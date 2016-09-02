Центризбирком опубликовал странные цифры, которые могут свидетельствовать о слишком большом желании кого-то увеличить явку на выборах. По данным ЦИКа, в нескольких регионах выдано подозрительно много открепительных удостоверений.

Пока лидирует Московская область, там выдано уже 13 тысяч 185 открепительных. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева. Также выделяются Краснодарский край (4500 открепительных), Башкирия (2600), Северная Осетия и Воронежская область (по 2500), Чувашия и Челябинская область (по 2400).

Манипуляция голосованием с использованием открепительных удостоверений хорошо известна. Работодатель заставляет сотрудников получать по месту регистрации открепительные и отправляет их голосовать в нужном участке или районе. Иногда даже контролируется то, за кого голосуют люди. Если в махинациях участвуют избирательные комиссии, то также возможно многократное голосование по одному открепительному.

Впрочем, в ЦИКе отметили, что не верят в «злую волю» столичной администрации. «Насколько я знаю, никаких указаний со стороны мэра не было, а некоторые ретивые руководители предприятий оказывают медвежью услугу», — заявила Элла Памфилова в среду на заседании ЦИК.

Существование команды сверху отрицает и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, мэрия по договоренности с комиссией даже отправила письма всем руководителям комплекса городского хозяйства (именно он является одним из крупнейших работодателей региона и, соответственно, может влиять на явку) с жестким требованием проинформировать подведомственные организации о недопустимости принуждения к голосованию. Предприятиям с непрерывным циклом работы предложено организовать смены так, чтобы максимально освободить иногородних и дать москвичам проголосовать до начала смены или после. «Если факты будут выявляться, будут приниматься самые жесткие меры», – пообещал Горбунов.

Открепительные удостоверения доставляют в Мособлизбирком. Июль 2016. Фото: izbirkommo.ru

В Московской области также недовольны происходящим: если в Москве несколько десятков тысяч новых избирателей картину не изменят, то в области это скажется на сокращении явки на выборах в Мособлдуму.

Не исключено, что руководство стройкомплекса Москвы работает «по инерции», как ранее региональные избиркомы несмотря на жесткое указание ЦИКа отказаться от махинаций, массово дали на местных выборах «Единой России» тот же номер в бюллетенях, что и на федеральных.

Однако открепительные — не главная проблема оппозиционных партий. «Коммерсантъ» пишет, что депутат Госдумы от Коммунистической партии Сергей Обухов официально попросил главу Центризбиркома Эллу Памфилову проверить на «объективность и достоверности информирования избирателей» показанный на канале «Россия 1» сюжет о думской кампании. В нем, считает депутат, даются «резко негативные оценки» кандидатам от оппозиции, а единороссы представлены в выгодном свете. Стоит отметить, что Дмитрий Гудков ранее жаловался на подобную проблему: государственное телевидение почему-то вдруг полюбило его конкурента Геннадия Онищенко. Но в ЦИКе ему ответили, что не могут влиять на «редакционную политику телекомпаний».

Геннадий Онищенко. Фото: er.ru

Стоит отметить также реакцию партии «Яблока» на доклад «Диссернета» о кандидатах в Госдуму со списанными кандидатскими и докторскими диссертациями. Оказалось, что «Яблоко» выдвинуло трех таких кандидатов. Одного из кандидатов — Юрия Куприянова (140 округ) — сняли с выборов по ходу написания доклада, а выдвижение другого — Александра Трушакина (137 округ) — было отозвано решением руководства партии в день публикации. Третий из кандидатов — Юрий Михайлов (107 округ) проинформировал ВАК об отказе от ученой степени. Ранее, утверждают в «Яблоке», Михайлов уже просил ВАК лишить себя степени, но дело затягивалось и откладывать решение, полагаясь на бюрократические процедуры, было уже невозможно.

Другие упомянутые в сообщении «Диссернета» партии (а это все парламентские партии, а также «Коммунисты России» и «Парнас») пока никак не отреагировали на обвинения.