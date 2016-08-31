Иногда излишняя либеральность Центризбиркома раздражает уже не партию власти, а, напротив, ее оппонентов. Так, по сведениям «Коммерсанта», ЦИК намеренно не стал публиковать информацию о том, какие расхождения были обнаружены в банковских счетах кандидатов после проверки, проведенной с помощью ЦБ.

В ЦИКе это объяснили большим числом ошибок кредитных организаций после проведенной впервые масштабной проверки: ЦБ запрашивал сведения о счетах нескольких тысяч кандидатов у 800 кредитных организаций. «Мы решили не травмировать людей таким количеством недостоверных данных», — сказал источник издания. В ЦБ сообщили, что не располагают «информацией о каких-либо претензиях ЦИКа относительно качества» данных, а во время масштабной проверки «исполняли роль посредника».

Заседание ЦИК. Фото: cikrf.ru

Одновременно стало известно, что система видеонаблюдения за избирательными участками, которая работала во время прошлых федеральных кампаний и даже на некоторых региональных выборах, на этот раз может быть не установлена.

Ранее было принято постановление правительства об организации видеонаблюдения, более того, есть распоряжение президента и договоренности с «Ростелекомом». Однако так как у ЦИКа организация видеонаблюдения не включена в бюджет 2016 года, все расходы ложатся на регионы. А многие губернаторы опасаются, что потраченные ими деньги не будут компенсированы из центра.

Тестирование системы виденаблюдения за выборами. Фото: RUБЕЖ

И хотя для организации видеотрансляций требуется не так уж и много — около 150 млн рублей на все регионы-миллионники — это становится настоящей проблемой. «Ведомости» пишут, что ЦИК даже готов дать письменные гарантии того, что средства, потраченные регионами на организацию видеонаблюдения за выборами в Госдуму, будут им компенсированы. В частности, это может быть сделано за счет экономии средств, выделенных на организацию и проведение выборов, заявил во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Также неприятные новости приходят от организаторов теледебатов — федеральных телеканалов. Как выяснила «Газета.Ru», участникам теледебатов на канале «Россия 1» запретили приводить с собой группы поддержки. Если на первых дебатах каждый оратор мог привести с собой до 15 сторонников, то теперь в зал сажают массовку, которой, как правило, не слишком интересно следить за происходящем.

Это решение было принято после скандала, которым открылись дебаты в этом году — тогда сторонники Вячеслава Мальцева, кандидата от «Парнаса», активно его поддерживали, так что создавалось впечатление, что аудитории нравится только его выступления.

Изменять правила проведения мероприятия по ходу его проведения — достаточно плохая идея, которая может вылиться если не в бойкот дебатов (это запрещено законом), то в большие вопросы к их организаторам.

Впрочем, оппоненты «Единой России» рассчитывают далеко не только на дебаты. Заместитель председателя «Парнаса» Илья Яшин представил во вторник независимый экспертный доклад «Партия "Криминальная Россия"». В докладе он собрал материалы уголовных дел, фигурантами которых стали члены «Единой России» и близкие им люди. Яшин уверен: за годы своего существования «Единая Россия» привела к власти большое количество людей, замешанных в криминале.