«Коммерсантъ» в статье «Перетягивание Донбасса» пишет, что Киев объявляет экономическую войну России на неподконтрольных территориях.

О том, почему улучшение условий кредитования в России может оценить все меньше заемщиков, написано в статье «Деньги идут в руки немногим».

«Минздрав надеется на авиацию и интернет»: «проектный офис» определил пять болезней здравоохранения.

«Ведомости» пишут: «Рейтинг партии власти падает даже с поддержкой Путина». За три недели до голосования рейтинг «Единой России» резко упал, выяснил «Левада-центр».

«Чиновников ждут особые премии за участие в проектах»: новая схема работы в правительстве может привести к конфликтам между министерствами.

«"Яндекс" рассчитал скидку для "Пятерочки"»: Yandex Data Factory разработала предсказание спроса на товары со скидкой.

РБК в статье «"Макдоналдс" поделится Россией с казахами» пишет, что родственник Нурсултана Назарбаева купит франшизу сети в 13 регионах.

За несколько недель до выборов власти заговорили о том, как не допустить зарплатного кризиса, подробней об этом в статье «Пять вопросов о долгах по зарплате».

Как повлияют на фондовый рынок люди, родившиеся в XXI веке, написано в статье «Ставка на молодых».

«Известия» пишут: «Две трети украинцев высказались против войны в Донбассе». Тем самым граждане поддерживают Минские соглашения.

«В России появятся новые врачи — кинезиологи»: Минздрав разработал профстандарт для специалистов по реабилитации больных после инсульта и тяжелых травм.

«Сети GSM включат в систему противоракетной обороны»: новейшая разработка «Рубеж» обнаружит летающие объекты по изменению электромагнитного поля сотовой сети.

«Газета.ru» пытается понять: «Чем займутся участники ВЭФ». Тем временем в 13 районах Приморья объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Карнавал с импичментом»: отправленная в отставку президент Бразилии Дилма Руссеф обжалует импичмент в Верховном суде.

«Мобильный звонок»: как ученики пользуются интернетом в школах.

The Economist взялся за французских мусульман. «Запрет буркини во Франции: не подходит» (France’s burkini ban: Ill-suited). Полемика о буркини разгорелась во Франции одновременно с началом президентской гонки. Предстоящие выборы обострили религиозную напряженность.

«Антропоцен: рассвет новой эпохи?» (The Anthropocene: Dawn of a new epoch?). Вероятно, люди перевели землю в новую геологическую эпоху. Автор задается вопросом, следует ли считать нынешнюю эпоху антропоценом.

Bloomberg: «Британский кабинет министров говорит, что началу процедуры выхода Британии из ЕС не будет предшествовать парламентское голосование» (UK Cabinet Says MPs Won’t Get Vote on Brexit Trigger). Кабинет британского премьер-министра заключил, что нет необходимости в парламентском голосовании, чтобы начать процедуру отсоединения от ЕС.

«Налоговые претензии к Apple, вероятно, стали благотворным эффектом Brexit'а» (Apple Tax Demand May Be Brexit Boon). Казалось бы, ЕС сильно пострадал от решения Британии отсоединиться от блока. Тем не менее, опыт с Apple показал, что ЕС остается мощным игроком.

The Wall Street Journal: «Голосование привело к импичменту президента Бразилии Русеф» (Rousseff Ousted as Brazil President in Impeachment Vote). Дилма Русеф отстранена от должности в результате импичмента. Она трактует это событие как государственный переворот.

«ЕЦБ рассматривает возможности; критики становится больше» (ECB Weighs Options as Criticism Grows). Экономика демонстрирует слабые показатели; тревога из-за британского референдума продолжается. Многие инвесторы надеются на новые стимулы. Однако некоторые экономисты полагают, что в ближайшие три месяца Европейский центробанк не будет переходить к решительным действиям.