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31 августа 2016, 11:30
Реджеп Эрдоган Россия Сирия США Турция
Алла Язькова

Все против всех

Турецкие танки в Сирии
Турецкие танки в Сирии
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Действия Турции в Сирии осудил Белый дом. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что они обостряют ситуацию в регионе.

По словам Родса, президент США Барак Обама проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 4 сентября на саммите G20 в Пекине, где планирует обсудить попытку переворота в Турции, а также «совместное противостояние «Исламскому государству» (организация признана в России террористической и запрещена).

 
Реджеп Эрдоган и президент США Барак Обама

Напомним, Турция ввела войска на территорию Сирии 24 августа. Операция получила название «Щит Евфрата». Турецкие войска стремятся помешать курдам взять под контроль город Аль-Баб, что позволило бы курдам соединить контролируемые районы на востоке и западе страны.

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш сразу же заявлял, что Турция не планирует становиться в Сирии «постоянной силой», а стремится, главным образом, помешать сирийским курдам организовать коридор, который мог бы разделить Сирию. Эти объяснения не показались Дамаску достаточными, и он расценил турецкую операцию как нарушение суверенитета Сирии.

В случае с вводом турецких войн на территорию Сирии главная проблема состоит в том, что в этом регионе сталкиваются интересы слишком многих сторон, и все эти интересы различны, так что, фактически, все воюют против всех и достижение каких-либо договоренностей крайне затруднено. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказала Алла Язькова, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН

 
Алла Язькова

«Вторжение турецкой армии на территорию Сирии международные СМИ объясняли стремлением Турции переключить внимание с внутренних проблем на внешние. Но для того, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, этого недостаточно. Все дело в том, что все участники боевых действий в Сирии, в их числе и Турция, имеют различные устремления, и здесь очень сложно найти какой-то консенсус.

Его, естественно, пытаются найти Россия и США – они все-таки являются основными фигурами на этом поле. И встречи Лаврова с Керри показала, что, видимо, у наших стран есть возможность достичь консенсуса по крупным вопросам. Но при этом действовать в Сирии одинаково Россия и США также не могут, хотя бы из-за различного отношения к перспективам решения вопроса о перспективах смены власти в стране.

Что касается Турции, то совершенно очевидно, что она, в лице своего президента Реджепа Эрдогана, поссорилась со всеми. Речь ведь зашла даже о том, что Турция якобы может решиться на выход из НАТО. Что на деле совершенно невозможно, поскольку Турция все вооружение получает из стран НАТО – так же, как и необходимую ей поддержку. Поэтому это заявление – просто очередное непродуманное, несбалансированное высказывание.

Что касается Соединенных Штатов, то тут многое упирается в вопрос о выдаче Турции Гюлена. Сейчас уже становится очевидным, что Соединенные Штаты (в особенности учитывая нынешнюю предвыборную ситуацию и возможности играть на этом) на такой шаг не пойдут. Поэтому получается, что Турция и с США тоже теперь находится если не в конфликте, то в стадии нерешенных проблем.

Что же касается России, то здесь существует ряд направлений ранее сложившегося сотрудничества (в основном в торгово-экономической сфере и туризма), которые могли бы быть продолжены. Но для руководства России пока это неприемлемо, и рассчитывать на такое просто невозможно.

Когда обсуждают, что Турция перешла границу и ее войска стали действовать на территории Сирии, важно понимать, что речь идет не о Сирии, а о курдах. Такое мнение сложилось и у ряда международных наблюдателей, полагающих, что турецкая армия воюет не против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а против курдов, в то время как между Россией и частью руководства курдов существуют определенные соглашения.

Вообще в нынешней ситуации все завязано в один клубок, и если каждая отдельная ниточка кажется понятной, то вместе они создают иную картину. Вот вроде бы возобновили чартерные рейсы в Турцию – премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о том, что они разрешены. Но сейчас туристический сезон в Турции уже заканчивается, не говоря уже о том, что начало учебного года полностью отсекает всех, кто хотел поехать на отдых с детьми. А что касается климатических условий, то сейчас, конечно, гораздо лучше отдыхать в Египте и Тунисе, чем в Турции.

И опять получается так, что вроде бы мы согласились на возобновление чартерных перевозок, но, по данным руководства российской гражданской авиации, пока не собрали желающих даже на один чартерный рейс. Если он отправится, как говорят, в воскресенье-понедельник, то много ли народу туда полетит на два дня? Хотя турки сейчас пытаются привлечь российских туристов и предоставляют им многочисленные льготы. Но все равно, здесь есть определенные риски. Ну и, кроме того, не каждый полетит в воюющую страну.

 
Сирийские курды

В целом же, если учесть предпринятые турецкой стороной попытки сближения с Россией, итоги пока не слишком утешительны, но если включить в игру еще и Иран, то картина еще сложнее.

Иран сейчас очень озабочен обвинениями, которые поступили в его адрес в связи с тем, что он предоставил чуть ли не военную базу для базирования российских самолетов (хотя на деле это не совсем так). Тем не менее, фактор Ирана и стран Персидского залива для развития ситуации тоже очень важен. Большая часть мусульманского населения той же Турции – и курды, и прочие воюющие между собой – сунниты. А в Иране – шииты. И в Азербайджане, между прочим, тоже. А для России имеет значение и позиция Азербайджана. Он пока молчит, но совершенно точно, что позиция по этому вопросу у него существует. Ну, и добавим к этому тот факт, что президент Сирии Башар Асад вообще алавит – это еще одно течение в исламе.

Что же получается в целом? Что воюют многие против многих, если не все против всех, и у каждого – свои задачи, хотя все прикрываются лозунгами борьбы против терроризма. Это очень сложная ситуация, не припомню таковых. В какой-то мере можно сравнить ее с югославским конфликтом 1990-х годов, но там масштабы были несравненно меньшими. А здесь действительно получается, что воюют все против всех и, в конечном счете, кому бы то ни было с кем-то из сторон очень трудно договориться.

Единственная надежда и вероятность тут – что смогут договориться Россия с Соединенными Штатами. Потому что у них нет в этом регионе уж очень острых противоречий. Конечно, США обеспокоены наплывом российских вооруженных сил в Сирии и кораблей в Средиземном море, обеспокоены демонстрацией новых видов вооружений, – но, тем не менее, в принципе этим странам договориться можно. Такое уже бывало.

В общем, все действуют против всех, каждый имеет свой интерес, и попробуйте их совместить! Например, та же проблема курдов: для Турции она колоссальна, для России – не такова. И, может быть, по ней можно было бы договориться – но не выйдет, потому что эта проблема не единственная. Да и другие стороны тут заинтересованы, и как это свести к одному знаменателю, пока неизвестно», – считает Алла Язькова.

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