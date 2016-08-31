В среду кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп собирается посетить Мексику и встретиться там с президентом Энрике Пенья Ньето. Через несколько часов после этой встречи Трамп должен выступить у себя на родине в штате Аризона с речью об иммиграции. СМИ массово заинтересовались таким поворотом событий в его предвыборной кампании. Во-первых, он решил посетить страну, про которую за прошедшую часть предвыборной гонки успел сказать много нехорошего. Во-вторых, некоторые комментаторы надеются, что последующее выступление внесет ясность в его иммиграционную стратегию, которая пока представляется несколько противоречивой.

С тех пор как Трамп получил номинацию, пишет The Economist, в его кампании начали действовать две противоположные силы. Одна из них заставляет Трампа вести себя немного менее эксцентрично, за счет чего к нему начинают присматриваться умеренные центристские избиратели. Другая подстрекает его к тому, чтобы использовать его излюбленный подход, когда он следует своим инстинктам и манипулирует страхами белых избирателей без высшего образования. Под действием первой силы Трамп недавно смягчил свою иммиграционную риторику, перестал говорить о депортации 11 млн. нелегальных мигрантов и намекнул на то, что, может быть, можно было бы найти способ их легализовать. В довершение он решил встретиться с президентом Мексики. Вопрос в том, насколько устойчивым будет эффект от такого поворота.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп /donaldjtrump.com

NY Times ехидно отмечает, что Трамп решил поехать в Мексику, после того как насмехался над ней больше года. В Мексике Трампа в ответ на его выпады невзлюбили: его предложение выстроить на границе с США стену вызвало сомнения в том, что касается суверенитета и взаимного уважения между государствами.

Предполагается, отмечают авторы, что фундаментальное выступление Трампа в Аризоне должно так или иначе отразить итоги встречи с мексиканским президентом и прояснить окончательную позицию Трампа по иммиграции. Это будет в своем роде долгожданным событием, потому что в его кампания содержала по этому вопросу противоречивые сигналы, некоторые из которых наводили на мысль о последовательной жесткости, а другие – о постепенном смягчении подходов. Что характерно, несмотря на эти колебания, неоднократно высказывавшееся намерение Трампа заставить Мексику заплатить за строительство пограничной стены оставалось до сих пор неизменным.

Поездка в Мексику, комментирует NY Times, - это очередная ставка Трампа в его не очень стабильной кампании. Это, безусловно, риск, но здесь есть и несомненно выигрышные стороны. Визит укрепляет имидж Трампа как изворотливого переговорщика, который готов совершать неожиданные поступки – например, встречаться с людьми, которые казались его врагами – ради достижения поставленной цели. Кроме того, это будет для республиканского номинанта первой официальной встречей с главой другого государства.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

Washington Post тоже описывает сюжет с визитом в Мексику и последующим выступлением в Аризоне как важную часть кампании Трампа. Обоих американских кандидатов в президенты в минувшую пятницу пригласил сам Пенья Ньето, уточняет WP. Трамп увидел в этом для себя открывающиеся возможности и приглашение принял. Кампания Хиллари Клинтон, кандидата от демократов, не стала отвлекаться на визиты, а по поводу планов Трампа штаб Клинтон заявил, что главное не то, что Трамп скажет в Мексике, а то, о чем он будет говорить в Аризоне.