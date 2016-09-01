Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2016 года вырос до 50,8 пункта — все, что выше 50 пунктов, означает рост экономики. Индекс вырос благодаря росту объемов промышленного производства и числа новых заказов, но число рабочих мест в промышленности продолжает сокращаться.

Одновременно Центробанк сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения.

Все это, конечно, приятно — низкая инфляция и промышленный рост, что еще нужно для хорошей жизни . Но никогда не стоит забывать, что затянувшаяся рецессия возникла не просто так, а на фоне системных проблем, причем не только в экономике, и пока они не будут решены, только и останется, что радоваться росту в 0,5%.