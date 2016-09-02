Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 сентября 2016, пятница, 15:55
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
02 сентября 2016, 15:02
Дальний Восток Курилы Россия Япония
Мария Мстиславская

«Речь о продаже Курил и идти не должна»

Часовня на острове Танфильева, Малая Курильская гряда.
Часовня на острове Танфильева, Малая Курильская гряда.
СтаниславС

Москва не намерена продавать Токио Курильские острова, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg. В то же время он допустил, что стороны смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курил, если уровень доверия между Россией и Японией вырастет.

Интервью агентству Bloomberg Путин дал накануне открытия второго Восточного экономического форума. Текст интервью приводит пресс-служба Кремля. В интервью, в частности, затрагивался вопрос о Курильских островах. Отвечая на него, российский лидер заявил:

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора».

 
Острова Малой Курильской гряды на карте округа Немуро, губернаторство Хоккайдо, 2009 год. Фото: Patricia Tse

Напомним, по итогам Второй мировой войны Курилы были включены в состав СССР. Однако Япония продолжает время от времени предъявлять претензии на острова. Вопросы их принадлежности и развития территории регулярно возникают в СМИ.

Тема вновь была поднята в преддверии встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 2 сентября во Владивостоке в рамках второго Восточного экономического форума. 

 
Владимир Путин и Синдзо Абэ. 2 сентября 2016. Фото: kremlin.ru

В связи с этим в конце августа в японских СМИ появились сообщения со ссылкой на информированные источники, что Токио считает приоритетной задачей оказание России экономической помощи даже при отсутствии прогресса в территориальном споре по Курильским островам. А 1 сентября японский телеканал NHK сообщил, что в Японии может появиться министерство по экономическим связям с Россией.

В прессе также прозвучали утверждения, будто Токио готов разрешить остаться россиянам на Курильских островах в случае передачи территории Японии. Позже в правительстве Японии опровергли эту информацию.

 
Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка NASA

Вопрос о Курильских островах встает для России и в связи с интенсификацией освоения Дальнего Востока. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Владимир Климанов, экономист, эконом-географ, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС 

 
Владимир Климанов. Фото: Vladimir Klimanov @Klimanov_ru

«Вопрос о Курилах снова возник в тот момент, когда в нашей стране проходит масштабное обсуждение проблем и перспектив развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Фактически, на два-три дня все высшее руководство страны переместилось во Владивосток, чтобы вместе с восточными партнерами – руководителями Китая, Кореи, других стран – активно обсуждать в целом проблемы развития региона», – объяснил Владимир Климанов.

По его мнению, скорее всего, потребуется еще выждать некоторое время, чтобы получить более точную и ясную картину того, какие именно инициативы могут быть приняты в части дальнейшего взаимодействия с Японией по вопросу торгово-экономических, культурных, научно-технических и иных связей. Однако кое-что ясно уже сейчас.

«Те политические заявления, которые были сделаны руководителем страны накануне, вполне укладываются в эту логику. Россия показывает готовность идти на какие-то действия, связанные с расширением сотрудничества по разным направлениям с нашими восточными соседями, в том числе с Японией. И не секрет, что вопрос Курил в этой связи сдерживает дальнейшие шаги, которые могут быть инициированы, прежде всего, как нам кажется, с японской стороны.

Безусловно, речь о продаже российской территории Японии не идет и не должна идти. Но мы заинтересованы в том, чтобы снять напряжение по вопросу о Курильских островах и перейти в плоскость привлечения туда, например, японских инвесторов, готовых вкладывать средства в эти территории, может быть, с учетом некоторого фактора ностальгии и каких-то культурных ценностей. Наверно, это будет одним из направлений.

Вторым направлением, возможно, должно стать расширение безвизового сотрудничества. У нас уже более десяти лет, по-моему, действует безвизовый режим для китайских приграничных территорий. Наверно, аналогичный режим мог бы быть введен и для японских граждан – как раз в отношении Курильских островов», – сказал эксперт.

Не только экономическое, но и культурное взаимодействие двух стран также очень важно, отметил Владимир Климанов, поскольку такое взаимодействие позволяет в некоторой степени корректировать отношение к вопросу о принадлежности территории.

 
Остров Итуруп. 2014 год. Фото: kremlin.ru

«Без сомнения, должны быть реализованы и какие-то культурные проекты, поскольку всегда территория, которая находилась под управлением разных государств, наследует какие-то культурные традиции, качества, параметры от разных народов. И расширение культурного обращения к тому, что не только Курилы, но и Южный Сахалин какое-то время были частью японской территории, может быть полезным. Оно может свидетельствовать о том, что здесь есть потенциал для нахождения каких-то действий, которые могут быть осуществлены с целью, как я уже говорил не раз, некоторого сглаживания негативного отношения, в настоящее время отмечающегося у наших партнеров по поводу части Курильских островов»,  – уточнил он.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время могут стать известны некие новые аспекты или новые инициативы по данному вопросу. По его мнению, они могут прозвучать уже в ближайшее время непосредственно на 

«Я сейчас нахожусь во Владивостоке, где идет активное обсуждение вопросов развития Дальнего Востока. Вопрос о Курилах на форуме пока не поднимался. Возможно, стоит подождать завтрашнего выступления президента России Владимира Путина. Думаю, на завтрашнем пленарном заседании форума, где будут присутствовать руководители Кореи и Китая, будет многое сказано по этой теме, раз осуждение в СМИ уже идет»,  – заключил Климанов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Бинали Йылдырым
Премьер Турции признал Каримова умершим
Логотип «СтопХам»
ВС РФ отменил решение о ликвидации движения «СтопХам»
Выплата пенсии
Путин пообещал осторожный подход к пенсиям
Восточный экономический форум
Первый день ВЭФ принес России инвестиции на 1 трлн рублей
Интервью Владимира Путина агентству Bloomberg
Путин отказался продавать Курильские острова Японии
15:49 Лидер «СтопХама» назвал возможную причину «предвзятости» Минюста
15:33 Путин прокомментировал невмешательство после вторжения Турции в Сирию
15:31 Правительство РФ отвергло повышение налогов для нефтяников
15:17 Пресс-служба Назарбаева опровергла его срочный визит в Узбекистан
14:51 Росавтодор назвал сроки появления в РФ первой беспилотной автотрассы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Валентин Гафт
Валентин Гафт
2 сентября 1935 года родился Валентин Гафт, актер театра и кино.
14:27 Суд арестовал подозреваемого в избиении рентгенолога в Орехово-Зуево
14:20 Волки оказались азартнее собак
14:15 В Германии нашли коллекцию образцов мозга жертв нацистов
14:01 Премьер Турции признал Каримова умершим
13:56 МВД назначило награду за самых опасных преступников России
13:48 Путин пообещал осторожный подход к пенсиям
13:36 Путин раскритиковал Клинтон и Трампа за плохой пример борьбы
13:24 МВД сообщило о задержании 49 участников этнической группировки в Подмосковье
13:21 Голодец анонсировала закон об отмене или заморозке накопительной пенсии
12:56 Песков отказался говорить о смерти Каримова до официального сообщения
12:45 Путин пообещал привезти Си Цзиньпину мороженое
12:38 «Ростех» попросил потратить пенсии на реализацию «пакета Яровой»
12:31 Боец Джефф Монсон решил взять «дальневосточный гектар»
12:22 МРОТ в России в 2017 году увеличат до 8,8 тысячи рублей
12:12 Обломки А321 «Когалымавиа» начали исследовать по российской методике
11:59 Глава WADA рассказал о непрекращающихся атаках российских хакеров
11:43 Путин отверг причастность России к хакерским атакам на серверы Демпартии США
11:38 Шотландия анонсировала новый референдум о выходе из Великобритании
11:31 На Церере подтверждено наличие криовулканов
11:25 Западные СМИ объявили о смерти Каримова
11:21 Служба безопасности Чехии обвинила РФ в насаждении лозунга «Все лгут»
11:20 Samsung приостановил продажи флагманского смартфона Galaxy Note 7
11:02 ВС РФ отменил решение о ликвидации движения «СтопХам»
10:57 В Кремле пообещали защищать российских паралимпийцев
10:47 Порошенко назвал новые санкции США признаком солидарности с Украиной
10:45 Джеки Чан получит «Оскар» за выдающиеся заслуги
10:38 Путин не исключил возможности участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти»
10:33 СМИ анонсировали экстренный визит Назарбаева в Узбекистан
10:30 Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп за слухи о ее работе в эскорте
10:29 Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по вопросу госпереворотов
10:13 ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
10:10 Госдолг США перевалил за рекордную отметку в 19,5 трлн долларов
09:54 Песков пообещал США взаимность в вопросе санкций
09:38 Путин отказался продавать Курильские острова Японии
09:24 Первый день ВЭФ принес России инвестиции на 1 трлн рублей
09:09 Голодец рассказала о планах заморозки накопительной пенсии на три года
08:53 Глава МЧС по Приморью погиб при спасении утопавших
08:19 Врачи подтвердили критическое состояние Ислама Каримова
08:02 «Полит.ру» проводит опрос о школах
01.09 21:00 В Сирии допустили привлечение частной военной компании к освобождению Алеппо
01.09 20:49 Владелец SpaceX рассказал подробности взрыва Falcon 9
01.09 20:41 ЕР доложит президенту об исполнении четырех законов
01.09 20:32 «Антонов» опроверг передачу Китаю прав на Ан-225
01.09 20:20 СМИ сообщили об отказе подрядчика Керченского моста от займа в 10 млрд рублей
01.09 20:11 МВФ констатировал достижение Россией дна экономического спада
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.