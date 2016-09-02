Вице-премьер Ольга Голодец, наконец, обрисовала в двух словах модель накопительной пенсионной системы, которая ей кажется идеальной. Она считает, что это должна быть полностью добровольная и вообще не зависящая от государства система, предполагающая абсолютную ответственность гражданина за накопления.

В принципе, идея не такая плохая — если только не вспомнить о том, что Голодец во всех остальных вопросах, в том числе и в пенсионном, выступает за патернализм. Иными словами, вице-премьер хочет торпедировать идею квазидобровольной пенсионной системы, сторонники которой «окопались» в Минфине и ЦБ.

В целом нормальная схватка бюрократов — если бы действующая в России сейчас солидарная пенсионная система не была обречена из-за демографических причин.