Во Владивостоке открылся второй Восточный экономический форум, который служит воротами для азиатских инвесторов и определяет политическую диспозицию России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основной целью форума официально заявлена работа по привлечению инвестиций на Дальний Восток. Главные гости ВЭФ-2016 —делегация из Японии. Кроме высокопоставленных чиновников форум посетили представители многих японских компаний, в том числе председатель JGC Corporation Масаюки Сато, который на открытии форума говорил о привлекательности Дальнего Востока для иностранных инвесторов за счет географической близости к растущим рынкам потребления в Азии. Центральным политическим событием форума стала встреча Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которой, как и ожидалось, вскользь был поднят вопрос принадлежности спорных островов Южной Курильской гряды.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, который занимается вопросами Дальнего Востока, к форуму подготовлено 140 соглашений на сумму 1,6 триллиона рублей. За первый день министерство по развитию региона подписало ряд соглашений по реализации проектов, инвестиции в которые превысят один триллион рублей. Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что общий объем соглашений к подписанию на форуме ожидается увидеть в размере около 1,7 триллиона рублей. В этот пакет входит соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае, а также инвестиции на добычу золота и алмазов в Магаданской и Якутской областях. Об участии в форуме заявили топ-менеджеры 41 российской и 57 зарубежных компаний из 28 стран мира.

Добыча золотой руды открытым способом

Это уже второй по счету Восточный экономический форум. В прошлом году самым желанным гостем во Владивостоке стала делегация из Китая. На этот раз главный внешнеполитический союзник Москвы в Азии представлен в усеченном составе. Из высокопоставленных гостей остров Русский посетил только зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чэнь Чанчжи. Скорее всего, в этом году Пекин не проявил интереса к форуму по нескольким причинам. Прежде всего, из-за подготовки к саммиту G20, который пройдет 4-5 сентября в Ханчжоу.

Другая причина — достаточно налаженное взаимодействие между двумя странами. Высокопоставленные российские чиновники объяснили «Коммерсанту», что за последний год механизмы сотрудничества с Пекином усовершенствовались и позволяют поддерживать перманентный контакт. Официальные лица находятся на прямой телефонной связи, так что необходимость в том, чтобы дожидаться очередного форума для обсуждения насущных вопросов, отпала.

Однако некоторые источники издания среди российских чиновников и экспертов называют еще одну причину. По их мнению, Пекин занял выжидательную позицию и внимательно наблюдает за поведением Кремля. Китай первым откликнулся на провозглашенный Россией «поворот на восток», принял участие в ряде проектов в нефтегазовой, военно-технической и сельскохозяйственной сферах, и за два года смог оценить все плюсы и минусы такого сотрудничества. Сейчас наступило время подвести промежуточные итоги и немного повременить с новыми проектами.

В ВЭФ принимают участие также индийская, вьетнамская, лаосская и никарагуанская делегация, но все внимание на этот раз будет приковано к представителям Японии, взявшей курс на нормализацию отношений с Россией. Ожидается, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, курирующий экономическое партнерство с Россией, представит на форуме предложения в рамках плана, предложенного в мае японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко

Этот план включает восемь пунктов, в которых говорится о развитии инфраструктуры и отдельных отраслей экономики России. По информации «Коммерсанта», за несколько месяцев до форума российская сторона подготовила список проектов, где она хотела бы видеть японские инвестиции. Ожидается, что в ВЭФ японцы дадут предварительную оценку этому списку. The Japan Times пишет, что большая часть плана может быть реализована уже осенью 2016 года. В ближайшее время должен быть запущен проект по улучшению медицинского обслуживания на Дальнем Востоке. Планируется, что в регионе построят больницу, оснащенную новейшим японским оборудованием.

Еще одно положение, содержащееся в плане Абэ, нацелено на пересмотр Россией своей позиции по вопросу спорных островов на Курилах. Владимир Путин накануне встречи с японским президентом в интервью Bloomberg заявил, что Москва готова обсуждать эту проблему, но об обмене или продаже островов речь не идет.

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. Нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. За предыдущие пару лет не по нашей, а инициативе японской стороны эти контакты были фактически заморожены. Сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе», — ответил Путин на вопрос журналистов.

В. Путин встретился с Премьер-министром Японии С. Абэ. / kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не ждать какого-либо развития по курильскому вопросу, поскольку он требует более долгой экспертной работы. «Вряд ли стоит ожидать, что территориальный вопрос может сдвинуться в ходе сегодняшней встречи», — сказал Песков журналистам.

Путин и Абэ действительно подняли эту тему на переговорах во Владивостоке, но, как и ожидалось, никаких конкретных решений не было принято. Стороны условились продолжать работу над мирным договором, который Россия и Япония так и не смогли заключить после Второй Мировой войны из-за территориального спора о принадлежности островов Южной Курильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп).

«У нас возобновилась работа на уровне министров иностранных дел. Мы внимательно изучаем ваши предложения, которые вы сформулировали во время визита в Сочи», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина и Абэ подтвердил, что работы над заключением мирного договора будут продолжены. По его словам, результаты консультаций станут известны в ходе визира российского президента в Японию, которая запланирована на 15 декабря.

Экономист, эконом-географ, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов объяснил «Полит.ру», что вопрос о Курильских островах встает для Росси в связи с интенсификацией освоения Дальнего Востока. «Вопрос о Курилах снова возник в тот момент, когда в нашей стране проходит масштабное обсуждение проблем и перспектив развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Фактически, на два-три дня все высшее руководство страны переместилось во Владивосток, чтобы вместе с восточными партнерами – руководителями Китая, Кореи, других стран – активно обсуждать в целом проблемы развития региона», – сказал Климанов.

По его словам, политические заявления, сделанные Путиным, укладываются в эту логику. Россия готова идти на определенные действия, связанные с расширением сотрудничества по разным направлениям с восточными соседями, в том числе с Японией. Вопрос Курил в этой связи сдерживает дальнейшие шаги, которые могут быть инициированы, прежде всего, с японской стороны. Как отмечает Климанов, Москва сейчас заинтересована в том, чтобы снять напряжение по вопросу о Курильских островах, чтобы без этого шлейфа перейти в плоскость привлечения труда, например японских инвесторов, готовых вкладывать средства в эти территории. Климанов полагает, что это будет одни из главных направлений в укреплении связей с Японией.

В ходе переговоров Путин также указал на важность бизнес-контактов между двумя странами, отметив, что государство должно оказывать поддержку коммерсантам, готовым к сотрудничеству. До этого российский президент встретился с представителями бизнеса, среди которых были и японские предприниматели, работающие в России. Абэ, в свою очередь, назвал развитие азиатско-тихоокеанского региона «локомотивом мировой экономики».