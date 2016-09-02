В четверг во время испытания перед запуском, планировавшимся на субботу, взорвалась ракета Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Амбициозный проект SpaceX регулярно привлекает внимание СМИ. Его неудачи, соответственно, также широко обсуждаются.

Неделю назад The Economist опубликовал восторженный материал о том, что новое технологическое предпринимательство возрождает массовый интерес к космосу. Публикация была как раз связана с ракетами Falcon, запускаемыми компанией SpaceX, которая «стремится вновь изобрести космические путешествия». Компания была создана в 2002 г. Илоном Маском, который примерно в то же время открыл автомобильную фирму Tesla. Маск стал первым предпринимателем начиная с 1980-х гг., который решил открыть бизнес по созданию ракет.

В материале отмечалось, что позднее в этом году или в начале следующего компания планирует запустить ракету Falcon Heavy с тремя ступенями, которые можно использовать повторно и которая сможет перевозить грузы значительно больше, чем любая нынешняя ракета. Также SpaceX собирается в скором времени перейти к развитию такой отрасли, как космический туризм. При этом у SpaceX есть всего один конкурент - компания Blue Origin, поддерживаемая «Амазоном».

Ракета компании Вlue Оrigin / blueorigin.com

Дальше автор описал футуристическую картину, в которой частные компании, занимающиеся космическими технологиями, множатся, и в результате жизнь на Земле радикально меняется. Появляется больше спутников для наблюдения за планетой. Собирается колоссальное количество данных, которые обрабатываются и дают ценную информацию. Запуски ракет стремительно дешевеют. В космосе появляется масса роботов, образующих сети и многократно повышающих качество связи. Это всё позволяет совершать новые научные открытия.

Теперь Wall Street Journal пишет, что взрыв, уничтоживший ракету SpaceX, омрачил развитие всей зарождающейся отрасли частных космических транспортировок. Технические проблемы с запусками могут усложнить сотрудничество компании с государством в части государственных заказов. На установление причины инцидента и принятия мер по предотвращению таких ситуаций может уйти несколько месяцев, и очередная задержка не пойдет компании на пользу.

Тем не менее, отмечает WSJ, несмотря на эту впечатляющую неудачу у Falcon 9 уже сформировалась репутация высокой надежности. На ее счету больше двух десятков успешных запусков и только две неудачи за последние четыре года. При этом на протяжение нескольких последних десятилетий нормой считалось, если новая ракета в среднем демонстрировала неисправности один раз в первые три запуска.

Марк Цукерберг в Найроби (Африка)

Тем не менее, взрыв в четверг – это уже вторая неудача Falcon 9 за последние 15 месяцев, и это значит, что у компани SpaceX теперь начнутся проблемы. Особенно это касается ее амбиций по утверждению себя в качестве лучшей частной компании, занимающейся ракетными запусками. Особенно серьезным препятствием это станет в освоении туристической сферы.

Bloomberg пишет, что взрыв ракеты привел к уничтожению уже второго спутника за год с небольшим и это подрывает инициативу «Фейсбука» по распространению интернета в Африке. В связи с этим «Фейсбук», скорее всего, либо откажется от сотрудничества со SpaceX, либо потребует снижения цены. Уничтожение спутника не привело к большим убыткам для «Фейсбука», который свои спутники страхует, однако запуск спутника означает прибавление пользователей соцсети, что значимо для акционеров. Соответственно, сам факт несостоявшегося запуска означает для «Фейсбука», наоборот, потерю пользователей и ущерб акционерам. В данном случае расчет был на подключение к соцсети жителей стран Африки, расположенных южнее Сахары.