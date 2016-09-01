Топ новостей 1 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российские спортсмены лишились последней надежды на участие в Паралимпиаде в Рио, в США взорвалась ракета Falcon 9, а Владимир Путин встретился со студентами британского Итонского колледжа.

Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил: «У наших паралимпийцев отклонили еще и индивидуальные иски».

Взрыв раздался на стартовой площадке во Флориде на мысе Канаверал, где проводились огневого испытания беспилотной ракеты компании SpaceX Falcon 9. Строения в нескольких милях от базы встряхнуло от первого взрыва, затем последовала еще серия взрывов. Поднялось черное облако.

На стартовой площадке SpaceX на мысе Канаверал произошел взрыв

NASA сообщает, там тестировалась беспилотная ракета pic.twitter.com/UKw7DEnh1j — Лентач (@oldLentach) 1 сентября 2016 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британских СМИ о том, что Владимир Путин провел в Кремле встречу с учащимися Итонского колледжа: «Это была действительно частная поездка ребят из Итона. Это школа достаточно известная».

Предвыборная агитация партии «Единая Россия», автор фото: Зыков Кирилл. /mskagency.ru

Рейтинг «Единой России» за три недели до парламентских выборов резко снизился. Согласно результатам исследования «Левада-центра», проведенного 26–29 августа, доля опрошенных россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму, за месяц уменьшилась с 39% до 31%. При этом данный показатель среди тех, кто точно решил идти на выборы и уже определился с кандидатами, уменьшился с 57% до 50%. Фонд «Общественное мнение» в ходе аналогичного исследования, проведенного в первой половине августа, зафиксировал снижение поддержки «Единой России» с 47% до 42% среди общего числа опрошенных.

Работа артиллерии. / topwar.ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил о соблюдении режима прекращения огня с Донбассом с 1 сентября: «26 августа я издал директивы нашим представителям в Трехсторонней контактной группе предложить с 1 сентября режим полного прекращения огня. За 12 часов и 5 минут, я хочу вас поздравить, этот режим соблюдается — на фронте не стреляют».

Від сьогодні, з 1 вересня, домовленість про повне припинення вогню виконується: за 12 годин на фронті не стріляють — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 сентября 2016 г.

І не буде на українській землі регулярних підрозділів РФ, найманців, зброї з російського "воєнторгу" — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 сентября 2016 г.

Евросоюз планирует обновить санкции против 146 граждан России и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и 37 организаций, срок действия которых заканчивается 15 сентября. «Ожидается, что постоянные представители стран — членов ЕС в Брюсселе продлят черный список для РФ и Украины. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе», — сказал дипломатический источник.

Жители Курил не смогут остаться на островах, если они будут переданы Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Надо срочно переезжать на #Курилы:

"Япония оставит россиян на Курилах, если Россия передаст острова" - Известия https://t.co/0SR8BY3zEp # — Stanislav Voevodin (@stassich116) 1 сентября 2016 г.

В.Путин с учениками в День знаний / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в День знаний 1 сентября посетил гимназию №2 во Владивостоке. Напутствуя гимназистов, Владимир Путин отметил, что «чрезвычайно важно и даже самое главное – найти то дело, которым ты будешь заниматься с удовольствием, потому что если человек приходит на работу с удовольствием, он, как правило, добивается хороших результатов».

В Москве камера фотовидеофиксации «перепутала» автомобили, выписав штраф водителю за нарушение правил дорожного движения ехавшей впереди него машины. Об ошибке системы сообщил водитель Nissan Teana, оштрафованный 20 августа в Москве. «Двигался по внутренней части ТТК со стороны 1-й Ямской улицы в сторону шоссе Энтузиастов. Впереди нарушитель свернул, а камера зафиксировала мой номер», — написал он в одном из автомобильных блогов.

31 августа бразильский сенат проголосовал за отставку президента страны Дилмы Русеф. Экс-президент заявила, что случившееся является парламентским переворотом, и процитировала Маяковского: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории».

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выразить свое мнение, что может означать импичмент президента Бразилии. Большинство участников опроса сочли отставку Русеф очередным признаком поражения левой волны в Латинской Америке.