В 2016 году россияне готовы потратить на подготовку детей к школе на 26% меньше, чем в прошлом году. Согласно опросу ВЦИОМа, особенно «пострадала» готовность родителей делать добровольные взносы на школьные нужды — теперь на это собираются давать вдвое меньше.

Давно известно, что рождение ребенка — не самое дешевое предприятие в жизни любой семьи, но на детях россияне стараются не экономить даже когда приходится покупать более дешевую и менее качественную еду. Поэтому резкое уменьшение суммы, которую родители готовы потратить на сборы ребенка в школу, как ничто другое говорит о том, что сокращение доходов теперь воспринимается россиянами как долгосрочный тренд. Вот такая простая статистика.