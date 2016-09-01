2 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке, где будет проходить экономический форум. Непосредственно перед этим событием в международных СМИ появились сообщения о том, что Россия и Япония собираются укрепить экономический связи. Это, в свою очередь, обсуждается в контексте давнего российско-японского территориального спора о Курилах.

Japan Times в конце августа писала о том, что Абэ, вероятно, сосредоточится на укреплении экономического сотрудничества с Россией в надежде наконец разрешить спор об островах. Планы правительства по интенсификации экономического взаимодействия без прямой привязки к решению территориального спора представляют собой перспективу серьезного стратегического нововведения.

Д.Медведев посетил Курильские острова / ren.tv

Эта инициатива была выдвинута в ожидании встречи между Абэ и Путиным во Владивостоке, и ее цель в том, чтобы укрепить двустороннее доверие, что, в свою очередь, может поспособствовать решению спора, отмечает JT. Ожидается, что в ходе переговоров с Путиным Абэ будет говорить о том, что Япония готова предоставить поддержку по развитию дальневосточной части России, что представляется приоритетом и для российского руководства.

В этот пакет экономической помощи России входит план сотрудничества, который Абэ представил Путину еще в мае, во время встречи в Сочи. Тогда же Абэ заявил, что договорился с Путиным попробовать применить к территориальному спору «новый подход», но в чем он состоит, не уточнил. План помощи российскому Дальнему Востоку большое внимание уделяет медицинским ресурсам и здравоохранительной системе. JT отмечает, что расчет, по всей видимости, сделан на то, что российская система здравоохранения сейчас находится в тяжелом состоянии, что немало способствует демографическому спаду, и такая ситуация беспокоит Кремль. Соответственно, помощь в этой сфере может сделать российское руководство более сговорчивым.

Reuters, с другой стороны, пишет, что суета вокруг углубления экономического сотрудничества, вероятно, вызвана, не только желанием решить наконец спор, но и растущей угрозой со стороны Китая, против которого Япония хочет заручиться стратегической поддержкой со стороны России. Здесь есть еще тот момент, что Россия, оказавшись в 2014 г. в изоляции со стороны стран Запада и присоединившихся к ним государств, стала энергично укреплять связи с Китаем. У Японии, присоединившейся в свое время к антироссийским санкциям, это сближение, конечно, вызвало настороженность.

В.Путин с визитом в КНР / kremlin.ru

Впрочем, территориальный спор тоже остается неизменной стороной этой экономической инициативы. Критики, оговаривает Reuters, считают, что экономическое сотрудничество едва ли расположит Россию к тому, чтобы поступиться своей территорией. Показательно, что присоединению Крыма многие граждане России радовались, несмотря на экономические трудности. В этом смысле маловероятно, что Путин согласится отдать территорию, присоединенную к России по итогам Второй мировой войны.