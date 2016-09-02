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02 сентября 2016, 17:25
Владивосток Владимир Путин Дальний Восток экономика
Антон Быков

Ворота для азиатских инвесторов

Президент РФ Владимир Путин во время работы Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин во время работы Восточного экономического форума.
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Во Владивостоке открылся второй Восточный экономический форум, который служит воротами для азиатских инвесторов и определяет политическую диспозицию России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основной целью форума официально заявлена работа по привлечению инвестиций на Дальний Восток. Главные гости ВЭФ-2016 —делегация из Японии. Кроме высокопоставленных чиновников форум посетили представители многих японских компаний, в том числе председатель JGC Corporation Масаюки Сато, который на открытии форума говорил о привлекательности Дальнего Востока для иностранных инвесторов за счет географической близости к растущим рынкам потребления в Азии. Центральным политическим событием форума стала встреча Владимира Путина и премьер-министра Японии  Синдзо Абэ, на которой, как и ожидалось, вскользь был поднят вопрос принадлежности спорных островов Южной Курильской гряды.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, который занимается вопросами Дальнего Востока, к форуму подготовлено 140 соглашений на сумму 1,6 триллиона рублей. За первый день министерство по развитию региона подписало ряд соглашений по реализации проектов, инвестиции в которые превысят один триллион рублей. Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что общий объем соглашений к подписанию на форуме ожидается увидеть в размере около 1,7 триллиона рублей. В этот пакет входит соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае, а также инвестиции на добычу золота и алмазов в Магаданской и Якутской областях. Об участии в форуме заявили топ-менеджеры 41 российской и 57 зарубежных компаний из 28 стран мира.

 
Добыча золотой руды открытым способом

Это уже второй по счету Восточный экономический форум. В прошлом году самым желанным гостем во Владивостоке стала делегация из Китая. На этот раз главный внешнеполитический союзник Москвы в Азии представлен в усеченном составе. Из высокопоставленных гостей остров Русский посетил только зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чэнь Чанчжи. Скорее всего, в этом году Пекин не проявил интереса к форуму по нескольким причинам. Прежде всего, из-за подготовки к саммиту G20, который пройдет 4-5 сентября в Ханчжоу.

Другая причина — достаточно налаженное взаимодействие между двумя странами. Высокопоставленные российские чиновники объяснили «Коммерсанту», что за последний год механизмы сотрудничества с Пекином усовершенствовались и позволяют поддерживать перманентный контакт. Официальные лица находятся на прямой телефонной связи, так что необходимость в том, чтобы дожидаться очередного форума для обсуждения насущных вопросов, отпала.  

Однако некоторые источники издания среди российских чиновников и экспертов называют еще одну причину. По их мнению, Пекин занял выжидательную позицию и внимательно наблюдает за поведением Кремля. Китай первым откликнулся на провозглашенный Россией «поворот на восток», принял участие в ряде проектов в нефтегазовой, военно-технической и сельскохозяйственной сферах, и за два года смог оценить все плюсы и минусы такого сотрудничества. Сейчас наступило время подвести промежуточные итоги и немного повременить с новыми проектами.

В ВЭФ принимают участие также индийская, вьетнамская, лаосская и никарагуанская делегация, но все внимание на этот раз будет приковано к представителям Японии, взявшей курс на нормализацию отношений с Россией. Ожидается, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, курирующий экономическое партнерство с Россией, представит на форуме предложения в рамках плана, предложенного в мае японским премьер-министром Синдзо Абэ.

 
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко

Этот план включает восемь пунктов, в которых говорится о развитии инфраструктуры и отдельных отраслей экономики России. По информации «Коммерсанта», за несколько месяцев до форума российская сторона подготовила список проектов, где она хотела бы видеть японские инвестиции. Ожидается, что в ВЭФ японцы дадут предварительную оценку этому списку. The Japan Times пишет, что большая часть плана может быть реализована уже осенью 2016 года. В ближайшее время должен быть запущен проект по улучшению медицинского обслуживания на Дальнем Востоке. Планируется, что в регионе построят больницу, оснащенную новейшим японским оборудованием.

Еще одно положение, содержащееся в плане Абэ, нацелено на пересмотр Россией своей позиции по вопросу спорных островов на Курилах. Владимир Путин накануне встречи с японским президентом в интервью Bloomberg заявил, что Москва готова обсуждать эту проблему, но об обмене или продаже островов речь не идет.  

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. Нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. За предыдущие пару лет не по нашей, а инициативе японской стороны эти контакты были фактически заморожены. Сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе», — ответил Путин на вопрос журналистов.

 
В. Путин встретился с Премьер-министром Японии С. Абэ. / kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не ждать какого-либо развития по курильскому вопросу, поскольку он требует более долгой экспертной работы. «Вряд ли стоит ожидать, что территориальный вопрос может сдвинуться в ходе сегодняшней встречи», — сказал Песков журналистам.

Путин и Абэ действительно подняли эту тему на переговорах во Владивостоке, но, как и ожидалось, никаких конкретных решений не было принято. Стороны условились продолжать работу над мирным договором, который Россия и Япония так и не смогли заключить после Второй Мировой войны из-за территориального спора о принадлежности островов Южной Курильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп).

«У нас возобновилась работа на уровне министров иностранных дел. Мы внимательно изучаем ваши предложения, которые вы сформулировали во время визита в Сочи», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина и Абэ подтвердил, что работы над заключением мирного договора будут продолжены. По его словам, результаты консультаций станут известны в ходе визира российского президента в Японию, которая запланирована на 15 декабря.

Экономист, эконом-географ, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов объяснил «Полит.ру», что вопрос о Курильских островах встает для Росси в связи с интенсификацией освоения Дальнего Востока. «Вопрос о Курилах снова возник в тот момент, когда в нашей стране проходит масштабное обсуждение проблем и перспектив развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Фактически, на два-три дня все высшее руководство страны переместилось во Владивосток, чтобы вместе с восточными партнерами – руководителями Китая, Кореи, других стран – активно обсуждать в целом проблемы развития региона», – сказал Климанов.

По его словам, политические заявления, сделанные Путиным, укладываются в эту логику. Россия готова идти на определенные действия, связанные с расширением сотрудничества по разным направлениям с восточными соседями, в том числе с Японией. Вопрос Курил в этой связи сдерживает дальнейшие шаги, которые могут быть инициированы, прежде всего, с японской стороны. Как отмечает Климанов, Москва сейчас заинтересована в том, чтобы снять напряжение по вопросу о Курильских островах, чтобы без этого шлейфа перейти в плоскость привлечения труда, например японских инвесторов, готовых вкладывать средства в эти территории. Климанов полагает, что это будет одни из главных направлений в укреплении связей с Японией.

В ходе переговоров Путин также указал на важность бизнес-контактов между двумя странами, отметив, что государство должно оказывать поддержку коммерсантам, готовым к сотрудничеству. До этого российский президент встретился с представителями бизнеса, среди которых были и японские предприниматели, работающие в России. Абэ, в свою очередь, назвал развитие азиатско-тихоокеанского региона «локомотивом мировой экономики». 

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