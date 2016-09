О новых санкциях Вашингтона «Коммерсантъ» пишет в статье «Санкции косметического масштаба».

О том, зачем Минфин упростит порядок закрытия счетов, написано в статье «Банки спешат избавиться от клиентов».

«Иностранцы осторожно входят на Дальний Восток»: инвесторов из КНР и Японии пока интересует агросектор.

«Ведомости» пишут: «Во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум». На нем ожидается подписание 140 соглашений на 1,6 трлн рублей.

«Как обновить флот за счет квот на вылов рыбы»: новый механизм обсудили участники сессии Восточного экономического форума.

«"Ростех" готов исполнить закон Яровой за счет пенсионных накоплений россиян»: возвращать эти деньги будут операторы связи, по 3–4 млрд рублей в год каждый.

РБК пишет о расширении Соединенными Штатами черного списка российских компаний в статье «Керченский мост попал под санкции».

«Коньяк смешали с шампанским»: крупнейшие производители алкоголя в России договорились о слиянии.

Наземная операция Анкары привела к обострению ситуации на западе Сирии, утверждается в статье «С кем воюет Турция».

«Известия» сообщают: «Донбасс предложил Украине стать конфедерацией». При этом в «народных республиках» заявили о необходимости скорейшей смены власти в Киеве.

«Строительство дорог удвоят за счет штрафов ГИБДД»: Дорожная отрасль может получить дополнительно до 120 млрд рублей в случае принятия поправок Минтранса в Бюджетный кодекс.

«Россия в 2017 году представит миру "Российские бриллианты"»: «Алроса» разрабатывает маркетинговую программу для выхода на мировой рынок с новыми брендами.

«Газета.ru» в статье «День независимости без Каримова» сообщает о возможной подготовке похорон президента Узбекистана.

«"Газпром" накрыло санкциями»: США ввели новые санкции против «дочек» «Газпрома» и подрядчиков Керченского моста.

Восточный экономический форум недосчитается инвестиций, утверждается в статье «Форум под знаком тигра».

The Economist объясняет, что стоит за конфликтом Евросоюза и Apple. «Корпоративное налогообложение: откусить большой кусок от Apple» (Corporate taxation A big bite out of Apple). Огромный штраф, предъявленный Еврокомиссией корпорации Apple открывает собой новый фронт в войне с избеганием уплаты налогов.

«Американские выборы: Кто ваш кандидат?» (America’s election: Who’s your candidate?). График представляет сопоставление предыдущие президентские выборы в США с нынешними на основании того, кому симпатизируют избиратели.

Bloomberg: «Почему коричневые туфли могут разрушить вашу карьеру в лондонской банковской системе» (Why Brown Shoes Can Ruin Your Career in London Banking). Британская инвестиционно-банковская индустрия насквозь пропитана элитизмом, из-за которого люди из более бедных семей, будучи способными, не могут сделать в ней достойную карьеру.

«Взрыв ракеты SpaceX уничтожил спутник, предназначенный для проекта Facebook'а» (SpaceX Rocket Blast Destroys Satellite for Facebook Project). Во Флориде (США) взорвалась ракета, что привело к утрате уже второго космического устройства, которое Facebook собирался задействовать для распространения доступа в интернет в Африке.

The Wall Street Journal: «Трамп имел дело с рядом людей, связанных с организованной преступностью» (Trump Dealt With a Series of People Who Had Ties to Organized Crime). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, занимавшийся много лет назад застройкой в Нью-Йорке, иногда пересекался с людьми, связанными с миром организованной преступности. Но он уверяет, что эти контакты были крайне поверхностными.

«Деньги утекают с европейских бирж» (Cash Pours Out of European Stocks). Деньги утекают из европейских инвестиционных фондов каждую неделю в течение последних шести с лишним месяцев. Этот период превысил уже аналогичный эпизод во время финансового кризиса.