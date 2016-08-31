В первом полугодии рекламодатели потратили в российском сегменте интернета от 55 до 63 млрд рублей, об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР). Рост по сравнению с прошлым годом на 26-30%. Рынок ТВ-рекламы вырос «всего» на 17% до 71,3–71,8 млрд рублей. Весь рынок рекламы — также на 17%, до 161-169 млрд.

Обращает не себя разброс цифр в оценке интернет-рынка, в сообщении АКАР есть объяснение этого феномена: применена новая методика оценки этого рынка.

Как прежде объяснял «Ведомостям» президент АКАР Алексей Ковылов, интернет-компании в прошлом году убедили ассоциацию, что методика оценки расходов рекламодателей в сети должна быть другой, поскольку этот рынок очень сильно изменился за последние несколько лет. По новой методике отдельно выделено размещение в социальных сетях, видеореклама и классифайды (сервисы объявлений в интернете, как Avito и «2ГИС»). Учитывая, что ранее рынок был поделен только на два сегмента — медийная реклама (баннеры) и контекстные объявления — разночтения понятны.

Впрочем, так как некоторые эксперты АКАР с новой методикой расчетов все-таки несогласны, ассоциация оставила в отчете такой разброс.

Таким образом, согласно цифрам АКАР, рекламодатели в России тратят уже 38% своих бюджетов на различные он-лайн продукты, по итогам I квартала оценка доли интернета была намного консервативнее, всего 31%. Таким образом очевидно, что интернет уже в ближайшие месяцы может стать главной площадкой для размещения рекламы — хотя еще и не стал, несмотря на все прогнозы.

В среднем по странам Европы интернет обошел по рекламным доходам телевидение в 2015 году — хотя в некоторых странах, например в Великобритании, это произошло уже несколько лет назад. По прогнозам в Соединенных Штатах интернет обойдет ТВ только в 2017 году.

Оценка доли интернет-бюджетов почти в 40% — совершенно адекватна, заявил «Ведомостям» коммерческий директор «Яндекса» Максим Гришаков. Об этом же говорит заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. «Если сложить вместе рекламные доходы только крупнейших компаний рунета — "Яндекса", Mail.ru Group и Google, и брать нижнюю границу диапазона АКАР, выходит, что другие интернет-компании рунета практически ничего не зарабатывают на рекламе, — рассуждает он. — Так просто не может быть». Рекламная выручка «Яндекса» за первые шесть месяцев года выросла на 29% до 33,1 млрд руб., Mail.ru Group — на 28,6% до 8 млрд. Google не раскрывает данные о доходах в России, но считается, что он заработал не менее 10 млрд рублей.

Сомнения некоторых экспертов АКАР понятны, объяснил «Ведомостям» сотрудник крупной рекламной группы: «Этот рынок гораздо сложнее оценивать, чем, к примеру, телевизионный. Здесь нет двух крупных селлеров, которые контролируют больше 90% бюджетов. И через те же крупные рекламные группы проходит около 95% телевизионных бюджетов и лишь 30–40% расходов — на продвижение в сети». Вдобавок у интернет-рынка «длинный хвост»: если с помощью ТВ продвигается несколько тысяч компаний, то в рунете их несколько миллионов, и больше половины digital-бюджетов — это деньги средних и небольших рекламодателей, которые работают с площадками напрямую.