Вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец, отвечающая за весь социальный блок, сообщила: в ближайшие три года переводить на счета россиян их отчисления на накопительную часть пенсии никто не собирается.

«На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация пенсий, все выплаты по социальным пенсиям, и будет рост пенсий в полном объеме», — уточнила вице-премьер.

Фото: АГН "Москва"

Напомним, 31 августа стало известно о решении правительства продлить заморозку накопительной части пенсий в России еще на год. Таким образом накопительные счета россиян не пополняются за счет отчислений с зарплаты с 2014 года, когда решение о заморозке было принято впервые.

В принципе, правительство понять можно: в бюджете и так огромная дыра, заткнуть которую буквально нечем, заморозкой пенсионных отчислений россияне может быть и недовольны, но никаких проявлений этого негатива не показывают. Тем более, в заинтересованных ведомствах уже сейчас идет дискуссия насчет очередной пенсионной реформы. Пока что предполагается, что идеальный вариант — квазидобровольная накопительная система, но в любом случае, похоже, временная пенсионная система, когда государство своим решением конфискует отчисления будущих пенсионеров и заменяет их на некие пенсионные баллы, уже сформировалась.

Между тем уже нашлись претенденты и на уже сделанные накопления — ранее предполагалось, что государство хотя бы не будет трогать пенсионные отчисления граждан, сделанные до 2014 года (сейчас они примерно поровну распределены между ВЭБом и негосударственными пенсионными фондами).

Встреча пенсионеров с руководством партии «Единая Россия» в Липецке 30 августа 2016. Фото: ЕР

Минпромторг направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением доверить исполнение «закона Яровой» о хранении телефонных разговоров и переписки россиян Национальному центру информатизации (НЦИ), одной из структур госкорпорации «Ростех». Об этом сегодня пишут «Ведомости».

Чтобы профинансировать создание единого оператора хранения данных, «Ростех» предлагает привлечь инвестиции «с использованием рыночных инструментов». Поскольку потребителями услуг оператора будут «крупные платежеспособные компании», эти инструменты могли бы стать «надежным и выгодным вложением средств Пенсионного фонда России» (ПФР), говорится в письме.

Скорее всего, «Ростех» имеет в виду не собственно деньги ПФР, а накопления россиян, которые сейчас находятся под управлением ВЭБ и НПФ. Возможность инвестирования пенсионных накоплений в сторонние проекты определяется Минфином и Центральным банком.

Согласно последней отчетности, ВЭБ управляет 1,8 трлн накопленных россиянами рублей (еще около 2 трлн управляют НПФ). Большая часть пенсионных денег вложена в облигации Минфина (40,8%, 749 млрд); еще 37% (680,2 млрд) вложены в различные облигации российских компаний. Размер инвестиций в создание инфраструктуры для «закона Яровой» в «Ростехе» оценивается примерно в 100 млрд рублей.

Изменение структуры портфеля пенсионных фондов может привести к увеличению рисков — хотя в «Ростехе» и считают, что их схема почти идеальна, так как оплачивать строительство инфраструктуры в конце концов будут операторы связи, которые являются большими и заслуживающими доверия компаниями.

Но за более чем десятилетие существования накопительной пенсионной системы государство никогда не указывало напрямую инструмент, в который должны вкладывать управляющие пенсионными накоплениями. Максимум — изменялись нормы допустимого риска, чтобы фонды больше вкладывали в гособлигации или частные компании.

Если правила будут изменены, то можно говорить об окончательном демонтаже накопительной пенсионной системы, которая строилась в России с начала 2000-х годов.