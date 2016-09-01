В среду сенат Бразилии большинством голосов решил отстранить от власти президента Дилму Русеф. Импичменту предшествовала долгая полемика, находящаяся в более широком контексте политического кризиса и экономической рецессии.

Импичмент стал кульминацией политического кризиса, который развернулся на фоне тяжелой экономической рецессии и сильнейшей общественной поляризации в Бразилии, пишет Washington Post. Решение сената положило конец 13-летнему правлению левой Партии трудящихся, которая до начала экономического кризиса и коррупционного скандала ставила себе в заслугу избавление от бедности десятков миллионов граждан.

Манифестанты требуют отставки правительства во время коррупционного скандала в Бразилии. Сан-Паулу, 15 марта 2015. Фото: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Теперь место Русеф занял ее бывший вице-президент и оппонент Мишел Темер, который, впрочем, тоже непопулярен в Бразилии, и сможет ли он заручиться достаточной политической поддержкой, чтобы вывести страну из кризиса, остается вопросом. Тем не менее, отмечают авторы, само решение ознаменовало окончание тягостной политической неопределенности, которая началась восемь месяцев назад, после того как встал вопрос об импичменте. В этом смысле отстранение Русеф дает некоторое облегчение.

В более широком контексте такой поворот событий представляет собой очередное поражение левых в Латинской Америке, которые еще несколько лет назад были на подъеме в ряде стран, в том числе в Аргентине и Венесуэле, но теперь ввиду ухудшения экономической ситуации всё чаще сталкиваются с коррупционными скандалами и теряют популярность. Показательно, что левые правительства в Эквадоре, Венесуэле и Боливии отозвали в среду своих послов из Бразилии, мотивировав это тем, что бразильский сенат санкционировал государственный переворот.

Такой интерпретации не чужды и многие бразильцы, отмечает WP. Распространено мнение, что Русеф отправили в отставку не за нарушения и злоупотребления, а из-за резкого спада ее популярности. С этой точки зрения, импичмент усугубляет общественное недоверие к политической системе. Особенно это касается тех, кто симпатизирует Партии трудящихся.

"Мошенники! Долой Темера!". Протесты в Бразилии 31 августа 2016. Фото: Mídia NINJA

Guardian оговаривает, что несмотря на значительное преобладание сторонников импичмента в сенате (61 против 20), на отдельном голосовании, также в сенате, было решено (42 голоса против 36) не отстранять Русеф от государственной службы на восемь лет.

Далее Guardian приводит разные оценки импичмента. Некоторые считают, что отстранение Русеф в середине ее президентского срока стало следствием ее нарушений, то есть совершенно оправданно и законно. Другие, наоборот, полагают, что вся эта история – следствие нечестной игры и свидетельство в пользу тому, что демократия в Бразилии пока еще очень слаба, несмотря на то, что со времен военной диктатуры прошло уже 30 лет. Всего двое из восьми последних президентов пробыли у власти до окончания своих сроков. Двое были подвергнуты импичменту, одного изгнали по итогам военного переворота, один покончил с собой, один умер, так и не вступив в должность, и еще один добровольно ушел в отставку.

BBC тоже пишет, что импичмент вызывает вопросы о состоятельности бразильских демократических институтов. Нельзя с уверенностью сказать, что Русеф отстранили от должности за коррупционные преступления, а не использовали это в качестве предлога, чтобы избавиться от президента, который перестал справляться с экономикой и политикой. При этом бразильское общество сейчас фактически не симпатизирует ни Русеф, ни сменившему ее Темеру. Гораздо больше люди сейчас хотели бы выбрать нового президента, но как раз вариант досрочных выборов принципиально не рассматривался.