция игнорирует американские претензии в адрес ее сирийского наступления.

Об угрозах для России, которые несут перемены в Центральной Азии, написано в статье «Мы его теряем».

The Economist тоже пытается разобраться в будущем одной из крупнейших стран Средней Азии. «Президент Узбекистана: жив или мертв?» (Uzbekistan’s president: Dead or alive?). Следующий президент Узбекистана, считает автор, едва ли будет хуже Ислама Каримова. Правление тирана близится к концу, узбеки затаили дыхание.

«Турция и Запад: Не терять нить» (Turkey and the West: Don’t lose the plot). Автор рассуждает о том, как выстраивать отношения «с самым беспокойным членом НАТО».

Bloomberg: «Почему Ирландия не хочет получить обратно от Apple $14,5 в виде налогов?» (Why Ireland Doesn’t Want Apple’s $14.5 Billion in Back Taxes). Миллиарды долларов со стороны Apple, возвращенные в виде налогов, позволили бы покрыть годовой бюджет Ирландии по здравоохранению, построить 100 000 домов для бедных или выплатить часть госдолга. Но почему-то правительство не хочет этих денег.

«Налоговое решение ЕС: Что об этом надо знать» (The EU Tax Ruling: What You Need To Know). По итогам решения Еврокомиссии по налогам Apple в Ирландии возникает множество вопросов, требующих ответов.

The Wall Strett Journal: «ЕС требует от Apple вернуть $14,5 млрд в виде ирландских налогов» (EU Demands Apple Repay $14.5 Billion in Irish Tax Breaks). Антимонопольная служба ЕС потребовала от Apple выплаты налогов. Этот шаг может усилить напряженность между ЕС и США из-за налоговых требований блока к американским компаниям.

«Неконвенциональность Трампа распространяется на расходы» (Trump’s Unorthodoxy Extends to Spending). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не собирается вести кампанию традиционными методами. Это подтверждается финансовыми данными его кампании.

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