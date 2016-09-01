Государство может национализировать управление авторскими правами — это решение кажется даже логичным на фоне скандалов, сотрясающих в последнее время организации, которые должны заниматься этим вопросом.

В среду в Минэкономразвития прошло совещание по поводу реформы коллективного управления авторскими правами. В июле, напомним, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министерству проработать вопрос новой модели управления правами, представить предложения Минэкономики должно до конца сентября.

Совещание под председательством замминистра Олега Фомичева, как пишет «Коммерсантъ», стало первым на эту тему. Идеи участников рынка были объединены в сводную концепцию с учетом предложений министерства. На совещании шла речь о том, что полномочия организаций по коллективному управлению авторскими правами (ОКУП) следует объединить в рамках единой публично-правовой компании.

Сейчас в России четыре ОКУП, которые имеют лицензию Министерства культуры: это Российское авторское общество (РАО), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Российский союз правообладателей (РСП) и некоммерческое партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС).

Новую организацию, как предполагается, должно учредить государство, оно же будет регулировать ее деятельность. Именно правительство должно установить максимально допустимый процент оборота, который организация сможет оставлять для своих нужд, принципы расчета сборов и выплат. У организации должен быть наблюдательный совет, куда войдут правообладатели, авторы и другие участники рынка, но его состав будет утверждается правительством — оно же будет назначать гендиректора. Наконец, нераспределенные средства организации должны храниться в казначействе, что должно предотвратить свободу обращения с ними.

Между тем «Ведомости» пишут о скандале в Российском авторском обществе — крупнейшей и старейшей организации по коллективному управлению авторскими правами. 31 августа в Москве прошла конференция, организованная авторами, недовольными нынешним менеджментом и авторским советом Российского авторского общества. По словам одного из организаторов конференции, композитора Евгения Кобылянского, на конференции присутствовало более 170 делегатов, также при голосовании использовались делегированные по доверенности голоса других авторов. Были избраны новый авторский совет РАО и гендиректор общества – им стал нынешний руководитель Первого музыкального издательства (ПМИ) Максим Дмитриев. По его словам, теперь результаты конференции должен утвердить Минюст, соответствующие документы будут отправлены в министерство в ближайшее время.

Согласно уставу РАО конференция — основной управляющий орган, который может переизбирать руководство организации и вносить существенные изменения в ее деятельность. По уставу конференцию может созвать гендиректор, ревизионная комиссия либо авторский совет — по своей инициативе или по требованию более половины членов РАО. В начале этой недели поэт Александр Вулых, который входит в инициативную группу по созыву конференции, рассказывал, что удалось собрать более 13,5 тысяч подписей, при том, что всего в РАО состоят почти 27 тысяч авторов.

Но действующий менеджмент и авторский совет РАО считают прошедшую конференцию незаконной. По словам президента авторского совета РАО Игоря Матвиенко, созвать конференцию может только авторский совет, но его члены не принимали решения о проведении конференции.

Композиторы Игорь Матвиенко и Дмитрий Маликов перед началом Авторского Совета РАО. Фото Сергея Родионова / РАО

Ранее руководство РАО заявляло, что опасается рейдерского захвата — поводом для этого стала публикация на правах рекламы в «Российской газете», там инициативная группа авторов призывала провести внеочередную конференцию РАО.