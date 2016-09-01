В ряде СМИ появились публикации о возможных кадровых изменениях во властных структурах. Понимание глубинных смыслов политических процессов позволяет увидеть в них не только прогнозы и предположения, а новые тенденции в политической сфере. Наш аналитик Василий Измайлов объясняет, о чем на самом деле ведется речь, и в чем смысл этих публикаций.

«Позавчера появилось сразу несколько текстов, и во всех говорится об одном: те лоббистские группы, которые стоят за разными политическими силами в обществе, а это не партии, а именно политические силы, то есть те или иные персоны, политико-хозяйствующие субъекты, тесно интегрированные в ближайшее окружение разного представителя руководства страны — все эти силы ждут перемен. Они ждут перемен, видимо, но не в викторцоевском смысле (можно вспомнить песню и послушать, о чем пелось в далекие 80-е годы), а перемен в том отношении, что они чувствуют, вероятно, сразу две тенденции, которые их тревожат и удивляют одновременно.

Первая — это тенденция к немотивированным вроде бы как заменам: то, что началось сменой нескольких губернаторов, продолжилось сменой министров, воспринимается не то чтобы болезненно, но как проявление некоторого отсутствия нормы. Не готов говорить, так это или нет, я передаю свои ощущения от того, как реагирует накачанное заказчиками медийное пространство. Вторая тенденция — это то, что отсутствие этой нормы одновременно воспринимается и как начало новой игры. И в рамках этой новой игры силы, инициирующие появление текстов такого рода, готовы пойти как угодно далеко и рассмотреть какие угодно комбинации.

Наиболее яркими, на мой взгляд, стали три текста: на РБК, на «Газете.ru» и на lenta.ru. Самым ярким из них является опубликованный на РБК, это размышления о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Тут есть очень много, о чем можно говорить: и о господине Полтавченко, и о Петербурге, и о том, как устроен петербургский консенсус, но мне бы хотелось обратить внимание на несколько обстоятельств. В первую очередь на то, что идет главным содержанием текста, а это, конечно, не отставка Полтавченко, а объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это история, которая появляется время от времени, и точно так же старожилы и не очень, возможно, помнят, как при Громове и Лужкове появлялись идеи объединить Москву и Московскую область (причем там были очень интересные проекты, например, сделать Москву в границах бетонного кольца, а все остальное, что не приносит денег, оставить Московской области). Теперь всплывает аналогичная история в Петербурге, и это существенно важнее, чем те фигуры, которые называются в качестве возможных топовых фигур для этого события.

Губернатор Георгий Полтавченко и вице-губернатор Игорь Албин инспектируют строительство стадиона на Крестовском острове. Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Много есть людей, которые расскажут, почему возможно или нет объединение Питера и области, много есть аргументов в ту и в иную сторону. Один из важных аргументов — это то, что не надо ломать то, что работает, а Петербург как-то работает с администрацией господина Полтавченко, и это не очень сильная администрация, на мой взгляд. У господина Дрозденко в Ленинградской области все работает хорошо, и администрация у него по северо-западным меркам (а компетенция администрации, к сожалению, очень зависит от федерального округа — не знаю почему) очень приличная. Поэтому ломать ради того, чтобы ломать — в общем мы с таким не сталкивались никогда. В случае с господином Белых, и мы об этом писали, это скорее разборки прокуратуры и Следственного Комитета, в случае с господином Груздевым (об этом мы тоже писали) человек, который возник на его месте, скажем так, неслучайный человек в элитах. Больше ничего на ум и не приходит, поэтому ломать ради того, чтобы ломать — это не наша история. Хотя был один человек во власти, который играл свою игру и не очень сообразовывался с тем, как это все сказывалось на общественном благе, не будем называть его по фамилии, потому что сейчас он занимается активной политической практикой.

Тем не менее, если мы выводим за скобки первое наше соображение о том, что этот вброс мог бы быть связан главным образом с новым подходом к региональной политике, то второе — это фигуры, обозначенные в качестве топовых. Фактически они делятся на две части: первая часть — это разные люди Ротенбергов, а вторая часть — это господин Нарышкин. Мне бы не хотелось давать оценок ни одной из этих групп, потому что с общественным мнением все ясно: господа Ротенберги воспринимаются однозначно негативно, а господин Нарышкин негативно не воспринимается.

Скажу больше, Сергей Нарышкин (я пытаюсь найти аналог и не нахожу) — политик в известном смысле уникальный, поскольку, находясь на руководящих должностях, предполагающих публичные действия и заявления, за все это время он сделал себе политическую репутацию, которую можно считать едва ли не кристальной. Спросите себя, что вы знаете о господине Нарышкине? Если вы не человек, одержимый какими-то навязчивыми идеями о том, что выходец из спецслужб не способен ни на что, кроме как тащить и не пущать, то в общем-то о господине Нарышкине вы ничего плохого не скажете. Если представить себе, что происходит то, что написано в тексте РБК, извините меня за цинизм, то с точки зрения того, что мы видели, что мы имели и что мы знаем, это разумный, компромиссный и крайней степени адекватности вариант. Поэтому в его реализацию не очень верится.

Сергей Нарышкин участвует в праздновании Дня Государственного флага. Фото: ГД РФ

С этим текстом был связан второй, который прошел менее заметно, но я думаю, что те люди, которые должны были, его увидели. Это текст на lenta.ru, в котором в очень завуалированной политтехнологической форме обозначаются будущие кандидаты в премьер-министры. В нем была выдвинута в общем правильная и лежащая на поверхности мысль, что следующий премьер — это результат очень сложных компромиссов элит, и в качестве возможных претендентов на эту должность обозначались госпожа Матвиенко и тот же самый — сюрприз-сюрприз! — господин Нарышкин. О чем это свидетельствует? Как я думаю, недели две назад все играли в господина Володина и рассказывали о том, что Володин, который вроде есть в администрации, а вроде и нет, такой-сякой претендует на то и на то, и может быть у него будет и это. В общем-то все наблюдатели сходились на том, что позиции Володина ослабли.

На прошлой неделе появился загадочный текст, связанный с тем, что господин Нарышкин покидает пост спикера Госдумы. Это удивительно, поскольку в России так решения не принимаются, и это был однозначный вброс, который исходил от круга, близкого к господину Володину, потому что именно в этом тексте он говорил то, что он не говорил никогда. Можно поднять всю словесную практику Вячеслава Викторовича и посмотреть этот текст, тогда вы увидите, что ни упоминаний господина Примакова в схожем контексте, ни такой почти извинительной клятвы в верности главе государства мы от него никогда не слышали. Были широкомасштабные вещательные заявления типа того, что Россия — это Путин, а Путин — это Россия, но у человека такая работа, это так и нужно воспринимать. Здесь было совсем другое.

В общем я думаю, что в публикациях прошлой недели воспринималось это так, что господин Володин чувствует, что его могут командировать в Думу, и под это дело он расчищал себе должность не ниже спикера. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, это нормальная политическая практика, и человек должен поступать так, как он считает нужным, если он, скажем так, не нарушает никаких законов. Как я понимаю, сейчас пошла обратка, но от кого она пошла, прогнозировать совершенно невозможно, поскольку, если я хоть немного понимаю, как устроено сознание господина Нарышкина, человека, прекрасно понимающего, что выигрывает тот, кто наносит один, но последний удар, так вот он инспирировать это не мог. Значит существуют какие-то силы, которые начинают в него играть, причем делают они это с очень большим прицелом.

Я полагаю, если следовать логике обоих текстов, его рассматривают как возможного ставленника глобальной коалиции на высокие должности в следующей властной итерации. Это очень важная история, поскольку на политическую сцену выскакивает новый игрок. Новый он именно потому, что раньше не играл. Опять-таки я четко хочу сказать, что это не господин Нарышкин играет сам в себя, а существуют некоторые силы, которые начинают его позиционировать в новом качестве. И очень характерно позавчерашнее заявление по снятию «Яблока», которое прекрасно и к месту решает все возможные гипотетические заключения, которые могут возникнуть у Сергея Евгеньевича в связи с его предвыборной кампанией. Как известно, это его округ, и он очень четко, очень быстро и очень своевременно публично дает ту оценку ситуации, которую он считает нужным.

Сергей Нарышкин в ЦИК Ленинградской области. 23 июля 2016 г. Фото: ЕР

И был третий текст, который вышел в начале недели в «Газете.ru». Смысл этого текста в том, что все меняется, все новое, и в правительстве мы будем менять министров, а может быть не только министров, и назывались какие-то фамилии, в их числе министра природы, министра спорта, (куда же без него, ведь за пост министра спорта идет большая и интересная кампания, с другой стороны, он заслужил) и еще несколько имен. По сути своей, это проявление той тенденции, о которой я говорил: люди, имеющие доступ к медиа, хотят думать о том, что начинается эпоха новых политических решений, и предпринимают некоторые усилия с тем, чтобы на эти решения как-то повлиять. Причем обратите внимание: повлиять совершенно не значит пролоббировать, зачастую любая утечка идет во вред тому или иному назначению, нежели на пользу. Поэтому, возвращаясь к господину Нарышкину, я вполне допускаю, что это какие-то люди, которые не заинтересованы в его выдвижении, сознательно раскручивают его фигуру для того, чтобы что-то там не допустить и что-то там заблокировать.

Я бы говорил о том, что мы имеем дело с ситуацией, которая в равной степени идет как в плюс тому или иному политическому деятелю (в данном случае понятно какому), так и в минус. Важно другое, важно то, что наша избирательная кампания разворачивается совершенно неожиданным и главное естественным образом. Мы очень долго говорили о том, что у нас нет партий, и в очередной раз мы в этом наглядно убеждаемся. Но наша политическая жизнь не партийна, она персоналистична, и сейчас, во время избирательной кампании, мы видим эту самую персоналистическую борьбу. С точки зрения здоровья или нездоровья общества, наверное, это хорошо, потому что это явление, безусловно, здоровое, это развитие ситуации тем естественным образом, как она и должна развиваться.

Любой аналитик не может говорить, за он или против кого-то, ну если это что-то, уж совсем не требующее нравственной оценки, а здесь ситуация, которая нравственной оценки не требует. Поэтому мы просто зафиксируем, что существует такой тренд в рамках политической борьбы, которая разворачивается одновременно и параллельно с избирательной кампанией в Государственную Думу и ряд законодательных собраний. Возможно, в этом и состоит основное содержание той самой избирательной кампании, о которой в последнее время мы так много слышим по радио и телевидению. Мы не слышим того, о чем нам бы хотелось услышать, но если мы немного захотим услышать то, что происходит, и увидеть то, что случается, то появление подобных текстов, по-моему, дают нам прекрасные основания для разного рода мыслительной работы», — сказал Василий Измайлов.

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PS Дмитрий Ливанов был отправлен в отставку с поста главы Минобрнауки 19 августа, его место заняла Ольга Васильева, которая до этого времени занимала пост заместителя начальника управления по общественным проектам администрации президента.

В феврале президент Владимир Путин принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева и назначил на этот пост Алексея Дюмина.

В июне был арестован губернатор Кировской области Никита Белых по подозрению в получении крупной взятки прямо в ресторане, после чего президент уволил его в связи с утратой доверия. Его место занял экс-глава Росреестра Игорь Васильев.