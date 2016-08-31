Топ новостей 31 августа
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ рассказали о преемнике президента Узбекистана, МОК лишил медалей ОИ в Пекине трех российских спортсменок, а правительство продлило заморозку накопительной части пенсий еще на год.
СМИ узнали о возможном преемнике Каримова
Состояние президента Узбекистана Ислама Каримова остается крайне тяжелым, и уже определился претендент на его пост, заявили СМИ. По их данным, Каримова могут отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения через несколько дней, а, когда его не станет, членов его семьи до власти в стране не допустят. Таким образом, наиболее вероятным претендентом на должность президента Узбекистана сейчас является премьер Шавкат Мирзияев. Кроме того, стало известно, что Каримова лечат специалисты из столичного НИИ им. Бурденко.
От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем Независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия! Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и спокойствие, толерантность и взаимоуважение между представителями разных наций и вероисповеданий, которыми испокон веков славилась наша Родина! Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец,помогает в его исцелении! Спасибо вам большое! Азиз юртдошлар, сизни барчамиз учун қадрли айём – Ўзбекистоннинг Мустақиллик куни билан чин кўнгилдан муборакбод этаман! Мен бизнинг бағрикенг, меҳнаткаш ва ниҳоятда иқтидорли халқимизга бахт-саодат ва фаравонлик тилайман! Саховатли она заминимизда ҳамиша тинчлик ва ҳотиржамлик барқарор бўлсин. Она Ватанимизда асрлар оша мавжуд бўлган бағрикенглик, турли миллат ва динлар вакиллари орасидаги ўзаро хурмат ва эҳтиромга асосланган муносабатлар ҳамиша сақланиб қолишига тилакдошман. Азизлар, ушбу фурсатдан фойдаланиб, мен барчангизга Президентимизнинг тез шифо топишларини истаб билдирган самимий тилаклар ва эзгу ниятларингиз учун чин қалбимдан ўз миннатдорчилигимни изҳор этмоқчиман. Бу бизлар учун жуда аҳамиятлидир, ва ушбу ниҳоятда самимий ва дилдан чиққан тилаклар ва сўзлар отамнинг шифо топишларида ёрдам бермоқда деб ишонаман. Сизларга катта раҳмат, азизлар! I wish a happy Independence Day to all people of Uzbekistan! May God bless our country with peaceful life and prosperity! May our centuries-old values of peaceful coexistence and mutual respect among the representatives of different faiths and ethnicities always remain strong. I would also like to use this opportunity and thank everyone for your kind words of support and best wishes for the speedy recovery of our President. It means the world to us, and I am sure that your heartfelt good wishes are helping in his recovery. Thank you very much!
Фото опубликовано Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Авг 30 2016 в 10:45 PDT
Глава МИД ФРГ поставил России условия возврата в G8
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «большая семерка» должна позволить России вернуться в свой состав. По его словам, если Москве удастся добиться прогресса в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины, то она сможет вновь вступить в G8. Дипломат отметил, что страны заинтересованы в этом. В Кремле, однако, заявили, что Россия чувствует себя комфортно и в G20.
Из переговорной структуры G-8 захотели превратить в механизм давления на Россию и выставления ультиматумов. В таком формате G-8 бессмысленна— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 августа 2016 г.
Россиянам предложили расплачиваться в Турции рублями
Министр экономики Турции Нихат Зайбекчи заявил, что российские туристы в стране смогут расплачиваться рублями. «Россияне должны платить в Турции рублями», - заявил он. По словам Зайбекчи, эта мера должна помочь восстановить поток россиян в Турцию и даже повысить его.
Любой каприз. Россиянам предложили расплачиваться в Турции рублями pic.twitter.com/jeLLI3nyfZ— ★Нефритовый™ (@zapvv) 31 августа 2016 г.
Украина продлила антироссийские санкции
Власти Украины продлили санкции против России, внеся в список дополнительно 259 физических и 46 юридических лиц. Такое решение было принято в ответ на «временную оккупацию Крыма и на акт военной агрессии на востоке Украины». В рамках санкций будут заморожены активы, запрещена деятельность субъектов предпринимательства, запрещена приватизация объектов госсобственности.
Послы ЕС готовятся на следующей неделе принять решение о продлении визовых ограничений и замораживании счетов прот… https://t.co/96y5vLWyeH— ТвіНовини (@ukrtwinews) 31 августа 2016 г.
МОК отстранил трех российских призеров Олимпиады-2008 за допинг
МОК после перепроверки допинг-проб отстранил от участия в соревнованиях российских спортсменов-призеров Олимпиады 2008 года — тяжелоатлета Надежду Евстюхину (завоевала бронзу в весовой категории 75 кг), серебряного призера Пекинских Игр Марию Шаинову (тяжелая атлетика в весовой категории 58 кг) и легкоатлетку Татьяну Фирову — обладательницу серебряной медали в эстафете 4х400 метров. Все они лишились пекинских медалей.
Олимпийские игры говорите кончились? Ну не знаю, пролистнул 3 российских спортивных канала - на всех олимпиада.— Sergey SizOff (@Siz_Off) 31 августа 2016 г.
Кабмин снова заморозил накопительную часть пенсии
Правительство снова продлило заморозку накопительной части пенсии - еще на один год. «У нас не запланирован на накопительную часть пенсии, не доведен, уже предельные лимиты доведены, в них нету трансферта в Пенсионный фонд», — заявила вице-премьер Ольга Голодец. Кремль заявил, что заморозка пенсий является прерогативой правительства.
Со следующего года индексация пенсий будет восстановлена в полном объеме по уровню инфляции 2016 г. Решение принято, деньги зарезервированы— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 августа 2016 г.
В день новости про накопительную пенсию хочется напомнить https://t.co/UDUbtpjRH1 Это 2013 год. А также НЕ УПАС pic.twitter.com/k9CjTiRAfT— MaryEl (@maryeL2002) 31 августа 2016 г.
Смольный отказался комментировать слухи о возможной отставке Полтавченко
В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко отказались комментировать сообщения СМИ о его отставке, заявив, что это слухи. По данным же РБК, губернатор может уйти после выборов в Госдуму либо в СК, либо в правительство. В Кремле эти данные также не комментируют, заявляя, что это все - гадание на кофейной гуще.
Прошу голосовать питерцев - для вас лучше в качестве губернатора— Алексей Венедиктов (@aavst) 31 августа 2016 г.
Правительство отвергло предложение Минфина по увеличению налогов
Минфин подготовил бюджетный прогноз на 2017-2019 годы, в котором сказано о повышении налогов, мобилизации доходов и исчерпании суверенных фондов. Ведомство предложило дополнительно собрать почти 2,5 трлн рублей, взыскав эти деньги с «Газпрома», нефтяников, производителей табачных изделий, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю, взять больше дивидендов с госкомпаний. Кабмин, как утверждается, эту инициативу не поддержал.
Купил воду со вкусом кипяченой.— Цыбульский. (@100Rm) 31 августа 2016 г.
Правительство отвергло предложение Минфина повысить налоги и попросило ещё обращаться с непопулярными инициативами, которые отклонит Едро!!!— Император (@EmperorRF) 31 августа 2016 г.
«Брошенный друзьями» турист заявил об одиночном походе
Спасенный в природном парке Ергаки под Красноярском 37-летний турист Денис Гаврилкин, которого якобы оставили там друзья, опроверг появившиеся в СМИ сообщения. Он заявил, что пошел в горы один, а после того, как получил травму, встретил четверых туристов из другой группы, которые помогли ему спуститься в лагерь. Ранее в СМИ сообщалось, что туриста бросили в горах друзья, которые спешили на самолет в Москву.
В Москве нет людей, которые могли бы кинуть раненого в горах (ну кроме единороссов, те его бы просто съели).— Alexey Navalny (@navalny) 31 августа 2016 г.
Читатели «Полит.ру» заявили о скором переходе власти в Узбекистане
«Полит.ру» провел свой традиционный опрос в «ВКонтакте», на этот раз посвященный внезапной болезни лидера Узбекистана Ислама Каримова и возможной смене власти в стране. Нашим читателям было предложено порассуждать о том, что ждет Узбекистан. Итоги опроса вы можете увидеть здесь.