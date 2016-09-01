С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила приема экзаменов на водительские права. Теоретическая и практическая части стали сложнее за счет увеличения числа вопросов и упражнений на учебной площадке. Экзаменационная часть в городе почти не изменилась, кроме ужесточения системы штрафных баллов за маневрирование. Как и прежде для получения прав категории B (легковые автомобили, небольшие грузовики) необходимо успешно пройти все три этапа — теорию, площадку и город. Для получения прав категории А (мотоциклы), городская часть экзамена не обязательна.

Новый порядок сдачи экзаменов закреплен административным регламентом, вступающим в силу 1 сентября 2016 года. Изменения произошли в рамках масштабной реформы образования водителей, над которой с 2013 года работают Минобрнауки и МВД. Чтобы снизить число аварий среди водителей-новичков, были разработаны новые требования к учебному процессу, ужесточены требования к школам. Новые правила сдачи экзаменов на право водить транспортное средство завершает эту реформу.

«Положения административного регламента направлены на создание наиболее комфортных условий предоставления государственной услуги для граждан, сокращение их временных затрат, повышение объективности оценки профессиональных качеств кандидатов в водители в условиях временных и пространственных ограничений», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД.

Экзамен в ГИБДД

Тестирование проходит в три этапа: экзамен на знание ПДД (теория), экзамен на владение основными навыками управления (площадка) и практика в городе. Определенно сложнее стала теоритическая часть. Если раньше кандидат должен был правильно ответить на 18 вопросов из 20, то теперь за ошибку в одном тематическом блоке придется за пять минут ответить на пять дополнительных вопросов. Всего на теоритическом экзамене будут представлены четыре тематических блока по пять вопросов. За две ошибки в разных тематических блоках экзаменатор будет давать десять дополнительных вопросов и десять минут времени. Неправильный ответ на какой-либо дополнительный вопрос приводит к пересдаче. Все экзаменационные билеты актуализированы в соответствии с последними изменениями в ПДД.

Сильно изменилась практическая часть, которую кандидаты проходят на закрытой площадке или автодроме. Раньше ученика на площадке сопровождал инспектор, теперь ученик будет находиться в машине один. С трех до пяти увеличилось количество обязательных элементов для водителей легковых машин. Впервые экзамен необходимо выполнять за ограниченное время. На выполнение всех задач кандидату дадут 11-12 минут, в зависимости от размеров площадки. По новой системе оценок, промахи будут фиксироваться не в штрафных балах, а в нарушениях, разделенных на серьезные, средние и небольшие. После серьезной ошибки экзамен прекращается, среднюю ошибку можно допустить один раз, небольшие ошибки допускаются не более двух раз.

Ужесточается система штрафных балов за ошибки на экзамене в условиях города. Чтобы успешно пройти экзамен нужно получить не более пяти штрафных баллов. К грубым нарушениям, за которые начисляются сразу пять баллов, относятся выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, заезд за стоп-линию. За непристегнутый ремень теперь экзаменатор начисляет три штрафных балла. Во время экзамена рядом с кандидатом будет сидеть представитель автошколы, инспектор ГИБДД будет находиться сзади для оценки действий и навыком экзаменуемого.

Полигон школы вождения

В случае успешной сдачи всех экзаменов, получить права на легковой автомобиль можно будет в течение месяца с момента подачи заявления. Права на мотоцикл оформляются в течение 15 дней. Пересдать одно испытание можно три раза с интервалом в неделю. После трех неудачных попыток в ГИБДД пустят не раньше, чем через месяц.

Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева положительно восприняла новые правила сдачи экзаменов на водительские права. «Конечно, все это оправдано временем, потому что реформа автообразования в целом подходит уже к своему логическому завершению. Когда в 2014 году были введены новые программы обучения, мы увидели очень хорошие результаты — снижение аварийности на 26%. Тяжело в учение — легко в бою. Новые требования задают более высокую планку для начинающих водителей», — сказала Шутылева в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В целом автошколы и эксперты по-разному восприняли документ. Глава центра подготовки водителей при государственном колледже №21 Борис Багдасарян считает, что «чем сложнее экзамен, тем спокойнее выпускать учеников на дорогу». А вот у главы совета директоров автошкол Челябинска Андрея Николаева регламент вызывает только негативные эмоции. «Мы направляли свои предложения на стадии проекта, но они учтены не были. Новые упражнения совершенно бесполезны на практике: какой толк от этого поворота на 90 градусов?», — сказал он «Коммерсанту».

Автоэксперт Олег Осипов и вовсе считает, что из-за нововведений молодые водители массово начнут покупать права. «Очередная нелепость насчет того, что за один неверный ответ пять дополнительных вопросов. Понятно, что обычный человек сдать никогда не сможет легальным путем. Или он зубрила, но если он зубрила, то опять же, какое отношение это имеет к безопасности? Никакого. Водитель, которые сдает экзамены в ГАИ после такой школы, он не умеет водить в темноте, на скоростных магистралях, и вообще мало что умеет с точки зрения практического вождения, но зато много знает в теории. Поэтому люди, которые умеют и хотят водить, они, конечно, будут находить обходные варианты», — отметил Осипов в разговоре с ТАСС.