«Коммерсантъ» в статье «ЦИК добавил тайности голосованию» пишет, что данные о счетах кандидатов решено не публиковать из-за множества ошибок.

Счетная палата оценила объем незаконного и общедоступного вывоза капитала из России, почитать об этом можно в статье «Триллион рублей отдыхает за границей».

«"Траст" на "Траст" не приходится»: во второй раз банк может санировать Альфа-банк.

«Ведомости» пишут: «Минфин предложил обсудить повышение НДФЛ и других основных налогов». Пока, впрочем, его идеи отвергнуты.

«Видеонаблюдение за выборами в Госдуму оказалось под угрозой срыва»: губернаторы не верят, что расходы на его организацию будут им компенсированы.

«Как Apple экономила на налогах в Ирландии»: и компания, и ирландский минфин обещают оспорить претензии Еврокомиссии на 13 млрд евро.

Как смена власти в Узбекистане повлияет на экономические отношения с Россией пишет РБК в статье «Много мигрантов, мало инвестиций».

«"Аэрофлот" взлетел на прибыли»: Цена акций компании достигла 100 руб. впервые с мая 2008 года.

В статье «Почему не получится закрыть данные госорганов» объясняется, что доступность информации о владении имуществом, землей или предприятиями в виде открытых данных — лучшая гарантия защиты от «неслучайных» изменений в госреестрах.

«Известия» пишут: «Клан Каримовых отлучили от власти в Узбекистане». Младшую дочь президента Лолу Каримову заподозрили в дезинформации о смерти лидера страны.

«"Роскосмос" нашел применение ядерным двигателям»: атомной энергетической установкой предлагают оснастить спутники радиоэлектронной борьбы.

В статье «В Подмосковье ожидается распродажа загородных домов» утверждается, что из-за резкого увеличения налога собственники затратной недвижимости готовы от нее отказаться.

«Газета.ru» утверждает: «США разонравился турецкий "Щит"». Турция игнорирует американские претензии в адрес ее сирийского наступления.

Об угрозах для России, которые несут перемены в Центральной Азии, написано в статье «Мы его теряем».

The Economist тоже пытается разобраться в будущем одной из крупнейших стран Средней Азии. «Президент Узбекистана: жив или мертв?» (Uzbekistan’s president: Dead or alive?). Следующий президент Узбекистана, считает автор, едва ли будет хуже Ислама Каримова. Правление тирана близится к концу, узбеки затаили дыхание.

«Турция и Запад: Не терять нить» (Turkey and the West: Don’t lose the plot). Автор рассуждает о том, как выстраивать отношения «с самым беспокойным членом НАТО».

Bloomberg: «Почему Ирландия не хочет получить обратно от Apple $14,5 в виде налогов?» (Why Ireland Doesn’t Want Apple’s $14.5 Billion in Back Taxes). Миллиарды долларов со стороны Apple, возвращенные в виде налогов, позволили бы покрыть годовой бюджет Ирландии по здравоохранению, построить 100 000 домов для бедных или выплатить часть госдолга. Но почему-то правительство не хочет этих денег.

«Налоговое решение ЕС: Что об этом надо знать» (The EU Tax Ruling: What You Need To Know). По итогам решения Еврокомиссии по налогам Apple в Ирландии возникает множество вопросов, требующих ответов.

The Wall Strett Journal: «ЕС требует от Apple вернуть $14,5 млрд в виде ирландских налогов» (EU Demands Apple Repay $14.5 Billion in Irish Tax Breaks). Антимонопольная служба ЕС потребовала от Apple выплаты налогов. Этот шаг может усилить напряженность между ЕС и США из-за налоговых требований блока к американским компаниям.

«Неконвенциональность Трампа распространяется на расходы» (Trump’s Unorthodoxy Extends to Spending). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не собирается вести кампанию традиционными методами. Это подтверждается финансовыми данными его кампании.