Новость дня

Инженерные войска привлекут к восстановительным работам в Приморском крае для ликвидации последствий, вызванных тайфуном Лайонрок. «Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой привлечь к аварийно-восстановительным работам, которые в настоящий момент ведутся в районах края, инженерные войска армии», — сообщает пресс-служба краевой администрации.

В свою очередь глава Минобороны России пообещал оказать всестороннее содействие и дал соответствующее распоряжение. Отмечается, что поддержка армии позволит оперативно восстановить разрушенные тайфуном Лайонрок мосты и дороги.

Антиновость дня

В одном из штреков шахты в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение цельного пласта горной породы. В штреке находилась рабочая смена из 27 человек, из них два человека находились в месте обвала и 25 в других выработках. После обвала все самостоятельно вышли на поверхность, сообщает управление по ГУ и ЧС республики.

Инцидент на работу шахты не повлиял, спасательные работы уже завершены.

Непонятная новость дня

Правительство Северной Осетии утвердило новый договор аренды земель, в соответствии с которым, земли, не используемые по назначению, будут конфисковываться у арендаторов раньше срока аренды.

Осетия. Горный аул. / pixabay.com

«Договор аренды земельного участка из числа земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, был разработан по поручению врио главы республики Вячеслава Битарова. В случае невыполнения его пунктов, арендодатель будет вправе требовать досрочного расторжения договора аренды», — сказал врио министра государственного имущества и земельных отношений республики Руслан Тедеев. По его словам, новые правила разработаны, чтоб исключить использование земельных участков не по целевому назначению, что в большинстве случаев приводит к снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей среде.

Ассорти

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о снятии карантина, введенного в Ямальском районе в связи со вспышкой сибирской язвы. Ограничительные мероприятия отменены с 31 августа.

Карантин был введен 25 июля в связи с гибелью оленей от сибирской язвы. 12-летний мальчик умер, еще 24 человека оказались в больницах с диагнозом «сибирская язва». Погибли около 2,5 тысяч оленей.

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в среду корпус № 21 Городской клинической больницы имени Боткина.

Сергей Собянин открыл новый корпус больницы им. Боткина. Фото: Денис Гришкин. Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы.

По словам мэра, до реконструкции в 21-м корпусе больницы условия были некомфортные, в палате находились по 4-5 человек. «Сегодня палаты по одному, два, три человека. И самое главное — все операционные оснащены самым современным оборудованием», — подчеркнул Собянин.

Главный врач больницы Алексей Шабунин напомнил, что 21-й корпус открылся 1970 году. По окончании капитального ремонта в здании сконцентрированы отдельные отделения и службы регионального сосудистого центра, которые ранее были разбросаны по разным корпусам.

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Депутаты Липецкого горсовета намерены обратиться в Госдуму с просьбой принять законопроект, который предусматривает значительные штрафы за отказ пускать в квартиры сотрудников газовой службы.

«Народные избранники выразили обеспокоенность тем, что наиболее распространенными причинами аварий в многоквартирных домах являются самовольные подключения оборудования, не согласованные с газовой службой, а также ремонтные работы, из-за которых возникают нарушения правил эксплуатации систем газоснабжения», — отметили в пресс-службе горсовета.