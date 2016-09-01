Комитет гражданских инициатив опубликовал очередной посвященный выборам доклад. На этот раз был подведен итог регистрации партий и кандидатов на выборах в Госдуму, губернаторов и региональных парламентов.

Авторы доклада — эксперты КГИ Александр Кынев и Аркадий Любарев — приводят неутешительные цифры. Впервые за всю историю выборов в Госдуму ни один из списков не зарегистрирован на основании собранных подписей. На выборах в региональные собрания ситуация не лучше: в 39 регионах было выдвинуто 369 списков (9,46 на регион), но зарегистрировали избирательнице комиссии только 270 списков (6,92 на регион). Это с учетом как восстановленных регистраций некоторых, так и добровольный снятий с выборов. Таим образом на этапе регистрации было отсечено 99 списков (26,83%).

Между тем в 2015 году на регион было выдвинуто 12,8 списка (в 2013 году — 19,1 списка, в 2014-м — 10,7). Таким образом, в этом году самый низкий показатель по выдвижению кандидатов с момента принятия серьезных поправок в выборное и партийное законодательство в 2012 году. В 2012 году было меньше всего желающих участвовать в выборах — и меньше всего зарегистрированных кандидатских списков.

«В целом же можно констатировать беспрецедентный уровень отсева кандидатов, не имеющих льготы. Таким образом, отсев среди самовыдвиженцев составляет 92%, а среди всех кандидатов, не имеющих льготы, — 93%», — указывается в докладе.

Пикет против сбора подписей \ yabloko.ru

На выборах в заксобрания отсев среди кандидатов от партий, не имевших льготу, — 86%, у самовыдвиженцев — 63%. Иногда решения региональных избиркомов были настолько необоснованными, что ЦИКу пришлось приходить на помощь партиям и восстанавливать регистрацию — «Яблоко» в Новгородской области, ПАРНАС, «Коммунисты России» и «РОТ-Фронт» в Санкт-Петербурге.

«По итогам проверки подписей получают отказ в регистрации партии и кандидаты с явной известностью и имеющие определенные электоральные шансы, осуществлявшие видимый сбор подписей, при этом без проблем регистрируются малоизвестные партии и кандидаты, сбор подписей которыми не только не был визуально заметен, но и в итоге получилось меньше голосов, чем они якобы собрали подписей», — делается вывод в докладе.

Из этой статистики авторы делают вывод: «система регистрации по подписям фактически позволяет регистрировать партсписки и кандидатов только в случае заведомо благожелательного отношения к ним органов власти и/или избирательных комиссий».

Полиция на митинге оппозиции / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Также обратила на себя внимание жеребьевка партий на выборах в заксобрания — если кандидаты идут по алфавиту, то место партии в бюллетене определяет жребий, который, в теории, должен давать случайные результаты. Ранее ЕР получала первые места в бюллетенях намного чаще, чем следовало того ожидать. Теперь на федеральных выборах ЕР досталась четвертая строчка в списке — и в 10 из 24 регионов, где жеребьевка проходила после федеральной, партия власти также оказалась на четвертой строчке. «Учитывая особенности жеребьевок в ряде регионов, их результаты по-прежнему можно рассматривать в качестве "опровергающих" теорию вероятности», — заключают авторы доклада.