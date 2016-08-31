Топ новостей 31 августа

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ рассказали о преемнике президента Узбекистана, МОК лишил медалей ОИ в Пекине трех российских спортсменок, а правительство продлило заморозку накопительной части пенсий еще на год.

Шавкат Мирзияев, премьер министр Узбекистана / en.wikipedia.org

Состояние президента Узбекистана Ислама Каримова остается крайне тяжелым, и уже определился претендент на его пост, заявили СМИ. По их данным, Каримова могут отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения через несколько дней, а, когда его не станет, членов его семьи до власти в стране не допустят. Таким образом, наиболее вероятным претендентом на должность президента Узбекистана сейчас является премьер Шавкат Мирзияев. Кроме того, стало известно, что Каримова лечат специалисты из столичного НИИ им. Бурденко.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «большая семерка» должна позволить России вернуться в свой состав. По его словам, если Москве удастся добиться прогресса в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины, то она сможет вновь вступить в G8. Дипломат отметил, что страны заинтересованы в этом. В Кремле, однако, заявили, что Россия чувствует себя комфортно и в G20.

Из переговорной структуры G-8 захотели превратить в механизм давления на Россию и выставления ультиматумов. В таком формате G-8 бессмысленна — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 августа 2016 г.

Рынок в Турции /pixabay.com

Министр экономики Турции Нихат Зайбекчи заявил, что российские туристы в стране смогут расплачиваться рублями. «Россияне должны платить в Турции рублями», - заявил он. По словам Зайбекчи, эта мера должна помочь восстановить поток россиян в Турцию и даже повысить его.

Любой каприз. Россиянам предложили расплачиваться в Турции рублями pic.twitter.com/jeLLI3nyfZ — ★Нефритовый™ (@zapvv) 31 августа 2016 г.

Власти Украины продлили санкции против России, внеся в список дополнительно 259 физических и 46 юридических лиц. Такое решение было принято в ответ на «временную оккупацию Крыма и на акт военной агрессии на востоке Украины». В рамках санкций будут заморожены активы, запрещена деятельность субъектов предпринимательства, запрещена приватизация объектов госсобственности.

Послы ЕС готовятся на следующей неделе принять решение о продлении визовых ограничений и замораживании счетов прот… https://t.co/96y5vLWyeH — ТвіНовини (@ukrtwinews) 31 августа 2016 г.

МОК после перепроверки допинг-проб отстранил от участия в соревнованиях российских спортсменов-призеров Олимпиады 2008 года — тяжелоатлета Надежду Евстюхину (завоевала бронзу в весовой категории 75 кг), серебряного призера Пекинских Игр Марию Шаинову (тяжелая атлетика в весовой категории 58 кг) и легкоатлетку Татьяну Фирову — обладательницу серебряной медали в эстафете 4х400 метров. Все они лишились пекинских медалей.

Олимпийские игры говорите кончились? Ну не знаю, пролистнул 3 российских спортивных канала - на всех олимпиада. — Sergey SizOff (@Siz_Off) 31 августа 2016 г.

Правительство снова продлило заморозку накопительной части пенсии - еще на один год. «У нас не запланирован на накопительную часть пенсии, не доведен, уже предельные лимиты доведены, в них нету трансферта в Пенсионный фонд», — заявила вице-премьер Ольга Голодец. Кремль заявил, что заморозка пенсий является прерогативой правительства.

Со следующего года индексация пенсий будет восстановлена в полном объеме по уровню инфляции 2016 г. Решение принято, деньги зарезервированы — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 августа 2016 г.

В день новости про накопительную пенсию хочется напомнить https://t.co/UDUbtpjRH1 Это 2013 год. А также НЕ УПАС pic.twitter.com/k9CjTiRAfT — MaryEl (@maryeL2002) 31 августа 2016 г.

Георгий Полтавченко. Фото:kremlin.ru

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко отказались комментировать сообщения СМИ о его отставке, заявив, что это слухи. По данным же РБК, губернатор может уйти после выборов в Госдуму либо в СК, либо в правительство. В Кремле эти данные также не комментируют, заявляя, что это все - гадание на кофейной гуще.

Прошу голосовать питерцев - для вас лучше в качестве губернатора — Алексей Венедиктов (@aavst) 31 августа 2016 г.

Минфин подготовил бюджетный прогноз на 2017-2019 годы, в котором сказано о повышении налогов, мобилизации доходов и исчерпании суверенных фондов. Ведомство предложило дополнительно собрать почти 2,5 трлн рублей, взыскав эти деньги с «Газпрома», нефтяников, производителей табачных изделий, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю, взять больше дивидендов с госкомпаний. Кабмин, как утверждается, эту инициативу не поддержал.

Купил воду со вкусом кипяченой. — Цыбульский. (@100Rm) 31 августа 2016 г.

Правительство отвергло предложение Минфина повысить налоги и попросило ещё обращаться с непопулярными инициативами, которые отклонит Едро!!! — Император (@EmperorRF) 31 августа 2016 г.

Спасенный в природном парке Ергаки под Красноярском 37-летний турист Денис Гаврилкин, которого якобы оставили там друзья, опроверг появившиеся в СМИ сообщения. Он заявил, что пошел в горы один, а после того, как получил травму, встретил четверых туристов из другой группы, которые помогли ему спуститься в лагерь. Ранее в СМИ сообщалось, что туриста бросили в горах друзья, которые спешили на самолет в Москву.

В Москве нет людей, которые могли бы кинуть раненого в горах (ну кроме единороссов, те его бы просто съели). — Alexey Navalny (@navalny) 31 августа 2016 г.

«Полит.ру» провел свой традиционный опрос в «ВКонтакте», на этот раз посвященный внезапной болезни лидера Узбекистана Ислама Каримова и возможной смене власти в стране. Нашим читателям было предложено порассуждать о том, что ждет Узбекистан. Итоги опроса вы можете увидеть здесь.