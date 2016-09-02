Ускоряя реабилитацию

В России появится новая специальность медицинских работников, занимающихся реабилитацией пациентов после тяжелым травм и инсультов, – кинезиолог. Как пишет газета «Известия», проект профессионального стандарта такого специалиста разработал Минздрав России. После утверждения документа в Министерстве труда и социальной защиты начнется подготовка таких специалистов.

По данным издания, ежегодно в России регистрируется около 500 тысяч инсультов. Реабилитация после них чаще всего требуется довольно продолжительная.

Во многих странах мира эту задачу берут на себя физические терапевты, однако эта специальность не эквивалентна известной в России специальности физиотерапевта. Ближайшим аналогом к европейским физическим терапевтам и станет специальность кинезиолога.

Предполагается, что их появление поможет решить проблему восстановления больных на дому и ускорить восстановление, а также сделать его более эффективным. Сейчас функции врача-реабилитолога выполняют фактически терапевт, назначающий лечение, и действующий вместе с ним специалист по лечебной физкультуре.

По словам ректора Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергея Багненко, введение специальности кинезиолога позволит внедрить в России передовые технологии реабилитации больных.

Ректор медицинского университета Сергей Багненко / kremlin.ru

«Этот специалист подключается к лечению сразу же после получения пациентом травмы или сразу после инсульта, с первого дня нарушения мозгового кровообращения. Кинезиолог начинает подхватывать те системы, которые на время выключаются из активной деятельности, и не дает им угаснуть. Такой подход к терапии позволяет ускорить процесс возвращения больных к активной жизни и социализации», – говорится в интервью Багненко сайту doverennielitsa.ru.

Необходимость появления новой специальности назрела, и разработку стандартов для нее можно только приветствовать. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявила профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина.

«То, что физиотерапевты у нас занимаются вопросами реабилитации пациентов, конечно, всем известно. Но в физиотерапии существует много различных специализаций. В том числе появилось много новаций, которые связаны и с аппаратной техникой, и с определенными приемами осуществления реабилитации. Поэтому ничего удивительного в том, что появляется новая специальность и потребность в профессиональном стандарте для нее, нет.

Это не означает, что другие специальности или специалисты, которые занимаются реабилитацией, вдруг куда-то исчезают или не будут уже востребованы – ничего подобного! Просто появляется новая специализация, и очень важно понимать: специалист, который будет осуществлять те или иные манипуляции медицинского характера, имеет какие-то границы в своих действиях.

Медсестра в операционной / pixabay.com

Вседозволенность – страшная вещь. Сейчас, например, есть отдельные специалисты по мануальной терапии, которые осуществляют совершенно непонятные действия, приводящие к очень неблагоприятным последствиям для больного. Поэтому, несомненно, любая специальность, должна иметь определенную подготовку – теоретическую и практическую. И должна иметь право использовать те или иные технологии.

И, само собой разумеется, раз появляется какая-то специализация, появляется практика осуществления вот этих приемов в отношении пациента, то главное что? Принцип «Не навреди» – в первую очередь. Не на вреди, умей, знай правила безопасности, понимай, на что ты воздействуешь, осуществляя эти приемы.

Поэтому очень правильно, что в медицине столь щепетильно походят к стандартам. Более того, обратите внимание: соответственно этим стандартам происходит очень важное организационное явление – меняются программы подготовки, федеральный образовательный стандарт соответствующего уровня предъявляет определенные требования к обязательным знаниям по этой специальности.

Цепочка на этом не обрывается, движется далее: возникает необходимость четко определить в должных регламентах, что же будет делать – какие виды услуг, работ, какие приемы будет использовать, какими правами пользоваться и какие обязанности выполнять – специалист, который занимает соответствующую должность. Таким образом мы упорядочиваем и контроль, и самосознание специалистов о своей ответственности.

Появляется и возможность сертифицировать этого специалиста – не голословно, не случайно набирать какие-то вопросы, которые ему нужно задавать для определения его квалификации. Нет, введение профстандарта означает, что есть определенный объем теоретической и практической информации, навыков, знаний и умений, который специалист обязан предъявить, чтобы доказать, что имеет право заниматься такой деятельностью и занимать такую должность. Согласитесь, это очень важно во всех отношениях – для повышения качества обслуживания, для оценки этого качества по конечному результату.

Так что очень хорошо, что вводятся стандарты новых специальностей, которые себя заявили, оправдали – и теперь мы их таким вот образом нормируем», – объяснила Любовь Храпылина.

Касаясь вопроса о различиях между лечебной физкультурой и лечебной терапией, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы отметила, что специализация в сфере реабилитации пациентов после тяжелых травм или болезней, необходима, в первую очередь, для получения пациентами адекватной помощи.

«Лечебная физкультура – это, конечно, замечательно, но как раз и возникают вопросы – в первую очередь, к тем медицинским или физкультурным организациям, которые готовят специалистов. Здесь очень важно разграничить, что принадлежит медицине и относится к медицинской специальности, а что относится к другой специальности. Чтобы не было избыточного самовзятия на себя тех функций, которые человек на деле не может исполнять, не имея медицинских знаний.

Так что очень хорошо, что выделяются отдельно лечебная терапия, лечебная физкультура без медицинской подготовки или с азами этой подготовки, и лечебная физкультура в самых разных ее вариациях, когда обязательно имеется еще и соответствующий уровень медицинских знаний, средний или даже высший – или даже специализация в ординатуре на дополнительном образовании», – сказала Храпылина

По словам эксперта, такое упорядочение в медицине чрезвычайно важно, причем сразу в нескольких аспектах, затрагивающих как пациентов, так и самих специалистов, а также контролирующие их структуры.

«Сегодня мы сетуем на низкое качество, на то, что нельзя доказать, например, в том же суде, что тебе плохо оказали медицинскую помощь, что невозможно предъявить претензии Фонду медицинского страхования – что он не защищает. А установление границ в этом очень полезно.

Мы, сами пациенты, четко должны понимать, кто нас обслуживает; контролирующие органы должны понимать, какие претензии предъявлять; а самое главное – вот эта собственная очень высокая ответственность медицинского и немедицинского персонала осознавать свои права и обязанности. Не навреди, окажи наилучшую услугу, добейся наилучшего результата по выздоровлению или, если оно невозможно, то по поддержке состояния здоровья и улучшению – вот эти обязанности», – подчеркнула Любовь Храпылина.