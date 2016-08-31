Приоритет выплаты заработной платы перед другими выплатами, включая взносы в социальные фонды и налоги, может быть законодательно закреплен в Гражданском кодексе. Идею узаконить приоритет зарплаты вчера выдвинул председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства счел эту инициативу обоснованной. Одобрили ее и в обеих палатах парламента. К разработке соответствующего законопроекта теперь должна подключиться «Единая Россия», а уже в осеннюю сессию он может быть принят.

В ходе встречи Шмаков объяснил, что инициатива профсоюзов — это законный способ интенсифицировать работу по сокращению долгов по заработной плате. В 2012 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда по защите заработной платы, благодаря этому в законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, можно внести положение о приоритете заработной платы перед другими обязательными платежами.

«Если это сделать, мы сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает. Процесс выплаты заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут налоги», — сказал Шмаков.

Он напомнил, что сейчас по Гражданскому кодексу зарплатные и налоговые платежи считаются равнозначными. «Но это было до ратификации Россией конвенции МОТ. Сегодня, когда она ратифицирована, мы сможем сделать следующий шаг», — уверен Шмаков.

Владимир Путин назвал предложение профсоюзов обоснованным и поручил председателю ФНПР найти компромисс по этому вопросу с Минфином, который, считает Шмаков, заботится в первую очередь о бюджете, поэтому вряд ли будет рад такому процессу.

Министерство финансов России

«Вам скажут, что бюджет это тоже заработная плата в социальной сфере: учителя, врачи, военные и так далее. Тем не менее, сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности», — отметил Путин.

Помочь ФНПР справиться с сопротивлением Минфина должна «Единая Россия». «Я думаю, партия совместно с профсоюзами могла бы разработать такой законопроект», — сказал ТАСС заместитель секретаря генерального совета ЕР Андрей Исаев. Однако есть существенная оговорка: речь может идти о приоритетных выплатах зарплаты не выше средней по региону. «Все остальное — налоги, взносы в равной очереди», — добавил Исаев.

Инициативу ФНПР поддержал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, назвав установление приоритета зарплаты антикризисной мерой. В то же время, по его словам, полностью решить эту проблему можно только при переходе к политике экономического роста. Поддержали идею профсоюзов и в Совете Федераций. Замглавы социального комитета палаты Игорь Чернышев считает, что поправки могут быть внесены как в Гражданский кодекс, так и в Налоговый кодекс, чтобы избежать обезопасить от штрафов предприятия, которые не обладают средствами для одновременного погашения всех платежей.

Коллега Чернышева по комитету Валерий Рязанский предположил, что необходимые поправки могут быть приняты до конца года. «Я думаю, что это осенняя сессия. Для нас президентская установка будет, естественно, в приоритете. Мы такие законы принимаем в приоритетном порядке», — сказал Рязанский.

Исаев также считает, что внесение поправок в Гражданский кодекс — идея обоснованная, поскольку сегодня де-юре у зарплат и обязательных платежей одна очередность при недостатке средств на счету предприятия, но де-факто налоги и взносы вычитаются налоговыми службами в первую очередь. «Сегодня из-за кризиса вновь начали расти долги по заработной плате, поэтому, конечно, зарплата должна быть приоритетной и защищенной», — подчеркнул Исаев.

Покупатель на рынке

В середине июля руководитель Роструда Всеволод Волков заявил, что в стране сложилась удручающая ситуация с долгами по зарплате. Наиболее проблемными в этом плане являются сферы строительства, транспорта и обрабатывающей промышленности. Среди регионов наибольшая задолженность сложилась в Приморском и Хабаровском краях, в Иркутской, Московской и Амурской областях. По данным Росстата на 1 августа, общий объем зарплатной задолженности в России составляет 3,7 миллиарда рублей — на 138 миллионов (3,6%) ниже по сравнению с данными на 1 июля. По статистике, в основном задолженность образуется из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Вместе с тем продолжается падение доходов населения. По данным на июль, реальные доходы россиян (свободные деньги, которые остаются после совершения всех обязательных платежей) упали на 7% по сравнению с июлем прошлого года. В первом квартале 2016 года за чертой бедности жил каждый шестой россиянин (15,7% от общей численности населения России). К концу марта общая численность людей с доходами ниже прожиточного минимума в стране составляла 22,7 миллиона человек — на 8,3 миллиона больше, чем в конце 2015 года.

Характерной чертой кризиса является рост неравенства в доходах населения. В показателях Росстата зафиксировано, что доля доходов 20% самого бедного населения России в первом полугодии сократилась в среднем на 0,1 п.п., а доля доходов 20% наиболее обеспеченных граждан увеличилась на 0,2 п.п.