Москва не намерена продавать Токио Курильские острова, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg. В то же время он допустил, что стороны смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курил, если уровень доверия между Россией и Японией вырастет.

Интервью агентству Bloomberg Путин дал накануне открытия второго Восточного экономического форума. Текст интервью приводит пресс-служба Кремля. В интервью, в частности, затрагивался вопрос о Курильских островах. Отвечая на него, российский лидер заявил:

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора».

Острова Малой Курильской гряды на карте округа Немуро, губернаторство Хоккайдо, 2009 год. Фото: Patricia Tse

Напомним, по итогам Второй мировой войны Курилы были включены в состав СССР. Однако Япония продолжает время от времени предъявлять претензии на острова. Вопросы их принадлежности и развития территории регулярно возникают в СМИ.

Тема вновь была поднята в преддверии встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 2 сентября во Владивостоке в рамках второго Восточного экономического форума.

Владимир Путин и Синдзо Абэ. 2 сентября 2016. Фото: kremlin.ru

В связи с этим в конце августа в японских СМИ появились сообщения со ссылкой на информированные источники, что Токио считает приоритетной задачей оказание России экономической помощи даже при отсутствии прогресса в территориальном споре по Курильским островам. А 1 сентября японский телеканал NHK сообщил, что в Японии может появиться министерство по экономическим связям с Россией.

В прессе также прозвучали утверждения, будто Токио готов разрешить остаться россиянам на Курильских островах в случае передачи территории Японии. Позже в правительстве Японии опровергли эту информацию.

Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка NASA

Вопрос о Курильских островах встает для России и в связи с интенсификацией освоения Дальнего Востока. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Владимир Климанов, экономист, эконом-географ, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС

«Вопрос о Курилах снова возник в тот момент, когда в нашей стране проходит масштабное обсуждение проблем и перспектив развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Фактически, на два-три дня все высшее руководство страны переместилось во Владивосток, чтобы вместе с восточными партнерами – руководителями Китая, Кореи, других стран – активно обсуждать в целом проблемы развития региона», – объяснил Владимир Климанов.

По его мнению, скорее всего, потребуется еще выждать некоторое время, чтобы получить более точную и ясную картину того, какие именно инициативы могут быть приняты в части дальнейшего взаимодействия с Японией по вопросу торгово-экономических, культурных, научно-технических и иных связей. Однако кое-что ясно уже сейчас.

«Те политические заявления, которые были сделаны руководителем страны накануне, вполне укладываются в эту логику. Россия показывает готовность идти на какие-то действия, связанные с расширением сотрудничества по разным направлениям с нашими восточными соседями, в том числе с Японией. И не секрет, что вопрос Курил в этой связи сдерживает дальнейшие шаги, которые могут быть инициированы, прежде всего, как нам кажется, с японской стороны.

Безусловно, речь о продаже российской территории Японии не идет и не должна идти. Но мы заинтересованы в том, чтобы снять напряжение по вопросу о Курильских островах и перейти в плоскость привлечения туда, например, японских инвесторов, готовых вкладывать средства в эти территории, может быть, с учетом некоторого фактора ностальгии и каких-то культурных ценностей. Наверно, это будет одним из направлений.

Вторым направлением, возможно, должно стать расширение безвизового сотрудничества. У нас уже более десяти лет, по-моему, действует безвизовый режим для китайских приграничных территорий. Наверно, аналогичный режим мог бы быть введен и для японских граждан – как раз в отношении Курильских островов», – сказал эксперт.

Не только экономическое, но и культурное взаимодействие двух стран также очень важно, отметил Владимир Климанов, поскольку такое взаимодействие позволяет в некоторой степени корректировать отношение к вопросу о принадлежности территории.

Остров Итуруп. 2014 год. Фото: kremlin.ru

«Без сомнения, должны быть реализованы и какие-то культурные проекты, поскольку всегда территория, которая находилась под управлением разных государств, наследует какие-то культурные традиции, качества, параметры от разных народов. И расширение культурного обращения к тому, что не только Курилы, но и Южный Сахалин какое-то время были частью японской территории, может быть полезным. Оно может свидетельствовать о том, что здесь есть потенциал для нахождения каких-то действий, которые могут быть осуществлены с целью, как я уже говорил не раз, некоторого сглаживания негативного отношения, в настоящее время отмечающегося у наших партнеров по поводу части Курильских островов», – уточнил он.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время могут стать известны некие новые аспекты или новые инициативы по данному вопросу. По его мнению, они могут прозвучать уже в ближайшее время непосредственно на

«Я сейчас нахожусь во Владивостоке, где идет активное обсуждение вопросов развития Дальнего Востока. Вопрос о Курилах на форуме пока не поднимался. Возможно, стоит подождать завтрашнего выступления президента России Владимира Путина. Думаю, на завтрашнем пленарном заседании форума, где будут присутствовать руководители Кореи и Китая, будет многое сказано по этой теме, раз осуждение в СМИ уже идет», – заключил Климанов.