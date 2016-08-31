31 августа во время праздничных мероприятий в Бишкеке в честь Дня независимости президент Киргизии Алмазбек Атамбаев резко раскритиковал действия Розы Отунбаевой, президента переходного периода, и других своих бывших соратников.

Напомним, недавно ряд политиков, включая Отунбаеву, являвшуюся главой Временного правительства после переворота 2010 года, обвинили Атамбаева в попытках изменить конституцию ради удержания власти.

Выступая на праздновании 25-летия независимости республики, глава государства назвал эти обвинения «гнусной ложью и клеветой», а в мотивах обвинявших усмотрел «страх, зависть, злобу и ненависть», поскольку они, по его словам, «ждали для себя каких-то особых условий и льгот, вечного кресла на высокой должности», а он не собирался этого предоставлять.

После выступления Атамбаева Роза Отунбаева, в свое время сделавшая многое для того, чтобы именно он занял пост президента, покинула площадь Ала-Тоо, где проходили главное празднование и выступление главы государства.

Разлад между президентом Киргизии и представителями временного правительства достиг максимума. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Даниил Кислов, директор-главный редактор интернет-издания «Фергана.ру».

«29 июля в Киргизии было инициировано общественное обсуждение поправок к Конституции. Пока что обсуждение идет; оно должно закончиться тем, что будет назначена дата и проведен референдум, на котором эти поправки к Конституции президент [Алмазбек] Атамбаев очень хочет принять.

Роза Исааковна Отунбаева, которая сегодня совершила демарш и покинула праздничное мероприятие, – соратница Атамбаева, она с нынешним президентом была в одном временном правительстве. Более того, Роза Отунбаева была тем человеком, который сделал очень много, чтобы именно Атамбаев стал президентом.

О чем говорит нам сегодняшний разлад между ними? О том, что Атамбаев, президент «второй революции», скажем так, человек, который раньше о себе заявлял как демократ, либерал и наследник революции, пытается путем поправок к основному закону, условно говоря, узурпировать власть. Роза Отунбаева и все остальные члены послереволюционного временного правительства 30 августа написали открытое письмо Атамбаеву, обвиняя его в попытке узурпации власти.

Атамбаев действительно показал себя в последнее время как «новый Бакиев», новый старый президент Кыргызстана. Он закручивает гайки; у него появилась риторика против независимых СМИ, очень негативная или даже унижительная; он не проводит реальных реформ, а пытается переписать Конституцию, хотя существует общественный договор, консенсус, и даже в самой Конституции написано, что главы такие-то (большинство ее основополагающих глав) не могут быть изменены до 2020 года. То есть, существует мораторий на поправки к Конституции до 2020 года.

Алмазбек Атамбаев (в центре) на торжественном параде в честь 25-летия независимости Киргизии. Бишкек, 31 августа 2016. Фото пресс-службы президента КР

Атамбаев нарушает все это. Его желание изменить Конституцию обусловлено желанием усиления президентской власти и власти премьер-министра и, одновременно, ослабления независимого суда, то есть института судей, и ослабления, скажем так, атмосферы демократии.

Надо отметить, что есть один важный пункт, вокруг которого возник серьезный общественный конфликт. В любой Конституции, в том числе российской, есть положение о том, что международные договоры, подписанные республикой, имеют приоритет над национальным законодательством. Но после того, как в марте этого года Комитет по правам человека ООН вынес решение, что известный политический заключенный Азимжан Аскаров должен быть освобожден, Верховный суд отказался исполнять это решение.

Было очевидно, что власти не захотят его исполнять, и они нашли очень хитрый выход – переписать Конституцию. В поправках к Конституции положение о том, что международные правила имеют приоритет над национальными, отменено.

Есть и много других интересных поправок, например, вызвавшая отрицание и в обществе, и среди бывших коллег Атамбаева. Она сводится к тому, что если раньше статья 1 гласила коротко и ясно «Киргизская Республика является суверенным демократическим правовым светским унитарным государством», то сегодня это дополнено пояснением «государством, высшими ценностями которого являются…» – и дальше перечислено девять абсолютно дурацких пунктов. Среди них есть такие, которые могут быть использованы, например, для принятия законов, поддерживающих определенные национальные или националистские тенденции, для обвинения оппозиции, для обвинения любых инакомыслящих, которые поднимают важный общественный вопрос. Их, в соответствии с поправками, смогут обвинять в том, что они выступают против территориальной целостности республики, или против единства народа Кыргызстана, или против национальной культуры. Именно эти вещи заложены в поправках как высшие ценности киргизского государства.

И таких пунктов в поправках очень много. Это принципиальный раскол, который уже наступил в киргизском обществе, и сегодня он вышел на самый высокий уровень – когда революционеры, бывшая верхушка временного правительства и нынешний президент Атамбаев принципиально разошлись во взглядах на будущее политического развития открытой страны», – объяснил Даниил Кислов.