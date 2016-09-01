Новость дня

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурсы на предпроектные работы для строительства четырех участков на трех ветках метрополитена на общую сумму 466,481 млн рублей.

В первую очередь планируется построить участок пока только запланированной Красносельско-Калининской линии между станциями «Казаковская» и «Петергофское шоссе». Потом — участок этой же линии от станции «Обводный канал» до станции «Полюстровский проспект».

Антиновость дня

Тайфун Лайонрок вызвал паводки и значительные разрушения в девяти районах Приморья, разрушены километры дорог, транспортное сообщение прервано с десятками населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации края.

«В результате обильных осадков повреждено девять мостов в трех районах края. Размыты 23 участка дорог общей протяженностью около 27 км, отрезанными остаются 17 населенных пунктов, с 11 отсутствует связь», — говорится в сообщении.

Тайфун в Приморье. / geocenter.info

Эвакуация людей осуществляется круглосуточно и беспрерывно на всех пострадавших от тайфуна территориях. В пунктах временного размещения остаются более 800 человек.

Непонятная новость дня

В нескольких районах Тульской области в последнее время наблюдались сбои в работе пассажирского коммерческого транспорта после ухода с маршрутов нелегальных перевозчиков, сообщила директор регионального департамента транспорта Светлана Воскресенская.

По ее словам, в первую очередь это связано с введением единых правил организации пассажирских перевозок на автобусах, троллейбусах и трамваях, за нарушение которых введена административная и гражданская ответственности.

Ассорти

Краснодарский край в 2016-2017 годы выделит более 450 млн рублей субсидий на газификацию населенных пунктов в рамках соглашений с «Газпромом», сообщила пресс-служба администрации региона в четверг. Субсидии будут предоставлены 25 муниципалитетам.

Газификация

В 2016 году из краевого бюджета уже выделено 222,8 млн рублей. Среди наиболее значимых проектов — первая очередь — 10 км распределительных газопроводов системы газоснабжения станицы Новоивановской Новопокровского района.

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Глава Удмуртии Александр Соловьев в четверг подписал распоряжение о введении из-за засухи режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Режим ЧС вводится со 2 сентября до особого распоряжения.

Минсельхозу Удмуртии предписано разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба от ЧС. Всем главам муниципалитетов рекомендовано создать оперативные штабы по выявлению размера ущерба и принять меры по смягчению последствий засухи и завершению оставшихся сельхозработ.

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Новый учебно-лабораторный корпус и новое общежитие для студентов открыли в четверг в Калужском государственном университете (КГУ). Площадь нового корпуса порядка 18,5 тыс. кв. метров. Общая площадь всех остальных учебных зданий — 25 тыс. кв. метров. Из федерального бюджета на строительство корпуса было выделено порядка 950 млн руб.

«Мы рассчитываем, что ежедневно через новых корпус будет проходить порядка трех тысяч студентов», — сообщил ректор КГУ Максим Казак. В новом корпусе кроме аудиторий расположилось танцевальные залы — помещения, отделанные зеркалами, столовая, места для подготовки к студенческим праздникам. Также там планируют создать музей университета и развития образования в Калужской области.