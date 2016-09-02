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02 сентября 2016, 11:38
СМИ Узбекистан
Мария Мстиславская

«Незавидная судьба официальных СМИ Узбекистана»

Строительство усыпальницы для Ислама Каримова на кладбище в Самарканде. 1 сентября 2016 года
Строительство усыпальницы для Ислама Каримова на кладбище в Самарканде. 1 сентября 2016 года
Информационное агентство «Фергана.Ру»

2 сентября основной сайт информационного агентства «Фергана» подвергся массированной хакерской атаке. Произошло это вскоре после того, как «Фергана» сообщила, что в Самарканде идет подготовка к похоронам президента Узбекистана Ислама Каримова, который, по официальным данным, жив, но находится в  критическом состоянии.

Напомним, незадолго до 1 сентября, когда в Узбекистане отмечается День независимости, было обнародовано официальное сообщение о том, что президент Узбекистана госпитализирован и что его лечение «потребует некоторого времени». Так как это было первое за 25 лет пребывания Каримова у власти официальное сообщение о проблемах с его здоровьем, СМИ отреагировали на эту информацию как на свидетельство того, что проблемы более чем серьезны.

Эта реакция выглядела обоснованной, так как вскоре стало известно, что у Каримова случился инсульт. Эксперты высказывали мнение, что в настоящее время срочно решается вопрос о преемнике главы государства.

Еще 30 августа ряд источников СМИ стал утверждать, что Каримов умер и что произошло это еще 29 августа. Тем не менее, по официальной информации, и 30 сентября, и на следующий день состояние Каримова еще оценивалось как «стабильное». Лидеры дружественных Узбекистану стран поздравили его с Днем независимости, в прессе продолжали появляться сообщения о том, что к лечению президента Узбекистана привлечены известные врачи, в том числе из России.

Однако вечером 1 сентября «Фергана», ссылаясь на репортаж и фотографии ее корреспондентов из Самарканда, где родился Ислам Каримов, сообщила, что приготовления к похоронам Каримова уже идут. По данным издания, похоронен он может быть на том же кладбище, где похоронены его мать и братья. Высказывалось предположение, что о смерти президента Узбекистана объявят 2 сентября, а сами похороны пройдут 3 сентября.

Утром 2 сентября официальные газеты Узбекистана опубликовали сообщение правительства о том, что состояние Каримова резко ухудшилось. Теперь оно оценивается как критическое. В то же время основной сайт «Ферганы» подвергся массированной DDOS-атаке, и площадкой для новостей «Ферганы» на время стали социальные сети.

 
Даниил Кислов. Фото: zanoza.ru

По мнению главного редактора агентства Даниила Кислова, к атаке имеют отношение власти Узбекистана. «Друзья, наш основной сайт http://www.fergananews.com подвергается массированной хакерской атаке (DDOS-атаке). Уверен: такова реакция властей Узбекистана на наши публикации.

Пожалуйста, кто интересуется тем, что происходит сегодня в Узбекистане, следите за новостями на странице "Ферганы" в Фейсбуке https://www.facebook.com/fergananews/ или тут, в моей ленте», – написал он на своей странице в Facebook. На этой странице еще вечером 1 сентября появилась запись: «Все. Похороны в субботу».

На отсутствие официальных известий о смерти Ислама Каримова Кислов отреагировал так: «Незавидная судьба официальных СМИ Узбекистана: следовать сценарию смерти диктатора, написанному в правительстве. Если правительство скажет, что Солнце закатилось в 6 утра, они напишут и это...»

Российский историк Сергей Абашин, также написавший на своей странице, что похороны Каримова состоятся в Самарканде, близ могилы матери, 3 сентября, откликнулся на запись о молчании СМИ о происшедшем так: «Ну, в общем своя, пусть циничная, логика в этой истории есть. Вот праздник, к которому готовились долго, важная дата, а тут такое событие. Праздник никак нельзя превратить в траур, ну никак, поэтому сделаем вид, что человек ещё формально не умер, праздник пройдёт скоро и похороним. Есть нестыковка с законом, но небольшая, так как там не оговорена процедура и сроки.»

Врач-травматолог Андрей Волна высказался на этот счет резче: «Похороны Ислама Каримова, который сегодня, первого сентября, поздравил соотечественников с Днём независимости, и которого, в свою очередь, сегодня, первого сентября, с днём независимости поздравил ВВП, пройдут в Самарканде 3 сентября, так как Ислам Каримов умер 29 августа. 

Это всё, что нам нужно знать не только о построении узбекского, но и об особенностях современного российского государства.»

В ответ автор и составитель детских книг Мраина Лидис напомнила, что традиция сообщать о смерти правителя не сразу после ее наступления, а в подходящее время существует давно, процитировав из статьи Википедии отрывок о смерти Первого императора царства Цинь: «Смерть Цинь Шихуана наступила во время поездки по стране, в которой наследник Ху Хай сопровождал его вместе с начальником канцелярии евнухом Чжао Гао и главным советником Ли Сы. Датой смерти принято считать 10 сентября 210 года до н. э. во дворце в Шацю в двух месяцах езды от столицы Он умер после употребления пилюль эликсира бессмертия, содержащих ртуть. <…>

Когда Цинь Шихуан внезапно умер, Чжао Гао и Ли Сы опасаясь того, что весть о смерти императора вызовет восстание в империи, решили скрыть его смерть до возвращения в столицу. Большинство свиты, кроме младшего сына Ху Хая, Чжао Гао, Ли Сы и нескольких других евнухов, находилось в неведении о смерти императора. Тело императора было помещено на повозку, впереди и позади которой было приказано везти телеги с тухлой рыбой, чтобы скрыть трупный запах. Чжао Гао и Ли Сы ежедневно меняли императору одежду, носили еду и принимали письма, отвечая на них от его имени. В конце концов, о смерти императора было объявлено по прибытии в Сяньян.»

Информации о том, что стало со скрывавшими смерть императора, а также откуда и какими последствиями для открывшего это стало известно, что ее скрывали, в статье не приводится. 

Что касается основного сайта «Ферганы», то, по словам Кислова, его работа восстановлена. В то же время по сообщениям посетителей сайта сложности с тем, чтобы зайти на сайт, периодически еще возникают.

Несколько минут назад агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщило о смерти Ислама Каримова.

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